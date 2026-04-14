'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை வைத்து அரசியல் செய்வதா? கஸ்தூரி ஆவேசம்
முதலில் விஜய் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்யாமல் போகட்டும், அதன்பிறகு எத்தனை இளைஞர்கள் ஓட்டுப் போடப் போகிறார்கள் என பார்க்கலாம் என்று கஸ்தூரி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : April 14, 2026 at 2:58 PM IST
சென்னை: 'ஜனநாயகன்' படம் கசிந்த விவகாரத்தில் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீர்கள்; ஒரு படத்தை வைத்து அரசியல் செய்வதா?" என தமிழக அரசிடம் பாஜக நிர்வாகி கஸ்தூரி கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் பரப்புரை வேகம் எடுத்துள்ள சூழலில், அரசியல் கட்சிகள் அனைத்தும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், கோவை வடக்கு தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசனை ஆதரித்து நடிகை கஸ்தூரி நேற்று (ஏப்.13) பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “வானதி சீனிவாசன் அனைவருக்கும் முன் உதாரணமாக உள்ளார். அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால், நான் வாக்கு சேகரிக்க வந்துள்ளேன். பாஜகவில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் தியாக வரலாறு உள்ளது. தற்போது, இரட்டை இலையும், தாமரயைும் சேர்ந்ததில் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "திமுக கொடுப்பதாக வாக்குறுதி அளித்துள்ள ரூ.8,000 கூப்பன் மிகப்பெரிய ஊழலுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த வாக்குறுதி கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரது கட்சி உறுப்பினர்களை போல மிகவும் தரக்குறைவாக பேசுகிறார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்து ஆபாசமாக என்னவெல்லாம் பேசியுள்ளார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அதேபோல், உதயநிதியின் வளர்ச்சி என்பது அவருடைய வளர்ச்சி. அவர் அப்பா, மகன், அடுத்து பேரனுடைய வளர்ச்சியே தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது” என விமர்சித்தார்.
விஜய் குறித்து பேசிய அவர், “விஜய்க்கு அதிகப்படியான இளைஞர்கள் கூட்டம் குவிந்தது என்கிறார்கள். ஏன் எனது பரப்புரையில் கூட தான் ஏராளமான இளைஞர்கள் உள்ளனர். இளைஞர்கள் அனைவரும் தவெகவை நோக்கி செல்கிறார்களா, இல்லையா என்பது வரும் 23ஆம் தேதி தெரிந்துவிடும்.
அதேபோல, விஜய் முதலில் பரப்புரைக்கு வரவேண்டும். அடிக்கடி பரப்புரையை ரத்து செய்துவிடுகிறார். அதன் பிறகு எத்தனை இளைஞர்கள் ஓட்டுப் போடப் போகிறார்கள் எனப் பார்க்கலாம்.
அதேபோல, ஜனநாயகன் படம் லீக் ஆன விவகாரத்தில், பாஜக மற்றும் திமுக சதி உள்ளது எனக் கூறுகிறார்கள். எதற்கு எடுத்தாலும் பாஜக மற்றும் திமுகவை கைகாட்டுகின்றனர். தொழில்நுட்பம் எங்கோ போய்க் கொண்டிருக்கிறது.
இப்படிப்பட்ட சூழலில், ஒரு படத்தை அமைச்சர் எப்படி லீக் செய்ய முடியும்? அது ஒன்றும் ஹோட்டல் உணவு கிடையாது. அதை யாராலும் ஓபன் செய்ய முடியாது. பாட்டி வடை சுட்ட கதையெல்லாம் சொல்வார்கள்.
படத்தை லீக் செய்ய வேண்டுமென திமுக நினைக்குமா அல்லது பாஜக நினைக்குமா? படம் வெளியானால் யாருக்கு பலன் இருக்கும். படம் லீக் ஆனதும் அமைச்சர் எல்.முருகன் மீது ஆதவ் அர்ஜுனா குற்றம்சாட்டுகிறார். ஆனால், ஜனநாயகன் லீக் ஆனதும் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீர்கள்?
உடனே காவல்நிலையம் சென்றிருக்க வேண்டாமா? இந்த விவகாரத்தை வைத்து சிலர் அரசியல் செய்கிறார்கள். இதை அரசியல் ஆக்குவதற்கான தேவை யாருக்கு உள்ளது?" என சிந்திக்க வேண்டும்” என்றார்.