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சென்னையில் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான மாணவர்களின் போராட்டம் போலியானது - நடிகை சனம் ஷெட்டி ஆவேசம்

நீட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் குறித்து பேசிய நடிகை சனம் ஷெட்டிக்கு மாணவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, வெளியேற்றியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

பாலன் இல்லம் மாணவர் போராட்டத்தில் பேசிய நடிகை சனம் ஷெட்டி
பாலன் இல்லம் மாணவர் போராட்டத்தில் பேசிய நடிகை சனம் ஷெட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 2:51 PM IST

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சென்னை: நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி பாலன் இல்லத்தில் நடந்த போராட்டம் போலியானது என நடிகை சனம் ஷெட்டி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில் நீட் தேர்வு ரத்து மற்றும் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தொடர்ந்து 5வது நாளாக போராட்டம் நடத்தினர்.

மாணவர்களின் இந்த போராட்டத்திற்கு பல்வேறு திரைத்துறை பிரபலங்கள், அரசியல் கட்சியின் தலைவர்கள், முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஆகியோர் நேரில் வந்து ஆதரவு வழங்கினர். அந்த வகையில், ஜூலை 24-ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று நடிகையும் தவெக ஆதரவாளருமான சனம் ஷெட்டி போராட்டத்தில் பங்கேற்றார்.

அப்போது அவர் ஜனநாயகன் திரைப்படம் குறித்து மேடையில் பேசியதற்கு மாணவர்கள் மத்தியில் இருந்து எதிர்ப்பு கிளம்பியது. அதனைத் தொடர்ந்து அவர் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். இந்த சம்பவம் தற்போது பெரும் சர்ச்சையை கிளம்பியுள்ளது.

போராட்டத்தில் பங்கேற்ற சனம் ஷெட்டி பேசுகையில், ”இந்தப் போராட்டத்தில் நான் மக்களில் ஒருவராக கலந்து கொண்டுள்ளேன். யாருடைய சார்பிலும் பங்கேற்கவில்லை. மாணவர்கள் நடத்தும் போராட்டத்தில் மாணவர்களுக்கு துணை நிற்பது என்னுடைய கடமையாக கருதுகிறேன்.

இந்தப் போராட்ட மேடையை அரசியலுக்காக பயன்படுத்துபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் தான் ஜோக்கர்ஸ். நாங்கள் ஜோக்கர்ஸ் கிடையாது. நான் தளபதியின் தீவிர ரசிகை. நேற்று தான் ஜனநாயகம் படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சியை பார்த்தேன்” என பேசினார்.

இவ்வாறு அவர் கூறியதால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அவரின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதன் காரணமாக நடிகை சனம் ஷெட்டி அங்கிருந்து கோபமாக வெளியேறினார்.

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தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “இங்கு நடக்கும் போராட்டம் உண்மையான போராட்டம் கிடையாது. இது போலி போராட்டம். என்னை பேசவே அனுமதிக்கவில்லை. மைக்கை பறித்து விட்டார்கள். நேற்று விஜய்யின் ஜனநாயகன் படம் பார்த்துவிட்டு வந்துள்ளேன் என்றுதான் கூறினேன். அதற்கு ஏன் என் மைக்கை பறித்தார்கள். இங்கு ஜனநாயகமே இல்லை. இவர்கள் யாரோ தூண்டிவிட்டு போராடுகிறார்கள்.

நான் டெல்லியில் நடக்கும் போராட்டத்தை ஆதரிக்கிறேன்‌. சோனம் வாங்சுக் மற்றும் உண்மையாக போராடும் மாணவர்கள் காலில் விழுந்து வணங்குகிறேன். ஆனால், இங்கு போராடுபவர்கள் அஜண்டாவுக்காக போராடுகிறார்கள். சினிமா எடுக்கும் இயக்குநர் வெற்றிமாறன் உள்ளே இருக்கிறார். அவரை எதுவும் சொல்லவில்லையே? என்னை மட்டும் ஏன் தடுக்கிறார்கள்?

தமிழ்நாட்டில் மாணவர்கள் கைதானது, அவர்கள் தாக்கப்பட்டது எதுவும் எனக்கு தெரியாது. போராட்டத்திற்கு அனுமதி வாங்காமல் போராடினால் தடுக்கப்படுவார்கள். இங்கு போராட்டத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்படுவது இல்லை. நானும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தொடர்பாக போராட்டம் நடத்த உள்ளேன். ஆனால், தலைமை செயலகம் முன்பு போராடினால் கைது தான் செய்வார்கள்” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ACTRESS SANAM SHETTY
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நடிகை சனம் ஷெட்டி ஜனநாயகன் பேச்சு
சென்னை நீட் எதிர்ப்பு போராட்டம்
SANAM SHETTY COMMENT ON PROTEST

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