நடிகையின் தந்தைக்கு சினிமா பாணியில் நேர்ந்த கொடூரம்; பங்களா காவலாளிகளிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை
தனது மகளை காதலித்த இளைஞரை சூரிய நாராயணன் கொலை செய்ததற்கு எதிர்வினையாக இந்த கொடூர சம்பவம் நடைபெற்றதா? என்ற கோணத்தில் காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : February 22, 2026 at 2:21 PM IST
திண்டுக்கல்: கொடைக்கானல் அருகே தனியார் பங்களாவில், பிரபல நடிகையின் தந்தை கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்து போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோவில் அருகே ஏராளமான தனியார் விடுதிகளும், பங்களாக்களும் உள்ளன. இந்த பகுதியில் சூரிய நாராயணன் (73) என்பவர் பங்களா வைத்துள்ளார். இவர் 'மாயாவி' திரைப்படத்தில் 'கடவுள் தந்த அழகிய வாழ்வு' பாடலில் மாற்றுதிறனாளியாக நடித்த விஷ்ணு பிரியாவின் தந்தை ஆவார்.
இவரது பங்காளவில் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு அனுமதியின்றி தங்கும் அறை வாடகைக்கு விடப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் இந்த பங்களாவில் கடந்த 2 தினங்களுக்கு முன்பு சுற்றுலாப் பயணிகள் என்ற பேரில் 5 நபர்கள் வந்து தங்கியுள்ளனர். அந்த கும்பல் நேற்றிரவு பங்களாவில் பணியாற்றி வந்த ஆறுமுகம், முரளி ஆகிய இருவரையும் துணியால் கட்டி போட்டதுடன், சூரிய நாராயணனை சேரில் அமர வைத்து, அவரது முகம் மற்றும் உடல் முழுவதையும் டேப் வைத்து கட்டி போட்டதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும் பங்களாவில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களின் ஹர்ட் டிஸ்க்கையும், சூரிய நாரயணன் மற்றும் உடன் இருந்தவர் அணிந்திருந்த செயின், மோதிரத்தையும் அந்த கும்பல் திருடி சென்றுள்ளனர். அத்துடன் விடுதியின் கேட்டையும் அந்த கும்பல் பூட்டு போட்டுவிட்டு சென்றுள்ளது.
துணியால் கட்டி போடப்பட்டிருந்த ஆறுமுகம், தமது கட்டுகளை அவித்துவிட்டு வெளியே வந்து கூச்சலிட்ட போதுதான் இந்த கொடூர சம்பவம் வெளி உலகிற்கு தெரிய வந்துள்ளது. இதுகுறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு தகவல் பறக்கவே, அதனடிப்படையில் காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். அப்போது பங்களா வளாகத்தில் சூரிய நாராயணன் நாற்காலியில் அமர்த்தப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்து கிடந்தார். அவரது உடலை கைப்பற்றிய போலீசார், அதனை உடற்கூறு ஆய்வுக்காக கொடைக்கானல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும் சம்பவத்தின்போது உடன் இருந்த இருவரை காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சம்பவ இடத்திற்கு தேனி மாவட்ட காவல் காணிப்பாளர் சினேக பிரியா நேரில் வந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார், மேலும் கைரேகை நிபுணர்கள் மற்றும் மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
நகை, பணத்திற்காக இந்த கொலை சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளதா? அல்லது கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு தனது மகளை காதலித்த இளைஞரை சூரிய நாராயணன் கொலை செய்ததற்கு எதிர் வினையா? என பல்வேறு கோணங்களில் காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பங்களாவில் சுற்றுலா பயணிகள் போல பங்களாவில் அறை எடுத்து, அதன் உரிமையாளரை ஒரு கும்பல் கொலை செய்துள்ள சம்பவம் கொடைக்கானல் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.