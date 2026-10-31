பள்ளி மாணவன் அகிலன் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் ஆசிரியர்களை கைது செய்ய வேண்டும் - நடிகை அம்பிகா வலியுறுத்தல்
கோவையில் உயிரை மாய்த்து கொண்ட மாணவன் அகிலனின் வீட்டிற்கு சென்ற நடிகை அம்பிகா, அவரது பெற்றோரை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
Published : October 31, 2026 at 3:09 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோவை பள்ளி மாணவன் அகிலன் உயிரை மாய்த்து கொண்ட விவகாரத்தில், ஆசிரியர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என நடிகை அம்பிகா தெரிவித்துள்ளார்.
கோயம்புத்தூர், பீளமேட்டில் உயிரை மாய்த்து கொண்ட மாணவன் அகிலன் இல்லத்திற்கு திரைப்பட நடிகை அம்பிகா நேற்று சென்றார். அங்கு மாணவர் அகிலனின் பெற்றோர் அசோக்குமார் - கௌசல்யா ஆகியோரை நேரில் சந்தித்து, ஆறுதல் தெரிவித்தார். அகிலன் குடும்பத்தினருடன் சிறிது நேரம் கலந்துரையாடிய நடிகை அம்பிகா, பின்னர் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்த வீடியோவில் பேசுகையில், “மாணவர் அகிலன் உயிரை மாய்த்து கொண்டது மனதை பாதித்துள்ளது. சாதி என்பது இருக்கக்கூடாது, மேலும் இனி அகிலன் போன்று ஒரு உயிரிழப்பு நிகழக்கூடாது. எல்லாரும் சேர்ந்து கோவையில் தவெகவை ஜெயிக்க வைத்துள்ளனர். அரசு தான் முதலில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், இந்த விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அனைத்து ஆதாரங்களும் கிடைதுள்ளது,
இந்த விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து ஜெயிக்க வைத்துள்ளனர். அவர்களது உணர்வுகள் உங்களுக்கு புரியும். உங்களது குழந்தையை அந்த இடத்தில் வைத்து பாருங்கள், அந்த குழந்தையின் பெற்றோர் இருக்கும் இடத்தில் உங்களை வைத்து பார்த்து, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அனைத்திற்கும் முதலமைச்சர் வர வேண்டும் என யாரும் நினைக்க கூடாது, இப்போது பதுகாப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியுள்ளது.
தவெக அமைச்சர்கள் இந்த ஊரில் உள்ளதால், நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” எனவும் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
ஆசிரியர் அருண்குமார், விஜயகுமார் இருவரும் கைது செய்யப்பட வேண்டும், அவர்கள் வீட்டில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். உயிரிழந்த மாணவனின் பெற்றோர்கள் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர். தயவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், தாமதப்படுத்த வேண்டாம்.
மாணவன் அகிலன் மரணத்திற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கவில்லை என தெரிய வந்தது எனக்கு வருத்தம் அளிக்கிறது. எனக்கு அதிகாரம் இருந்திருந்தால், அகிலன் வழக்கில் நடவடிக்கை எடுத்திருப்பேன். பள்ளியில் உடன்படிக்கும் மாணவர்கள், அகிலனை தங்கள் இடத்தில் வைத்து பார்க்க வேண்டும்” என நடிகை அம்பிகா தெரிவித்துள்ளார்.
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கோயம்புத்தூர் பீளமேடு பகுதியில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் படித்த 11ஆம் வகுப்பு படித்துவந்த அகிலன் கடந்த 21-ஆம் தேதி தனது உயிரை மாய்த்து கொண்டார். பள்ளியில் நிகழ்ந்த சாதி ரீதியான துன்புறுத்தல் காரணமாகவே அகிலன் இந்த முடிவை எடுத்தாக மாணவனின் உறவினர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அகிலனுடன் உடன் பயிலும் இரு மாணவர்கள், வகுப்பு ஆசிரியர் விஜயகுமார் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர் அருண் குமார் மீது போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அதன்பேரில் போலீசார் ஆசிரியர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.