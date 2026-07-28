நில மோசடி வழக்கு: நடிகை கௌதமி அமலாக்கத்துறையில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம்
நில மோசடி புகார் அளித்த நடிகை கௌதமியிடம் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக அமலாக்கதுறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
Published : July 28, 2026 at 10:41 AM IST
சென்னை: உதவியாளர் மீது அளித்த நில மோசடி புகார் தொடர்பாக சென்னை அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகி நடிகை கெளதமி விளக்கம் அளித்தார்.
சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் வசித்து வரும் நடிகை கெளதமி, கடந்தாண்டு செப்டம்பர் மாதம் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்தார். அந்த புகாரில், திருவள்ளூர் மாவட்டம் கோட்டையூர் கிராமத்தில் சுமார் 10.30 ஏக்கர் நிலத்தினை விற்று தருவதாகக் கூறி என்னுடைய உதவியாக இருந்த அழகப்பன் மூலம் சென்னை அண்ணாநகரைச் சேர்ந்த பலராமன், செங்கல்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த ரகுராமன் ஆகியோர் பொது அதிகாரம் பெற்றனர்.
அதன் பிறகு அந்த இடத்தையும், அருகில் இருந்த எனக்கு சொந்தமான மற்ற இடங்களையும் சேர்த்து கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு மும்பையைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனத்திடம் விற்பனை செய்து எனக்கு 4.10 கோடி ரூபாய் பணம் கொடுத்தனர்.
அதன் பிறகு வருமான வரிதுறையில் இருந்து வந்த நோட்டீஸில், எனக்கு சொந்தமான நிலத்தை 11 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்து விட்டு வெறும் 4.10 கோடி ரூபாய் மட்டும் கொடுத்து மோசடி செய்தது தெரியவந்தது.
மேலும், அழகப்பன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் எனக்கு நெருக்கமாக இருந்ததால் அவர்களை நம்பி எனக்கு பல்வேறு இடங்களில் இருக்கும் சொத்துகளையும் கவனித்துக் கொள்ள ஒப்படைத்தேன். ஆனால், அழகப்பன் அவரின் குடும்பத்தினருடன் சேர்ந்து எனது சொத்துக்களை ஏமாற்றி 25 கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்தது பின்பு தான் தெரியவந்தது எனத் தெரிவித்திருந்தார்.
அவரின் புகாரின் அடிப்படையில், நில மோசடி புகார் தொடர்பாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் அழகப்பன், அவரது மனைவி நாச்சியம்மாள் மற்றும் குடும்பத்தினர் உட்பட ஆறு பேர் மீது 5 பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். மேலும், அந்த ஆறு பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்த வழக்கில் சட்ட விரோத பண பரிமாற்றம் நடைபெற்று இருக்கலாம் என்ற அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளும் கைதான அழகப்பன் மற்றும் அவருடன் தொடர்புடைய நபர்களுக்குச் சொந்தமான இடங்களில் சோதனை மேற்கொண்டனர். இந்தச் சோதனையின்போது பல்வேறு முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில், அழகப்பன் உள்ளிட்டோரிடம் அடுத்தகட்ட விசாரணை நடத்த அமலாக்கத்துறை திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக நில மோசடி புகார் அளித்த நடிகை கௌதமிக்கு அமலாக்கத்துறை சார்பில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டு நேரில் ஆஜராகுமாறு உத்தரவிடப்பட்டது.
அதன்படி, சென்னை அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் ஜூலை 27-ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை நடிகை கௌதமி நேரில் ஆஜரானார். அவரிடம் 2 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், வழக்கு தொடர்பாக அவரிடம் வாக்குமூலமும் பதிவு செய்யப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.