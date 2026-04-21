விஜய் பரப்புரை செய்த இடங்களை விட ரத்து செய்த இடங்களே அதிகம்; நடிகை கஸ்தூரி கிண்டல்
ஆட்சியிலும் பங்கில்லாமல், அதிகாரத்திலும் பங்கில்லாமல் மாட்டிக்கிட்டோம் பங்கு என்கிற நிலைக்கு திருமாவளவன் ஆகிவிட்டதாகவும் கஸ்தூரி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
Published : April 21, 2026 at 4:21 PM IST
சென்னை: விஜய் பரப்புரை செய்த இடங்களை விட ரத்து செய்த இடங்களே அதிகம் என நடிகையும், பாஜக-வின் கலை கலாச்சார பிரிவின் மாநில துணைத் தலைவருமான கஸ்தூரி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நாளை மறுநாள் (ஏப்ரல் 23)நடைபெற உள்ளது. இதை முன்னிட்டு நடைபெற்று வந்த தேர்தல் பிரச்சாரம் இன்று மாலை 6 மணியுடன் நிறைவுற உள்ளது. ஆகையால், இறுதிகட்ட பிரச்சாரத்தில் அரசியல் கட்சியினர் தற்போது தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், ஆலந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் அதிமுக வேட்பாளர் சரவணனை ஆதரித்து நடிகையும், பாஜக-வின் கலை கலாச்சார பிரிவின் மாநில துணைத் தலைவருமான கஸ்தூரி, ஆலந்தூருக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். இதற்கிடையில் அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம், தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி தலைவர் விஜய் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு பதிலளித்த அவர், "நோ கமெண்ட்ஸ் தான் என்று கூற வேண்டும். விஜய் பரப்புரை செய்த இடங்களை விட ரத்து செய்த இடங்கள்தான் அதிகம். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இருப்பவர்கள் ஒரு மதத்தைச் சார்ந்தவர்களாக இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு வரும் நிதிகள் கிறிஸ்தவ மிஷனரி நிதி என்கிற குற்றச்சாட்டு உள்ளது. இதற்கு அவர் பதில் அளிக்கவில்லை, தெளிவான இளைஞர் சமுதாயம் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது. அதற்கான நிரூபணத்தை மே 4 ஆம் தேதி தெரிந்து கொள்வீர்கள்" என்றார்.
முன்னதாக பேசிய அவர், "தா.மோ.அன்பரசன் மீது எனக்கு தனிப்பட்ட மரியாதை உள்ளது. ஆனால், அரசியல் ரீதியாக ஆலந்தூர் மக்களுக்கு அவர் எதையும் செய்யவில்லை. இங்கு பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்திருப்பதாக தகவல் வருகிறது. திமுக என்றாலே அறிவியல்பூர்வமாக ஊழல் நடைபெறும் கட்சி என்றே அர்த்தம்.
அவர்கள் கூறும் பொய்களை கேட்டு காது வலிக்கிறது. முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பெண்களுக்கு எதிராகவும், தமிழ்நாட்டுக்கு எதிராகவும் செய்த துரோகங்களை மறைப்பதற்கு, டிவி-யில் சிகை அலங்காரங்களை செய்து கொண்டு பொய்களை விளம்பரமாக கொடுத்து வருகிறார். தொகுதி மறுவரையறை திட்டத்தை திமுக வேண்டாம் என சொல்லிவிட்டது. தமிழ்நாட்டிற்கு அதிக எம்.பி. சீட்டுகள் கிடைத்தால் அதில் 10 தொகுதிகளில் திமுக தோற்றுவிடும் என்பதால் அதை மறுத்துவிட்டனர்.
பெண்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இடஒதுக்கீட்டை அநியாயமாக கெடுத்துவிட்டனர். உங்கள் வீட்டு பெண்கள் மட்டும் எம்பி ஆகலாம், நாங்கள் ஆகக் கூடாதா? முதலமைச்சர் கூறும் பொய்யை விட தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறும் பொய் மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. அவர் வீட்டில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடத்தியது என்று அவராகவே பொய்களை கூறி வருகிறார்.
|இதையும் படிங்க: சிறுமிக்கு நேர்ந்த பயங்கரம்: சுபநிகழ்ச்சிக்கு சென்ற இடத்தில் 8 பேர் கொண்ட கும்பல் அட்டூழியம்
ஆலந்தூர் தொகுதி மக்கள் படித்தவர்கள், பண்பானவர்கள். காசு கொடுத்து வாக்குகளை வாங்க முடியாது. அதிமுக மிகப் பெரிய வெற்றியை பெற்று எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி அமைப்பார். டெல்லியில் மோடி, தமிழ்நாட்டில் எடப்பாடி. தமிழ்நாட்டிற்கு நன்மைகள் கோடி. ஆகையால், மே 4-ம் தேதி நாளைக்கே வந்து விடக் கூடாதா? என்று எனக்கு இருக்கிறது. திமுக ஆட்சி வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும். திமுக தீய சக்திக்கு மக்கள் சரியான பாடம் புகட்டுவார்கள்" என்றார்.
தொடர்ந்து, விசிக தலைவர் திருமாவளவன் குறித்து பேசிய அவர், "திருமாவளவன் ஆட்சியிலும் பங்கில்லாமல், அதிகாரத்திலும் பங்கில்லாமல், மாட்டிக்கிட்டோம் பங்கு என்று ஆகிவிட்டார். அவரைப் பற்றி பேசி பயனில்லை. அவரே திமுகவின் வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களிக்கும் மனநிலையில் இல்லை. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஒற்றுமையாக இருக்கிறது. திமுக கூட்டணி ஒற்றுமையாக இல்லை. இதனால் அவர்கள் பொறாமையில் உள்ளனர்" என்று கஸ்தூரி பதிலளித்தார்.