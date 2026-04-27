பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 'பாத நிவாரண' பிரத்யேக கடை; நடிகர் யோகி பாபு திறந்து வைத்தார்
பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள ஸ்பென்சர் பாத நிவாரண என்கின்ற கடையை நடிகர் யோகி பாபு திறந்து வைத்தார்.
Published : April 27, 2026 at 10:53 PM IST
சென்னை: அடிப்படையில் நானும் பார்வையற்றவன் தான், ஏதோ பார்வை இருந்ததால் தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று இருக்கிறேன் என்று நடிகர் யோகி பாப கூறினார்.
உலக நாடுகளை ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில் பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளை எப்படி அணுகுவது என்கின்ற விழிப்புணர்வு சற்று குறைவாகவே இருக்கிறது. அதேபோல் அயல்நாடுகளில் பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் அவரவர் வேலைகளை அவரவர் செய்யக் கூடிய ஒரு சூழல் இருந்து வருகிறது. இந்தியாவில் உள்ள பார்வை மாற்றுத் திறனாளிகள் மீது உள்ள விழிப்புணர்வு குறைவை சரி செய்யும் ஒரு சிறிய முயற்சியாக சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள ஸ்பென்சர் பிளாசா வணிக வளாகத்தில் 'பாத நிவாரண' என்கின்ற கடை திறக்கப்பட்டது.
இக்கடையில் சிறப்பம்சமே 10 பார்வை மாற்றித்திறனாளிகள் இங்கு பணிபுரிய உள்ளனர். சிறப்புமிக்க இந்த கடையின் திறப்பு விழாவில் காமெடி நடிகர் யோகி பாபு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு ரிப்பன் வெட்டி இன்று கடை திறந்து வைத்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், "இந்த கடை திறப்பு நிகழ்வு மூலம் மிகப்பெரிய முயற்சியை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த முயற்சி வெற்றி பெற இறைவனை வேண்டிக்கொள்கிறேன்.," என்றார்.
|இதையும் படிங்க: டி.ஜெயக்குமார், சி.வி சண்முகத்திற்கு எதிரான வழக்குகள் தள்ளுபடி
பின்னர் செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளித்தார்.
இந்தக் கடையின் அட்டை பலகையின் மேல் "லெஜன்ட்" என்கின்ற வார்த்தை இருக்கிறது. இதற்கும் லெஜன்ட் சரவணனுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா? நீங்கள் அவருடன் இணைந்து படம் நடித்திருக்கிறீர்களே? என்று செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வியெழுப்பினார்.
இதற்கு யோகி பாபு பதில் அளிக்க முயன்றபோது கடையின் உரிமையாளர் 'இது நாங்கள் வைத்த பெயர் அவருக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை' என கூறினார்.
அந்த வேளை யில் யோகி பாபு கேள்வி எழுப்பிய செய்தியாளரை பார்த்து எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்? கொளத்தூரில் இருந்து வருகிறார்களா? என கேட்க அரங்கில் சிரிப்பொலி எழுந்தது.
அதைத்தொடர்ந்து அதே செய்தியாளர், பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உரிய வேலை கிடைக்கவில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டு தொடர்ச்சியாக இருந்து வருகிறது. வரக்கூடிய புதிய அரசாங்கத்திற்கு நீங்கள் ஏதேனும் சொல்ல விரும்புகிறீர்களா? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு பதில் அளித்த யோகி பாபு, "அடிப்படையில் நானும் பார்வையற்றவன் தான்; ஏதோ பார்வை இருந்ததால் தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று இருக்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி" என்று கூறிவிட்டு சென்றார்.