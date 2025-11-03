மக்கள் விரோத ஆட்சியை வீட்டிற்கு அனுப்ப வேண்டும் - அரியலூரில் அனல் பறக்க பேசிய நடிகை கௌதமி!
கடந்த நான்கரை ஆண்டு ஆட்சி காலத்தில் 4 1/2 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியுள்ளனர். அதனை என்ன செய்தீர்கள்? எனக் கேட்டால் அதற்கு பதில் இல்லை என திமுகவை நடிகை கௌதமி கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
Published : November 3, 2025 at 11:26 AM IST
அரியலூர்: தமிழகத்தில் கேவலமான ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது எனவும், மக்கள் விரோத திமுக ஆட்சியை வீட்டிற்கு அனுப்ப வேண்டும் எனவும் நடிகையும், அதிமுக நிர்வாகியுமான கௌதமி ஆவேசமாக பேசியுள்ளார்.
அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே தா.பழூர் கடைவீதியில் அதிமுகவின் 54வது துவக்க விழா பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. ஒன்றிய செயலாளர் வைத்தியநாதன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் அரியலூர் மாவட்ட செயலாளரும் முன்னாள் அரசு தலைமை கொறடாவுமான தாமரை எஸ். ராஜேந்திரன் சிறப்புரையாற்றினார்.
அப்போது, திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறியிருந்த எந்த திட்டங்களையும் செயல்படுத்தவில்லை எனவும், ஆனால் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் பல நல்ல திட்டங்களை எடப்பாடி பழனிசாமி கொண்டுவந்ததாகவும் அவர் கூறினார். மேலும் திமுக அமைச்சர்கள் மக்களை ஏமாற்றி கொள்ளையடித்து வருவதாகவும், மக்கள் விரோத குடும்ப கட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்பி, எடப்பாடியார் தலைமையில் ஆட்சியமைக்க அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பாடுபட வேண்டுமென்று கூறினார்.
அவரைத் தொடர்ந்து கூட்டத்தில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட அதிமுக கொள்கை பரப்பு துணைச் செயலாளரும் தலைமை கழகப் பேச்சாளருமான நடிகை கௌதமி உரையாற்றினார். அப்போது, “கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் கொண்டுவந்த பல நல்ல திட்டங்களை முதல்வர் ஸ்டாலின் கிடப்பில் போட்டு வருகிறார்.
தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டு கிடக்கிறது. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. மிகவும் கேவலமான மக்கள் விரோத ஆட்சி தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. கடந்த நான்கரை ஆண்டு ஆட்சி காலத்தில் 4 1/2 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கியுள்ளனர். அதனை என்ன செய்தீர்கள்? எனக் கேட்டால் அதற்கு பதில் இல்லை. அதை வைத்து மக்களுக்கும் எந்த திட்டங்களையும் செய்யவில்லை. ஏன் செய்யவில்லை? எனக் கேட்டால் நான்கரை ஆண்டுகள் போதவில்லை என்கிறார்கள்.
எனவே அடுத்தமுறை வாய்ப்பு கொடுங்கள் என்று மக்களிடத்தில் கேட்டால் நம்பக்கூடாது. தமிழகத்தில் மக்களாட்சி வேண்டும் என்றால் மீண்டும் எடப்பாடியார் தலைமையிலான ஆட்சி அமைய வேண்டும். ஆகவே திமுக ஆட்சிக்கு முடிவு கட்ட வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தலை ஒரு நல்வாய்ப்பாக மக்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்” என்று கௌதமி பேசினார்.
இந்தக் கூட்டத்தில் அதிமுக ஒன்றிய செயலாளர் வைத்தியநாதன், முன்னாள் எம்எல்ஏ ஜெ.கே.என். ராமஜெயலிங்கம் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டம் தொடங்கியவுடன், ‘எடப்பாடியார் ஆட்சி அமைய வேண்டும், திமுக அரசை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும்’ என்று அனைவரும் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர்.