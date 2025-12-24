'மீண்டும் சினிமாவில் நடிக்க ஆசை... ஆனால்' - நடிகை நமிதா
நடிகைகள் வித்யா பாலன், ராதிகா ஆப்டே, ஜோதிகா போன்று நல்ல கதையம்சம் கொண்ட படங்களில் நடிக்க விரும்புவதாக நமிதா தெரிவித்தார்.
Published : December 24, 2025 at 7:08 PM IST
தேனி: சினிமாவில் மீண்டும் நடிக்க ஆசையாக உள்ளதாகவும், ஆனால் கவர்ச்சி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க விருப்பமில்லை என்றும் நடிகை நமிதா கூறியுள்ளார்.
தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவன உணவகத்தின் இரண்டாவது கிளை, இன்று (டிச.24) போடிநாயக்கனூர் விளக்கு பகுதியில் திறக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக நடிகை நமிதா மற்றும் நடிகர் ஹர்ஷத் கான் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். தேனி வந்த நடிகை நமிதாவை காண்பதற்காக, அப்பகுதியில் குவிந்த ஏராளமான இளைஞர்கள், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்தனர்.
அப்போது மேடையில் பேசிய நடிகை நமிதா, “ஹாய் வணக்கம் மச்சான்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க.. உங்களது ஆதரவிற்கும், அன்பிற்கும் நன்றி. உங்களது வரவேற்பு மீண்டும் தேனிக்கு வர வேண்டும் எனத் தோன்ற வைக்கிறது” என்றார். அப்போது, இளைஞர்கள் அனைவரும் விசில் அடித்து உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “மீண்டும் சினிமாவில் நடிப்பதற்கு ஆசையாக உள்ளது. ஆனால், முன்பு போல் கவர்ச்சி காட்சிகளில் நடிக்க விருப்பமில்லை. அதற்காகவே, நிறையக் கதைகளை நிராகரித்துள்ளேன். தற்போது, நடிகைகளை மையமாக வைத்து நிறைய கதைகள் வருகிறது. அது போன்ற ஒரு படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் உள்ளது. குறிப்பாக, பாலிவுட்டில் வித்யா பாலன், ராதிகா ஆப்டே, மற்றும் தமிழில் நடிகை ஜோதிகா போன்று கதைகளின் மையமாக உள்ள கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க விரும்புகிறேன். தற்போது, இயக்குநர் செல்வ ராகவனின் ஒரு படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளேன்” எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “படம் வெளியான ஒரு மாதத்தில் ஓடிடி போன்ற இணையதளங்களில் புதுப் படங்கள் வந்து விடுவதால், பொதுமக்கள் தியேட்டர்களுக்கு சென்று படம் பார்ப்பதைத் தவிர்த்து, படத்தை ஓடிடியில் பார்க்கும் மனநிலைக்கு வந்துவிட்டனர்” என்றார்.
விஜய், அஜித் போன்ற முன்னணி நடிகர்கள் வேறு துறைகளுக்கு செல்வதால் திரைத்துறையில் வெற்றிடங்கள் ஏற்படுமா? என்ற கேள்விக்கு, “திரைத்துறையில் புதுமுக நடிகர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும். 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதிய நடிகைகள் வரும்போது, புது முக நடிகர்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா?
என்ன இருந்தாலும், விஜய் மாதிரியான சிறந்த டான்சர்கள் தமிழ் சினிமாவில் மிகவும் குறைவுதான். பிரபு தேவா, என்.டி.ஆர் போல நமக்கு விஜய் சிறந்த டான்சர். ஒரு சிறந்த நடிகராகவும், டான்சராகவும் திரைத் துறையில் விஜயை மிஸ் செய்கிறோம்” என தெரிவித்தார். மேலும், விஜயின் அரசியல் குறித்த கேள்விக்கு ‘நோ கமெண்ட்ஸ்’ என தவிர்த்துவிட்டார்.