புற்றுநோயை வென்றது எப்படி? நடிகை கௌதமி உருக்கம்
புற்றுநோய் வராமல் தடுக்க Hpv தடுப்பூசியினை இலவசமாக செலுத்த முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டற்கு நன்றியினை தெரிவித்து கொள்வதாக நடிகை கௌதமி கூறினார்.
Published : November 18, 2026 at 3:22 PM IST
சென்னை: மார்பகப் புற்றுநோய் பாதிப்பை ஆரம்ப நிலையில் கண்டறிந்து சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டதால், 20 ஆண்டுகளாக நன்றாக இருக்கிறேன் என நடிகை கவுதமி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் மெட்ராஸ் ரோட்டரி கிளப், தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரத்துறையுடன் இணைந்து, கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு எதிரான ஹெச்பிவி தடுப்பூசி, 14 முதல் 15 வயதிற்குட்பட்ட மாணவிகளுக்கு போடுவது குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இதில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் தாரேஸ் அகமது, பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம், நடிகை கௌதமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். பள்ளி மாணவிகளுக்கு ரோட்டரி சங்கத்தின் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் திட்டத்திற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் தாரேஸ் அகமது முன்னிலையில் நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வில் கலந்துக் கொண்டு பேசிய நடிகை கௌதமி, "முதலில் எதற்கான போராட்டமாக இருந்தாலும், நமது எதிரி யார் என்று தெரிந்து போராட வேண்டும். புற்றுநோயைப் பற்றி அனைவருக்கும் தெரிந்திக்க வேண்டும். புற்றுநோயினால் பாதிக்கப்பட்டு, அதனை வென்று தற்போது உங்கள் முன்பு இருக்கின்றேன். பெண்கள் மிகவும் வலிமையானவர்கள். பெண் குழந்தைகள் எப்போதும் எதிர்காலத்தை நோக்கி கனவு கண்டு வெற்றி பெறுவதற்கு, உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும். உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும்.
எனக்கு 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மார்பக புற்றுநோய் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. புற்றுநோய் பாதிப்பை கண்டறிவதற்கு சுயபரிசோதனை முறையை பின்பற்றலாம். அதேபோன்று நான் பரிசோதனை செய்தபோது, கட்டி இருப்பதை கண்டறிந்து, மருத்துவரிடம் கூறினேன்.
அவரும் பரிசோதனை செய்து, புற்றுநாேய் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளதாக கூறினார். அதற்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்து, நன்றாக இருக்கிறேன். ஆரம்ப நிலையில் கண்டறிந்தால் புற்றுநோயை குணப்படுத்த முடியும்.
Hpv தடுப்பூசியை போட்டுக் கொண்டால் புற்றுநோய் வராமல் தடுக்க முடியும். இந்த தடுப்பூசி 20 ஆண்டுகளாக 150 நாடுகளில் போடப்பட்டு வருகிறது. இந்த தடுப்பூசி குறித்து உங்கள் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும். போலியோவை விழிப்புணர்வு மூலம் ஒழித்தது போல், கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் பாதிப்பையும் ஒழிப்போம்” என கூறினார்.