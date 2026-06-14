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"கனத்த இதயத்துடன்" அதிமுகவில் இருந்து விலகிய நடிகை கௌதமி

தற்போது நிலவும் அரசியல் சூழலை கருத்தில் கொண்டு சமூக சேவையில் முழுமையாக ஈடுபட ஏதுவாக, கனத்த இதயத்துடன் கட்சிப் பொறுப்புகள் மற்றும் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து விலகுவதாக கௌதமி தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகை கௌதமி
நடிகை கௌதமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 5:00 PM IST

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சென்னை: அதிமுக அடிப்படை உறுப்பினர் மற்றும் கட்சியின் கொள்கைப் பரப்பு துணைச் செயலாளர் பதவியில் இருந்து கனத்த இதயத்துடன் என்னை விடுவித்துக் கொள்கிறேன் என நடிகை கௌதமி அறிவித்துள்ளார்.

நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது தனிப்பெரும் கட்சி உருவெடுத்தது. திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த கட்சிகளுடன் இணைந்து ஆட்சியமைத்தது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பு வகித்து வருகிறார்.

இதனிடையே, தேர்தலில் தோல்வியை சந்தித்த திமுக எதிர்க்கட்சியாகவும், அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்ட நிலையில், அதிமுக நிர்வாகிகள் பலர் தவெகவில் இணைந்து வருகின்றனர்.

முன்னாள் அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் தொடர்ச்சியாக தவெகவில் இணைந்து வரும் சூழலில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆள் பிடிக்கும் வேலையை செய்து வருவதாக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.

இந்த நிலையில், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கொள்கை பரப்புத் துணைச் செயலாளரும், நடிகையுமான கௌதமி, கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் மற்றும் கொள்கை பரப்புத் துணைச் செயலாளர் பொறுப்புகளில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

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இதுதொடர்பாக அவர் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமிக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில், “இன்று 14/06/2026 முதல் நான் வகித்து வரும் அஇஅதிமுக அடிப்படை உறுப்பினர் பதவி மற்றும் கழக கொள்கை பரப்பு துணைச் செயலாளர் பதவியில் இருந்தும் விலகுகிறேன். தற்போதுள்ள அரசியல் சூழலை கருத்தில் கொண்டு, நான் சமூக சேவை செய்ய ஏதுவான வகையில் கனத்த இதயத்துடன் என்னை விடுவித்துக் கொள்கிறேன்.

கழகத்தில் சேர்ந்த நாள் முதல் இன்று வரை எனக்கு எல்லா வகையிலும் ஒத்துழைப்பு நல்கிய முன்னாள் அமைச்சர் பெருமக்கள், தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள், பிற அணி மாநிலச் செயலாளர்கள், மாவட்ட கழக செயலாளர்கள், வட்டக் கழக செயலாளர்கள்,பகுதி கழக செயலாளர்கள், ஒன்றிய கழக செயலாளர்கள், பேரூர் நகரக் கழக செயலாளர்களையும் மனதார வணங்கி நன்றி கூறி, என்னை கழகத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொள்கிறேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று முதல் தனது விலகல் அமலுக்கு வருவதாகவும் கௌதமி தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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GAUTAMI RESIGNS FROM ADMK
ACTRESS GAUTAMI
அதிமுகவில் இருந்து விலகிய கௌதமி
நடிகை கௌதமி
ACTRESS GAUTAMI QUITS AIADMK

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