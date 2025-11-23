ETV Bharat / state

‘தெரு நாய்களை அடைத்து வைப்பது சரியான தீர்வு அல்ல’ - நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ்

மனிதர்களே மனிதர்களை அடிக்கும் போது, மிருகங்கள் மீது மட்டும் எப்படி மனிதர்களுக்கு பாசம் வரும் என நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ்
நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 23, 2025 at 10:43 PM IST

சென்னை: தெரு நாய்களை வலுக்கட்டாயமாக பிடித்து சென்று அடைத்து வைப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

தெரு நாய்களை பாதுகாக்க கோரி சென்னை எழும்பூர், லங்கன் கார்டன் சாலையில் ஹெவன் ஃபார் அனிமல்ஸ் என்ற என்.ஜி.ஓ சார்பாக அமைதி பேரணி நடைபெற்றது. சித்ரா தியேட்டர் ஜங்சனில் இருந்து தொடங்கிய பேரணி, ரமடா ஹோட்டல் வரை சுமார் ஒரு கிலோ மீட்டருக்கு நடந்த ‎இந்த பேரணியில் திரைப்பட நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ், நடன இயக்குநர் ராபர்ட் மாஸ்டர், விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது, ‎நாய்களை பொது இடங்களிலிருந்து அகற்ற வேண்டுமென்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிராகவும், தெரு நாய்களுக்கு நடைபெறும் வன்முறைகளுக்கு எதிராகவும் தொடர்ந்து கோஷங்களை எழுப்பினர்.

நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ், “நாய்கள் மீது திணிக்கப்படும் அநீதிகளை நம் கண்ணே பார்த்து வருகிறோம். தெரு நாய்களை வலுக்கட்டாயமாக கொண்டு சென்று, அடைத்து வைக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை எங்களால் ஏற்க முடியாது. இப்பிரச்சனைக்கு ஒரே தீர்வு, தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடுவதுதான்.

ஆனால், செல்டர் என்ற பெயரில் தெருநாய்களை அழைத்து சென்று, அடைத்து வைக்கின்றனர். அங்கு நாய்களுக்கு உணவும் வழங்கப்படுவதில்லை. ஆகையால், அவை சில நாட்களில் இறந்துவிடுகிறது. இந்த உலகம் மனிதர்களுக்கானது மட்டுமில்லை, அனைத்து உயிர்களுக்கும் சொந்தம்.

தெருநாய்கள் குறித்து மக்களிடையே தேவையில்லாத அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். நாய்கள் மனிதர்களை கடிப்பதையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததுதான், ‘ரேபிஸ் நோய்’ தொற்று அதிகளவில் பரவி வருகிறது. அதற்கு, தெரு நாய்களை அகற்றுவதுதான் ஒரே தீர்வு என்பது இல்லை. நாய்கள் இல்லையென்றால், குரங்குகள் வரும். ஆகையால் தடுப்பூசிகளை போடுவதுதான், தீர்வாக இருக்கும். அதேபோல, நாய் கடியிலிருந்து நம்மை எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்வது? என்பதை குழந்தைகள் முதல் அனைவருக்கும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும்.

மேலும் பேசிய நிவேதா, “தமிழ்நாட்டில் தோராயமாக 4.50 லட்சம் தெரு நாய்கள் உள்ளது. அதற்கு 2 ஆயிரம் செல்டர்ஸ் தேவைப்படும். அதற்கேற்ப ஆட்களும் தேவை. இதற்கு பல்வேறு இடங்களில் நிதி கிடைப்பதில்லை. செல்டர்களில் வைக்கப்படும் நாய்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டு உயிரிழக்கிறது. இதற்கு ஒரே தீர்வு தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு, மீண்டும் அவை எடுக்கப்பட்ட இடத்திலேயே விட்டு விட வேண்டும்.

அரசு விரிவான நடவடிக்கை எடுத்தால், இப்பணிகளை துரிதமாக முடிக்கலாம். ‎ஏனென்றால், நாம் வாக்களித்து இந்த அரசை ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்துள்ளோம். இந்த பணிகளை செய்ய வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய பொறுப்பில் ஒன்று. அதற்காக, இதுமட்டுமே அரசுக்கு வேலை என்பதை நான் கூறவில்லை. மனிதர்களே மனிதர்களை அடிக்கும் போது, மிருகங்கள் மீது மட்டும் எப்படி நமக்கு பாசம் வரும்” என தெரிவித்தார்.

நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ்
SAVE DOGS RALLY IN CHENNAI
STREET DOG ISSUE
தெரு நாய்
ACTRESS NIVETHA PETHURAJ ON DOG

