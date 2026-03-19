ETV Bharat / state

பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான இயக்கம் திமுக தான்- தவெகவில் இருந்து வெளியேறிய ரஞ்சனா நாச்சியார் பேட்டி

பெண்களுக்கு எதிரான கருத்துக்களை, ஒடுக்குமுறைகளை தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள் என நடிகை ரஞ்சனா நாச்சியார் தெரிவித்துள்ளார்.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 2:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: "திமுகவில் இணைந்ததைப் பெருமையாக கருதுகிறேன். பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான இயக்கம் திமுக தான்" என்று நடிகை ரஞ்சனா நாச்சியார் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகையும், வழக்கறிஞருமான ரஞ்சனா நாச்சியார், தனது அரசியல் பயணத்தை பாஜகவில் தொடங்கியவர். அக்கட்சியின் மாநில அளவிலான பொறுப்புகளையும் வகித்தார். எனினும், பாஜகவில் ஏற்பட்ட அதிருப்தி காரணமாக அக்கட்சியில் இருந்து விலகினார். பின்னர், தன்னை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டு பணியாற்றி வந்தார்.

இந்த நிலையில் மகளிர் தினத்தன்று ரஞ்சனா நாச்சியார் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். இது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. மகளிர் தின கொண்டாட்டத்தின்போது தவெக சார்பில் பெண்களுக்கான பல்வேறு வாக்குறுதிகளை விஜய் அறிவித்தார். அவற்றில் குறிப்பாக, 'பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தாய்மாமனாக சீர் கொடுப்பேன்' என்றும் அவர் வாக்குறுதி அளித்திருந்தார். அவரது இந்த வாக்குறுதியை விமர்சித்தும், சமீபத்தில் விஜயின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கேட்டு, செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளதையும் குறிப்பிட்டு தமது சமூக வலைதள பக்கத்தில் ரஞ்சனா நாச்சியார் அந்த அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் நடிகை ரஞ்சனா நாச்சியார் இன்று தம்மை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டார். முதலமைச்சருக்கு பூங்கொத்து, பொன்னாடை வழங்கி வாழ்த்துப் பெற்றார். இந்நிகழ்வின்போது, திமுகவின் பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன், அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, தா.மோ.அன்பரசன், அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ரஞ்சனா நாச்சியார், "முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைத்துள்ளேன். பேரறிஞர் அண்ணா, முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் ஆகியோரின் பாரம்பரிய சிந்தனை கொண்ட திமுகவில் என்னை இணைத்து கொண்டுள்ளேன். திமுகவில் இணைந்ததைப் பெருமையாக கருதுகிறேன்; பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான இயக்கம் திமுக தான். பெண்களுக்கான பாதுகாப்பை திமுகவைத் தவிர்த்து வேற எந்த கட்சியாலும் வழங்க முடியாது. தமிழக வெற்றிக் கழகம், தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்றத்தான் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகிறது. பெண்களுக்கு எதிரான கருத்துக்களை, ஒடுக்கு முறைகளை தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளமாட்டார்கள். பெண்களை அவமதிப்பதை நான் முற்றிலும் எதிர்க்கிறேன்" என்று கூறினார்.

TAGGED:

ரஞ்சனா நாச்சியார்
திமுக
CHENNAI
TN ELECTION 2026
RANJANA NATCHIYAAR DMK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.