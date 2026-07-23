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காசோலை மோசடி வழக்கில் நடிகர் விமலுக்கு ஓராண்டு சிறைத் தண்டனை

இந்த வழக்கில் மேல்முறையீடு செய்யவுள்ளதாக நடிகர் விமல் தரப்பு வழக்கறிஞர் கூறியதைத் தொடர்ந்து தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 4:11 PM IST

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சென்னை: காசோலை மோசடி வழக்கில் நடிகர் விமலுக்கு ஓராண்டு சிறைத் தண்டனை விதித்து சென்னை சிறு வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

கடந்த 2018-ம் ஆண்டு நடிகர் விமல் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் 'மன்னர் வகையறா'. இப்படத்தில் நடிகர் பொன்வண்ணன், நடிகை சரண்யா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை ஜி.பூபதி பாண்டியன் எழுதி இயக்கியுள்ளார். இப்படத்தை நடிகர் விமல் தயாரித்துள்ளார். இந்த படத்திற்காக _பைனான்சியர் கோபி என்பவரிடம் இருந்து ரூபாய் 4.5 கோடி கடனாகப் பெற்றுள்ளார். திரைப்படம் வெளியாகி பல ஆண்டுகள் கடந்த போதிலும் ஃபைனாசியரிடம் வாங்கிய தொகையை அவர் திருப்பித் தரவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

பின்னர் நடிகர் விமல், தான் வழங்க வேண்டிய தொகையை காசோலையாக ஃபைனாசியரிடம் வழங்கியுள்ளார். இந்த காசோலையை கோபி வங்கியில் செலுத்தியபோது, வங்கிக் கணக்கில் பணம் இல்லை என்று திரும்பி வந்துள்ளது. இதையடுத்து ரூபாய் 4.5 கோடி செக் மோசடி வழக்கை நடிகர் விமல் மீது பைனான்சியர் கோபி, சென்னையில் உள்ள 11- வது சிறு வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்துள்ளார்.

இந்த வழக்கு விசாரணைக்காக நடிகர் விமல், நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி வந்தார். இந்த நிலையில், இவ்வழக்கில் நீதிபதி ஆர்த்தி இன்று (ஜூலை 23) பரபரப்புத் தீர்ப்பை அளித்துள்ளார்.

இந்த வழக்கு விசாரணைக்காக நடிகர் விமல் ஏற்கெனவே நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி இருந்தார். அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.

இந்த நிலையில் இவ்வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது பைனான்சியர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஆர். வெங்கடேஷ், "நீதிமன்றம் பலமுறை அறிவுறுத்தியும், நடிகர் விமல் பணத்தை திரும்ப கொடுக்கவில்லை. அதனால், வட்டியுடன் பணத்தை கொடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையுில் இவ்வழக்கில் நீதிபதி ஆர்த்தி இன்று தீர்ப்பு அளித்தார். அதில், "விமலுக்கு எதிராக சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, அவருக்கு ஓராண்டு சிறைத் தண்டனை விதிக்கிறேன். வாங்கிய தொகையைத் திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும்" என்று தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையடுத்து, நடிகர் விமலின் வழக்கறிஞர் தரப்பில், "இந்த வழக்கில் மேல்முறையீடு செய்யவுள்ளதாகவும், அதுவரை தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும்" எனக் கோரியும் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து உத்தரவிட்டார்.

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TAGGED:

நடிகர் விமல்
மன்னர் வகையறா
FINANCIER GOPI
TAMIL FILM
CHENNAI COURT ORDER

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