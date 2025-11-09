நடுராத்திரியில் காரில் உட்கார்ந்திருப்பது தான் சுதந்திரமா? கோவை சம்பவம் குறித்து நடிகை கஸ்தூரி காட்டம்!
கௌரி கிஷன் தெளிவான கருத்தை முன்வைத்து, இதுவரை யாரும் தட்டி கேட்காத ஒரு விஷயத்தை தைரியமாக பேசியுள்ளார் என நடிகை கஸ்தூரி கூறியுள்ளார்.
Published : November 9, 2025 at 8:39 AM IST
சென்னை: சுதந்திரத்தை கொண்டாட வேண்டும் என நினைக்கும் பெண்கள் சாதனை செய்து காட்டுங்கள், அதைவிட்டு விட்டு நடுராத்திரியில் காரில் உட்கார்ந்திருப்பது தான் சுதந்திரம் என சொல்லாதீர்கள் என நடிகை கஸ்தூரி காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.
தமிழக பாஜகவின் கலை மற்றும் கலாச்சார பிரிவின் சார்பில் மாநில மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகிகள் பொதுக்குழு மாநாடு சென்னை கே.கே நகரில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பாஜக தமிழ்நாடு கலை மற்றும் கலாச்சார அணி மாநிலத் தலைவர் பெப்சி சிவா, பாஜக மாநில அணிகளின் பொறுப்பாளர் கே.டி ராகவன், நடிகை கஸ்தூரி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் நடிகை கஸ்தூரி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவரிடம் கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்து கேட்டதற்கு, “நான் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக கருத்து பேசுவதாக நினைத்தாலும் பரவாயில்லை. இளைஞர்கள் கண்ட கண்ட நேரத்தில் ஊர் சுற்றுவதை தவிர்க்க வேண்டும். பாதுகாப்புதான் முக்கியம் என அவர்களுக்கு தெரியாதா? கொஞ்சம் பொது அறிவோடு செயல்பட வேண்டும். இது பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல, ஆண்களுக்கும் தான். அந்த இரவில் வெளியில் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். எத்தனையோ பெற்றோர்கள் கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறார்கள். ஆனால், பிள்ளைகள் படிக்காமல் இதுபோன்ற விஷயங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
நான் பேசுவது பெண்ணியத்திற்கு எதிரானது என்றால் நீங்கள் கூறும் பெண்ணியம் பெண்ணியமே கிடையாது. சுதந்திரத்தை கொண்டாட வேண்டும் என நினைக்கும் பெண்கள், இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி போராடி உலகக் கோப்பை வென்றதுபோல் சாதனை செய்து காட்டுங்கள். கையே இல்லாத பெண் வில்வித்தையில் பதக்கம் வென்றுள்ளார். சமூக சேவை செய்யுங்கள், ஆசிரியர் ஆகுங்கள். ஆனால் நடுராத்திரியில் காரில் உட்கார்ந்திருப்பது தான் சுதந்திரம் என சொல்லாதீர்கள்," என்றார்.
தொடர்ந்து நடிகை கௌரி கிஷன் விவகாரம் குறித்து கேட்டதற்கு, "இளம் வயதிலேயே கௌரி கிஷன் இவ்வளவு தெளிவான கருத்தை முன்வைத்துள்ளார். யாரும் தட்டி கேட்காத ஒரு விஷயத்தை தைரியமாக பேசியுள்ளார். தன்னுடைய கரியர் பாதிக்கும் என்பதை கருத்தில் கொள்ளாமல் பெண்ணியத்தை நிலை நாட்டியுள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட யூடியூபர் ஆர்.எஸ் கார்த்திக்கிடம் ஓபனாக சவால் விடுகிறேன். என்னிடம் டிரம்ப், மோடி குறித்து கேளுங்கள். சவாலுக்கு தயாரா?” என்று கஸ்தூரி ஆதங்கத்துடன் கூறினார்.