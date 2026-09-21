ரூ.46 கோடி செக் மோசடி: நடிகை அம்பிகா மீது சகோதரி ராதா போலீசில் பரபரப்பு புகார்
"இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சகோதரி அம்பிகாவை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ள முயற்சி செய்தேன். ஆனால் அவர் எனது தொலைபேசி அழைப்பை ஏற்கவில்லை" என நடிகை ராதா கூறியுள்ளார்.
Published : September 21, 2026 at 7:59 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 8:15 PM IST
சென்னை: தனது காசோலைகளை திருடி ரூ.46 கோடி மோசடியில் ஈடுபட முயன்றதாக நடிகை அம்பிகா மற்றும் அவரது சகோதரர் மல்லிகார்ஜுன குஞ்சன் நாயர் ஆகியோர் மீது நடிகை ராதா, சென்னை காவல் ஆணையரகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
சென்னை போரூர், ஆற்காடு சாலையில் உள்ள ஆர்ஆர் கார்டன்ஸ் பகுதியில் வசித்து வருபவர் நடிகை ராதா. இவர் பல்வேறு திரைப்படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்து 1980-களில் முன்னணியில் இருந்தார்.
இந்த நிலையில், சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு வழக்கறிஞர்களுடன் வந்த நடிகை ராதா, தனது சகோதரியும், நடிகையுமான அம்பிகா மற்றும் அவரது சகோதரர் மல்லிகார்ஜுன நாயர் ஆகியோர் தனது வங்கி காசோலைகளை திருடி, அவற்றை சட்டவிரோதமாகப் பயன்படுத்தி ரூ.46 கோடி வரை பண மோசடி செய்ய முயன்றதாக புகார் மனு அளித்தார்.
புகார் மனுவில், "சென்னை போரூர், ஆற்காடு சாலையில் உள்ள 'ஆர்ஆர் கார்டன்ஸ்' என்ற பெயரில் தொழில் நடத்தி வருகிறேன். குறிப்பாக 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எனது சகோதரிகள், சகோதரர்கள் மற்றும் தாயாருக்கு இடையிலான குடும்ப ஏற்பாட்டின் மூலம் 'ஆர்ஆர் கார்டன்ஸ்' என்ற சொத்தை வாங்கி அதன் முழு உரிமையாளராக நான் இருக்கிறேன்.
தொடக்கத்தில் தொழிலின் பெயர் 'ஏஆர்எஸ் கார்டன் ஸ்டூடியோ' என்று இருந்தது. இதற்காக போரூர் கிளையில் உள்ள ஐடிபிஐ வங்கியில் நடப்புக் கணக்கு ஒன்றைத் தொடங்கி பராமரித்து வந்தேன். குறிப்பாக, 2022- ஆம் ஆண்டில் எனக்கு 50 காசோலைகள் வழங்கப்பட்டன. அதில் 322563, 322564, 322566, 322567 மற்றும் 322568 ஆகிய எண்களை கொண்ட காசோலைகளும் அடங்கும்.
தொழில் மற்றும் தனிப்பட்டச் செயல்பாடுகள் காரணமாக, நான் அடிக்கடி பயணம் செய்து கேரளம், மும்பை, பெங்களூரு போன்ற இடங்களில் தங்குவது வழக்கம். சென்னைக்கு வரும் போது, எனது வீட்டின் தரைத்தளப் பகுதியில் தங்குவதுண்டு. சென்னை வளசரவாக்கத்தில் உள்ள அந்த வீட்டில், எனது சகோதரி அம்பிகா தரைத்தளப் பகுதியில் வசித்து வருகிறார். உறவு முறையை கருத்தில் கொண்டு தரைத்தளத்தில் எனக்கு ஒதுக்கப்பட்டப் பகுதிக்குள் அவர் வருவதை நான் அனுமதித்திருந்தேன்.
தொழில் நடவடிக்கைகளை நிர்வகிக்கும் பொருட்டு நான் இல்லாத நேரங்களில் சம்பளம், மின்சாரக் கட்டணம், சொத்து வரி, குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் வரி, தோட்டப் பராமரிப்புக்கான பொருட்கள் வாங்குதல் போன்ற வழக்கமான மற்றும் அவசரச் செலவுகளைச் செய்வதற்காக, கையொப்பமிடப்பட்ட பெயர் மற்றும் தொகை குறிப்பிடாமல் 5 அல்லது 6 காசோலைகளை எனது அறையில் எப்போதும் வைத்திருப்பது வழக்கம்.
