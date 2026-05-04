திருப்பதியில் இருந்து நேராக விஜய் வீட்டிற்கு வருகை தந்த திரிஷா

பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திருப்பதி கோயிலுக்குச் சென்றிருந்த திரிஷா, நேராக விஜய் வீட்டிற்குச் சென்றுள்ளார்.

Published : May 4, 2026 at 1:33 PM IST

சென்னை: ஏழுமலையான் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்த கையோடு, நேராக நீலாங்கரையில் உள்ள விஜய்யின் வீட்டிற்கு வருகை தந்துள்ளார் நடிகை திரிஷா.

தமிழ்நாட்டில் 2026ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையானது விறுவிறுப்பான நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதன்முறையாக தேர்தல் களம் கண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெரும்பாலான இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

விஜய் வாழ்த்து தெரிவிக்க காலை முதலே தவெக தொண்டர்களும், நிர்வாகிகளும் விஜய்யின் நீலாங்கரை வீட்டின் முன்பும், பனையூர் அலுவலகம் முன்பும் திரண்டு வருவதால், அந்த பகுதிகளில் 2 அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, விஜய்யின் நீலாங்கரை வீட்டிற்கு ஒரு துணை ஆணையர், ஒரு உதவி ஆணையர், ஒரு ஆய்வாளர், ஒரு உதவி ஆய்வாளர் மற்றும் CRPF வீரர்கள் உட்பட 100க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டிற்கு நடிகை திரிஷா வருகை புரிந்துள்ளார். இன்று தனது 43வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் திரிஷா, காலையில் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலுக்குச் சென்று சுப்ரபாத சேவையில் கலந்துகொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தார்.

திருப்பதி கோயிலில் இருந்து வெளியே வந்த திரிஷாவிடம், ரசிகர் ஒருவர், இன்று ரிசல்ட் நம் பக்கமா? என்று கேட்க, சிரித்தபடியே பதிலளிக்காமல் சென்றார். இந்நிலையில் கோயிலில் இருந்து நேராக விஜய் வீட்டிற்கு சென்றிருக்கிறார்.

