மருத்துவர் கனவில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு நற்செய்தி; தமிழ்நாட்டிற்கு கூடுதலாக 150 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் ஒதுக்கீடு
தமிழ்நாடு அரசு இதுவரை மருத்துவ இடங்களின் எண்ணிக்கையை 36 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மொத்தம் 5,200 இடங்களாக வெற்றிகரமாக விரிவுபடுத்தியுள்ளதாக அமைச்சர் அருண் ராஜ் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 15, 2026 at 5:02 PM IST
சென்னை: நாமக்கல், திருப்பூரைத் தொடர்ந்து திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கும் கூடுதலாக 50 இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்து தேசிய மருத்துவ ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் நாமக்கல், திருப்பூரைத் தொடர்ந்து திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கும் கூடுதலாக 50 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்து தேசிய மருத்துவ ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன்மூலம் நடப்பாண்டில் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு கூடுதலாக 150 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதுதொடர்பாக மருத்துவக் கல்வி மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு முதலைமைச்சரின் வழிகாட்டுதல்படி துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொடர் நடவடிக்கையின் காரணமாக தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் மருத்துவ மதிப்பீடு மற்றும் தரவரிசை வாரியம் (MARB) நாமக்கல், திருப்பூர், திருவள்ளூர் ஆகிய மூன்று அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு ஏற்கெனவே உள்ள மருத்துவ இடங்களுடன் தலா 50 இளங்கலை (MBBS) மருத்துவ இடங்களைக் கூடுதலாக வழங்கியுள்ளது.
அதன்படி இந்த மூன்று அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் மாணவர் சேர்க்கைத் திறன் தலா 100-இல் இருந்து 150 இடங்களாக உயர்ந்துள்ளன. மாநில சுகாதாரத் துறையின் தீவிர உள்கட்டமைப்பு விரிவாக்கம் மற்றும் சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விதிமுறை இணக்க அறிக்கைகள் ஆகியவற்றின் மூலம், தமிழ்நாடு அரசு இதுவரை மருத்துவ இடங்களின் எண்ணிக்கையை 36 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மொத்தம் 5,200 இடங்களாக வெற்றிகரமாக விரிவுபடுத்தியுள்ளது. மருத்துவ உள்கட்டமைப்பு, ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் மருத்துவ வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான நமது தொடர்ச்சியான முயற்சிகளை இந்த விரிவாக்கம் பிரதிபலிக்கிறது.
நாட்டின் முதன்மை சுகாதார மற்றும் மருத்துவக்கல்வி மையமாக நமது மாநிலத்தின் நிலையைத் தக்க வைத்துக் கொள்வதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு உறுதியாக உள்ளது. நடப்பு 2026-27 கல்வியாண்டில் வரவிருக்கும், மாநிலக் கலந்தாய்வு செயல்முறையில் இந்த 150 கூடுதல் இடங்களை சுமூகமாக ஒருங்கிணைக்க மருத்துவக் கல்வி இயக்ககத்திற்கு (DME &R) அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அனைத்து மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் மாணவர் சேர்க்கையானது இறுதி செய்யப்பட்ட தேசிய மருத்துவ ஆணைய (NMC) இட ஒதுக்கீட்டுப் பட்டியலை (seat matrix) கண்டிப்பாகப் பின்பற்றி நடைபெறும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.