அதன் பிறகு, தொழில் பெயரை 'ஏஆர்எஸ் கார்டன் ஸ்டூடியோ' என்பதிலிருந்து 'ஆர்ஆர் கார்டன்ஸ் ' என மாற்றப்பட்டது. இதற்கான விவரங்கள் கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 7-ம் தேதி அன்று ஜிஎஸ்டி பதிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு, நான் கணக்கு வைத்துள்ள ஐடிபிஐ வங்கி, போரூர் கிளைக்கும் முறையாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, ஐடிபிஐ வங்கி, போரூர் கிளையில் உள்ள நடப்புக் கணக்கில் தொழில் பெயர் 'ஆர்ஆர் கார்டன்ஸ்' என மாற்றப்பட்டு, அது எனக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து, 'ஆர்ஆர் கார்டன்ஸ்' என்ற புதிய தொழில் பெயரில் எனக்கு காசோலை புத்தகம் வழங்கப்பட்டது. தற்போது புதிய காசோலை புத்தகத்தையே பயன்படுத்தி வருகிறேன். இதனால் பழைய காசோலை புத்தகம் செல்லாததாகி விட்டது. எனவே, அதைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு, அதை ஒரு பயனற்றப் பொருளாகக் கருதி முற்றிலும் மறந்து விட்டேன்.
இத்தகைய சூழலில், கடந்த செப்டம்பர் 17-ம் தேதி ஐடிபிஐ வங்கியின் போரூர் கிளையிலிருந்து எனக்கு வந்த ஒரு குறுஞ்செய்திகளை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தேன். அதில் அதிக மதிப்புள்ள பழைய மற்றும் செல்லாத 5 காசோலைகளை எனது சகோதரி நடிகை அம்பிகா நாயர் பெயரில் பணம் பெறுவதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
காசோலை எண்: 322563 (ரூ.11,00,000/), காசோலை எண்: 322564 (ரூ.13,17,00,000) ஆகும். ரூ.27,73,00,000/-க்கான காசோலை எண்:322566, ரூ.7,00,00,000/-க்கான காசோலை எண்:322567 மற்றும் ரூ.1,79,00,000/-க்கான காசோலை எண்:322568 ஆகும். மேலும் காசோலைகள் திருடப்பட்டு, சட்டவிரோதமாக பணமாக்க முயன்றதால், நான் உடனடியாக வங்கிக்கு நான் தகவல் தெரிவித்தேன். அந்த காசோலைகளுக்கான பணப் பரிவர்த்தனையை நிறுத்துமாறு வலியுறுத்தினேன்.
மேலும், அந்தக் காசோலைகள், எனது சகோதரர் மல்லிகார்ஜுன குஞ்சன் நாயர் (எ) அர்ஜுன் நாயரின் கையெழுத்தில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது.
சகோதரி அம்பிகா மற்றும் எனது சகோதரர் மல்லிகார்ஜுன குஞ்சன் நாயர் (எ) அர்ஜுன் நாயர் ஆகியோர், சட்டவிரோத ஆதாயம் அடையும் நோக்கத்துடன் என்னை ஏமாற்றவும், மோசடி செய்யவும் கூட்டுச்சதி செய்துள்ளனர். நான் வீட்டில் இல்லாத நேரத்தில் அறைக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து, கையொப்பமிடப்பட்ட காசோலைகளைத் திருடி பெயர், தொகை மற்றும் தேதியை தங்கள் விருப்பப்படி பூர்த்திச் செய்து, பணமாக்குவதற்காக வங்கியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது தெரிய வந்துள்ளது.
இது சட்டவிரோதமானது. எனவே சகோதரி அம்பிகா மற்றும் எனது சகோதரர் மல்லிகார்ஜுன குஞ்சன் நாயர் (எ) அர்ஜுன் நாயர் ஆகியோர் மீது சட்டரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்று நடிகை ராதா தமது புகார் மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த நடிகை ராதா, "என்னுடைய பெயரில் உள்ள ஐந்து காசோலைகள் திருடப்பட்டுள்ளது. எனக்கு தகவல் கிடைத்தவுடன் வங்கியை தொடர்பு கொண்டு 'STOP PAYMENT' கொடுத்துவிட்டேன். இருப்பினும், நடிகை அம்பிகா மற்றும் எனது சகோதரர் மல்லிகார்ஜுன குஞ்சன் நாயர் ஆகியோர் மீது சட்டரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி புகார் அளித்துள்ளேன்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக எனது சகோதரி அம்பிகாவை தொலைபேசியில் தொடர்புக் கொள்ள முயற்சி செய்தேன். ஆனால் அவர் எனது தொலைபேசி அழைப்பை ஏற்கவில்லை. இந்த விவகாரத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் காவல்துறையிடம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.