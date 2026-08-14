விக்ரம் கையில் இருந்த 'லார் கிப்பான்' குரங்கு: உரிமையாளர் மீது வழக்குப் பதிவு
கேசவநாதனுக்கு லார் கிப்பான் குரங்கை விற்ற மணிப்பூரை சேர்ந்த லைகுமாரிடமும் விசாரணை நடத்த வனத்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
Published : August 14, 2026 at 8:40 PM IST
ஈரோடு: நடிகர் விக்ரம் அரிய வகை லார் கிப்பான் குரங்குடன் பதிவிட்ட வீடியோ சர்ச்சையான நிலையில், அந்த குரங்கின் உரிமையாளரான ஈரோட்டை சேர்ந்த கேசவநாதன் மீது வனத்துறை இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.
மலேசியா உள்ளிட்ட தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் வசிக்கும் அரிய வகை குரங்கு இனம் லார் கிப்பான். அழிவின் விளிம்பில் உள்ளதால், இந்த குரங்கினம் பல்வேறு நாடுகளில் வனத்துறை பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் உள்ளது.
இந்தியாவிலும் இந்த வகை குரங்கை வீட்டில் வளர்ப்பது சட்டப்படி குற்றமாக கருதப்படுகிறது.
இந்த சூழலில், நடிகர் விக்ரம் அண்மையில் இந்த லார் கிப்பான் குரங்குடன் விளையாடுவது போன்ற வீடியோவை சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டார்.
இந்த வீடியோ வைரலான நிலையில், அரிய வகை குரங்கான லார் கிப்பான், விக்ரமுக்கு எவ்வாறு கிடைத்தது என்ற கேள்வியெழுந்தது. பின்னர் இந்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையானதை அடுத்து, வீடியோவை விக்ரம் நீக்கினார்.
|இதையும் படிங்க: பள்ளியில் மது அருந்திய மாணவிகள்; தலைமை ஆசிரியர் அதிரடி இடமாற்றம்
எனினும், வனத்துறை தங்கள் விசாரணை வளையத்துக்குள் விக்ரமை கொண்டு வந்தது. இதில், இந்த குரங்கின் உரிமையாளர் ஈரோட்டை சேர்ந்த கேசவநாதன் என்பது தெரியவந்தது.
அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், மணிப்பூரை சேர்ந்த லைகுராம் என்பவரிடம் இருந்து லார் கிப்பான் குரங்கை தான் வாங்கியதாக கூறியுள்ளார். ஆனால், அவரிடம் அதற்கான ஆவணங்கள் இல்லை.
இதையடுத்து, இதற்கான ஆவணங்களுடன் ஈரோட்டில் உள்ள வனத்துறை அலுவலகத்தில் 15 நாட்களுக்குள் நேரில் ஆஜராகுமாறு கேசவநாதனுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது.
இதன்பேரில், இன்று வனத்துறை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜரான கேசவநாதனிடம் சுமார் ஒரு மணிநேரம் விசாரணை நடத்திய அதிகாரிகள், அவர் மீது வன உயிரின பாதுகாப்பு சட்டத்தின் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
இதுகுறித்து வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், "கேசவநாதனிடம் லார் கிப்பார் குரங்கை வாங்கியதற்கான ஆவணங்கள் உள்ளன. ஆனால், அவற்றை தாமதமாக அவர் பதிவு செய்துள்ளார். அவரிடம் உள்ள லார் கிப்பான் குரங்கை பறிமுதல் செய்வது குறித்து மாநில தலைமை வனத்துறை அலுவலர் முடிவு செய்வார்" என்றனர்.
மேலும், கேசவநாதனுக்கு லார் கிப்பான் குரங்கை விற்ற மணிப்பூரை சேர்ந்த லைகுமாரிடமும் விசாரணை நடத்த வனத்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.