மதுரையில் இருந்து விரைவில் கூடுதல் விமானங்கள் இயக்கப்படும்- மத்திய அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு
"இது இந்தியாவுக்கே பெருமை தரும் விஷயம். இனி, மதுரைக்கு வெளிநாட்டு விமானங்கள் வரும். இந்த மகிழ்ச்சியை மதுரை மக்களோடு சேர்ந்து கொண்டாடுவதற்காக நான் இங்கு வந்துள்ளேன்" என்று அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு தெரிவித்தார்.
Published : March 14, 2026 at 3:47 PM IST
மதுரை: மதுரை விமான நிலையத்தில் இருந்து விரைவில் கூடுதல் விமானங்கள் இயக்கப்படும் என்று மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை விமான நிலையத்தின் விரிவாக்கப் பணிகளில் முதல் கட்டமாக, வான் கட்டுப்பாட்டு அறை கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த கட்டுப்பாட்டு அறையை திறந்து வைப்பதற்காக, மத்திய விமான போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு இன்று (மார்ச் 14) மதுரைக்கு வருகை தந்தார்.
முன்னதாக, அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு, மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் ஆகியோர் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலுக்குச் சென்று சாமி தரிசனம் செய்தனர். அவர்களுக்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது:
மதுரை விமான நிலையம், சர்வதேச விமான நிலையமாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவுக்கே பெருமை தரக் கூடிய விஷயம். மதுரை விமான நிலையத்தை சர்வதேச விமான நிலையமாக தரம் உயரத்தத வேண்டும் என்று மதுரை மக்கள் பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். அந்த கோரிக்கையை, பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு நிறைவேற்றி உள்ளது.
இந்த மகிழ்ச்சியை மதுரை மக்களோடு சேர்ந்து கொண்டாடுவதற்காக நான் இங்கு வந்துள்ளேன். இனி, வெளிநாடுகளில் இருந்து மதுரைக்கு விமானங்கள் வரும் என்று அவர் கூறினார்.
"மதுரை விமான நிலைய நிகழ்ச்சியில் தமிழக எம்.பி.க்கள் புறக்கணிப்பா?" என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியதற்கு தனக்கு தமிழ் தெரியாது என்று சிரித்தபடியே ஆங்கிலத்தில் பதில் அளித்தார். அதைத் தொடர்ந்து பேசிய மத்திய இணையமைச்சர் எல். முருகன், இந்த அரசியல் கேள்வி எல்லாம் அவரிடம் கேட்கிறீர்கள் என்று கூறிவிட்டு புறப்பட்டுச் சென்றார்.