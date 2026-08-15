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சுதந்திர தின விழா: மஞ்சள் சேலையில் மங்களகரமாக பங்கேற்ற நடிகை த்ரிஷா

நடிகை த்ரிஷா சுதந்திர தின விழாவில் முதலமைச்சர் விஜயின் குடும்பத்தாருடன் முன் வரிசையில் அமர்ந்து நிகழ்ச்சியை பார்வையிட்டார்.

சுதந்திர தின விழாவில் பங்கேற்ற நடிகை த்ரிஷா
சுதந்திர தின விழாவில் பங்கேற்ற நடிகை த்ரிஷா (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 1:57 PM IST

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சென்னை: புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் நடைபெற்ற 80-ஆவது சுதந்திர தின விழாவில், நடிகையும், முதலமைச்சரின் தோழியுமான த்ரிஷா பங்கேற்றார். முதலமைச்சர் விஜய் தேசியக் கொடி ஏற்றிய நிகழ்வில் அவர் முதல் வரிசையில் அமர்ந்திருந்தார்.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம்வரும் த்ரிஷா கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் நடித்து வருகிறார். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய்க்கு ஜோடியாக பல்வேறு திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.

இதுபோன்ற சூழலில், 80-வது சுதந்திர தினமான இன்று, தமிழ்நாட்டில் புதிதாக ஆட்சியமைத்துள்ள தவெக தலைவரும், முதலமைச்சருமான ச.ஜோசப் விஜய் சென்னை கோட்டை கொத்தளத்தில் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்தார்.

இந்நிகழ்வில், முதலமைச்சர் விஜயின் தந்தை எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், தாய் ஷோபா ஆகியோர் முதல் வரிசையில் அமர்ந்து விஜய் கொடியேற்றுவதை ரசித்தனர். விஜயின் பெற்றோர் அமர்ந்திருந்த அதே வரிசையிலேயே நடிகை த்ரிஷாவுக்கும் இருக்கை ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், த்ரிஷாவின் தாயார் உமாவும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று இருந்தார்.

அப்போது, காவல்துறை அணிவகுப்பை விஜய் ஜீப்பில் பார்வையிட்ட போது, அவர் சல்யூட் அடித்தார். அப்போது, விஜய்யின் பெற்றோர், த்ரிஷா ஆகியோரும் சல்யூட் அடித்தனர். இது தொடர்பான புகைப்படங்களே தற்போது, இணையத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளது.

அரசு நிகழ்ச்சிகளில் காணப்படும் த்ரிஷா

நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம், திமுக கூட்டணியிலிருந்த கட்சிகளின் ஆதரவோடு தனது பெரும்பான்மையை நிரூபித்து, ஆட்சியைப் பிடித்தது. தொடர்ந்து, மே 10ஆம் தேதி சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் த.வெ.க தலைவர் விஜய், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

இந்த நிகழ்விலும் நடிகை த்ரிஷா, விஜய்யின் பெற்றோருடன் கலந்து கொண்டு முன் வரிசையில் அமர்ந்திருந்தார். தொடர்ந்து, நடிகர் அஜித்குமாரின் தாயார் மறைந்த போது, அவருக்கு ஆறுதல் தெரிவிக்க முதலமைச்சர் விஜய் சென்றபோது, த்ரிஷாவும் உடனிருந்தார்.

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இதற்கிடையே, கடந்த ஜூன் 22-ஆம் தேதி விஜயின் பிறந்தநாளன்று இருவரும் ஒன்றாக இணைந்து கேக் வெட்டிய புகைப்படத்தை த்ரிஷா தன் சமூக வலைத்தள பகிர்ந்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளானது.

இதுபோன்ற சூழலில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிகை த்ரிஷா குறித்து இரட்டை அர்த்தத்தில் அவதூறு பேசியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதற்கான அவர் மீது கைது நடவடிக்கை எடுத்த தஞ்சை போலீசார், உதயநிதியைச் சென்னையிலிருந்து தஞ்சைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

விசாரணைக்கு பின் அந்த நாளிலேயே உதயநிதியை விடுவிக்க வேண்டுமென நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதால், அவர் அன்று இரவு விடுவிக்கப்பட்டார். இச்சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், நடிகை த்ரிஷா சுதந்திர தின விழாவில் முதலமைச்சரின் குடும்பத்தாருடன் முன் வரிசையில் அமர்ந்து நிகழ்ச்சியை பார்வையிட்டார். அப்போது, இருவரும் சல்யூட் அடித்ததும், முதலமைச்சர் நிகழ்ச்சியை முடித்துச் சென்றபோது விஜய்யும் த்ரிஷாவும் மாறி மாறி கையை அசைத்துக் கொண்ட வீடியோவும் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

TAGGED:

நடிகை த்ரிஷா
ACTRESS TRISHA
INDEPENDENCE DAY
CM VIJAY
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