பாலியல் தொல்லை புகார் - புலனாய்வு பத்திரிகையாளர் விடுதலை
Published : May 14, 2026 at 5:52 PM IST
சென்னை: பிரபல நடிகை காயத்ரி சாய்க்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் புலனாய்வு பத்திரிக்கையாளர் சுவாமியை விடுதலை செய்து சென்னை சைதாப்பேட்டை நடுவர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
புகழ்பெற்ற நடிகை காயத்ரி சாய் (வயது 60). இவரது கணவரும், ஹாங்காங்கில் தனியார் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக இருந்தவருமான சாய்நாத் வெங்கட்ராவின் மர்ம மரணம் குறித்து மூத்த பத்திரிக்கையாளர் சுவாமி புலனாய்வு செய்து வந்த நிலையில், அவர் மீது நடிகை பாலியல் புகார் அளித்திருந்தார்.
கடந்த 2018- ஆம் ஆண்டு தொடரப்பட்ட இந்த பாலியல் துன்புறுத்தல் வழக்கு, சென்னை சைதாப்பேட்டை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. பத்திரிக்கையாளர் சுவாமி தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் எம்.தெய்வநந்தம் ஆஜராகி வாதிட்டார். அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில் நீதிமன்றம் இன்று (மே 14) தீர்ப்பளித்தது.
அதில், மூத்த பத்திரிகையாளர் டாக்டர் பிரகாஷ் எம்.சுவாமி மீது சுமத்திய குற்றச்சாட்டுகள் காலதாமதமானவை, நம்பகத்தன்மையற்றவை மற்றும் ஆதாரமற்றவை என்று கூறிய நீதிபதி, அவரை விடுதலைச் செய்தார்.
இந்த வழக்கில் போதுமான முகாந்திரமும் இல்லை என விசாரணை அதிகாரியால் ஏற்கனவே வழக்கு முடிப்பு அறிக்கை (Closure Report) தாக்கல் செய்திருந்த நிலையிலும், இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டதை நீதிபதி சுட்டிக்காட்டினார். குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் 248(1)-ன் கீழ் சுவாமியை விடுதலை செய்த நீதிமன்றம், புகார் கூறப்பட்ட சம்பவம் ஜூன் 2018-ல் நடந்ததாகக் கூறப்பட்டது.
ஆனால், செப்டம்பர் மாதம் தான் மகளிர் ஆணையத்தில் நடிகை புகார் அளித்துள்ளார். நவம்பர் மாதம் சைபர் கிரைம் காவல்துறையிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இந்த நீண்ட காலதாமதத்திற்கு முறையான காரணங்கள் தெரிவிக்கப்படவில்லை. புகார்தாரரின் சாட்சியமான வீட்டு வேலைக்காரப் பெண்ணின் சாட்சி நன்கு கற்றுக்கொடுக்கப்பட்டது (Tutored) போல இருப்பதாகவும் நீதிமன்றம் கருதுகிறது.
சம்பவம் நடந்ததாகக் கூறப்படும் இடம் ஒரு தனியார் இல்லமாகும். சம்பவ தேதிகள் முன்னுக்குப் பின் முரணாக மாற்றிக் கூறப்பட்டதால், இந்தப் புகார் உள்நோக்கம் கொண்டது என்று நீதிமன்றம் முடிவு செய்கிறது எனத் தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
யார் இந்த பத்திரிகையாளர் சுவாமி?
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் முன்னாள் செய்தியாளரான சுவாமி, ஊடகத்துறையில் 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்தவர். இவர் வாட்டர்கேட் ஊழலை வெளிப்படுத்திய பாப் வுட்வார்ட் மற்றும் கார்ல் பெர்ன்ஸ்டைன் ஆகியோரிடம் பயிற்சி பெற்றவர்.
'தி இந்து' இதழில் பணியாற்றியபோது, முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி மனித வெடிகுண்டு மூலம் கொல்லப்பட்டார் என்பதை தடயவியல் ஆதாரங்களுடன் நிரூபித்துக்காட்டியவர். நியூயார்க்கில் எமி விருதுகளின் (Emmy Awards) நடுவராக இருந்த ஒரே இந்திய பத்திரிகையாளர்.
இந்திய-அமெரிக்க உறவுகளை மேம்படுத்தியதற்காக அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் (Capitol Hill) இவரது பெயரில் ஒருநாள் அமெரிக்க தேசியக் கொடியைப் பறக்கவிட்டு கௌரவித்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசின் உயரிய விருதான 'கலைமாமணி' விருதைப் பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.