'தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல யாருக்குமே பாதுகாப்பு இல்லை' - நடிகை கெளதமி தாக்கு
எந்த கணக்கின் அடிப்படையில் நாட்டில் 2வது மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளதாக கூறுகிறார்கள்; சாலையில் கால் வைத்து நடந்து சென்றால்தானே மக்கள் படும் துன்பம் தெரியவரும் என நடிகை கெளதமி கூறினார்.
Published : January 13, 2026 at 11:40 AM IST
திருவள்ளூர்: "தமிழ்நாட்டில் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல, யாருக்குமே பாதுகாப்பு இல்லை என்று நடிகை கெளதமி குற்றம்சாட்டினார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியை அடுத்த அவுரிவாக்கம் கிராமத்தில் தமிழ்நாடு மீனவர் பேரவை சார்பில் பொங்கல் விழா நடைபெற்றது. இதில் பாஜக நிர்வாகி கௌதமி, நடிகை மதுவந்தி ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்று பெண்களுடன் விறகு அடுப்பில் சர்க்கரை பொங்கலிட்டு கொண்டாடினர்.
நிகழ்ச்சியில் நடிகை மதுவந்தி பேசுகையில், "மகாபாரதத்தை எழுதிய வியாச பெருமானே மீனவர்தான். மீனவர்களை மதிக்கவில்லை என்றால் யாரும் உருப்பட முடியாது. தமிழ்நாடு இன்னும் 3 மாதம் உருப்படாமல் சென்று, ஏப்ரல் மாதத்துக்கு பிறகுதான் உருப்படும். நல்லது நடக்கும் தமிழ்நாட்டில் நல்லது நடக்கும்.
சர்வதேச எல்லையில் மீனவர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டபோது யாரும் குரல் கொடுக்கவில்லை. தற்போது மீனவர்களுக்காக குரல் கொடுத்து வரும் ஒரே பிரதமர் நரேந்திர மோடி மட்டும்தான்" என மதுவந்தி பேசினார்.
நிகழ்ச்சியில் கௌதமி பேசுகையில், "தமிழ்நாட்டில் உள்ள மீனவ கிராமங்கள் அனைத்துக்கும் புது வெளிச்சம் கிடைக்க வேண்டும். மீனவர்கள் கலாச்சாரம் பல நூற்றாண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது. அதை அரசாங்கம் போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும். அனைத்து விஞ்ஞான வளர்ச்சிகளும் மீனவ கிராமங்களையும் சென்றடைய வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் விரைவில் ஆட்சி மாற்றம் நடக்கும். அப்படி நடந்ததும், அனைத்து வளர்ச்சியும் கிடைக்கும்" என கெளதமி பேசினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நடிகை கௌதமியிடம், "3மாதத்தில் ஆட்சி மாற்றம் வரும் என்று எந்த அடிப்படையில் மேடையில் பேசினீர்கள். நாட்டிலேயே 2வது இடத்தில் தமிழ்நாடு உள்ளதே" என நிருபர் ஒருவர் கேள்வியெழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த கெளதமி, "நீங்கள் எந்த கணக்கின் அடிப்படையில் நாட்டில் 2வது மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளதாக கூறுகிறீர்கள். பல விவரங்கள் அதில் கேள்விக்குறியாக உள்ளது. தற்போது அதுபற்றி விவாதிக்க முடியாது. புள்ளியியல் அடிப்படையில், தரவுகள், வளர்ச்சி என பல்வேறு அம்சங்களை கொண்டு பேச வேண்டும்.
கண் திறந்து சாலையில் கால் வைத்து நடந்து, மனம் விட்டு மக்களை கவனித்தால் மட்டுமே அவர்களின் துயரம், துன்பம் நமக்கு புரிய வரும். பெண்கள், குழந்தைகள் மட்டுமல்ல, பெரியவர்களுக்கு கூட தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு இல்லை. வேலைக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. வருமானத்திற்கு பாதுகாப்பு இல்லை. நடுத்தர வர்க்கம், ஏழைகள் என யாராவது மகிழ்ச்சியாக உள்ளார்களா?" என கெளதமி கேள்வியெழுப்பினார்.