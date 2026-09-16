விஜய் சேதுபதிக்கு நேரம் சரியில்லை - தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி சந்தோஷ் பதிலடி
எங்களைப் பொறுத்தவரை அரசியல் விமர்சனம் யார் வேண்டுமானால் வைக்கலாம். அதனால் இங்கு எந்த விஷயமும் மாறப்போவது கிடையாது என எம்எல்ஏ கனிமொழி சந்தோஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 16, 2026 at 3:23 PM IST
கோயம்புத்தூர்: நடிகர் விஜய் சேதுபதிக்கு தற்போது நேரம் சரியில்லை, குறிப்பிட்ட கட்சியினரிடம் காசு வாங்கிக்கொண்டு பேசுகிறார் என எம்.எல்.ஏ கனிமொழி சந்தோஷ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட செரையம்பாளையம் பகுதியில் கரோனா காலத்தில் நிறுத்தப்பட்ட அரசு பேருந்து சேவையை, சட்டமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி சந்தோஷ் இன்று (செப். 16) மீண்டும் துவக்கி வைத்தார். பின்னர் பேருந்தில் சிறிது தூரம் பயணம் செய்து, பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்களிடம் கலந்துரையாடினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “கரோனாவிற்கு முன்பு இப்பகுதியில் நிறுத்தப்பட்ட பேருந்து சேவை மீண்டும் துவக்கி வைத்துள்ளேன். ஏன் சேவை நிறுத்தப்பட்டது என்பது குறித்து முந்தைய ஆட்சியாளர்களிடம் தான் கேட்க வேண்டும். அவர்கள் மக்களின் குறைகளைப் பார்க்கவில்லை. பாக்கெட்டுகளை தான் பார்த்துக் கொண்டிருந்துள்ளார்கள். ஆனால் நாங்கள் மக்கள் குறைகளை தீர்த்து வருகிறோம்” என்றார்.
அதையடுத்து தனியார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி முதலமைச்சர் விஜய் பற்றி விமர்சித்ததாக பரவி வரும் கருத்து தொடர்பாக நிரூபர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்குப் பதிலளித்த அவர், “அது ஒரு கேளிக்கை நிகழ்ச்சி. நடிகர் விஜய் சேதுபதி 'மகாராஜா' திரைப்படம் நடிப்பதற்கு முன்பு அவருடைய நிலை எவ்வாறு உள்ளது என கட்டங்கள் பார்த்தேன். அப்போது, அவருக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கப் போகிறது என்று கூறியிருந்தேன்.
Big Boss நிகழ்ச்சி அவருக்கு ஒரு ஜாக்பாட் ஆக இருந்தது. இந்த 100 நாளில் சுமார் ரூ.80 கோடி வரை அவர் சம்பளம் வாங்குவார். எனவே, அவர் சம்பளத்திற்காக பேசியிருக்கிறார். சம்பந்தப்பட்ட தொலைக்காட்சியிடம் கேட்டபோது, முதல்வரை குறிப்பிட்டு நாங்கள் பேசவில்லை என்று விளக்கம் அளித்துள்ளார்கள். ஓபன் ஆக சொல்ல வேண்டும் என்றால், அது வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுவது போல தான்" என்று விமர்சித்தார்.
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தொடர்ந்து பேசிய அவர், “எங்களைப் பொறுத்தவரை அரசியல் விமர்சனம் யார் வேண்டுமானால் வைக்கலாம். ஆனால் பார்த்து பேச வேண்டும். அவர் பேசுவதால் இங்கு எந்த ஒரு விஷயமும் மாறப் போவது கிடையாது. எங்களுடைய அரசில் அனைத்தையும் வெளிப்படையாக கூறுகிறோம்.
விஜய் சேதுபதிக்கு ஜாக்பாட் என்பது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகி இருக்கிறது. விஜய் சேதுபதிக்கு நேரம் சரியில்லை, இதோடு விட்டால் நன்றாக இருக்கும். அவர் கண்டிப்பாக குறிப்பிட்ட கட்சியினரிடம் இருந்து காசு வாங்கிக்கொண்டு தான் பேசுகிறார்.
எங்கள் தலைவரின் பெயரைக் குறிப்பிட்டு பேச சொல்லுங்கள். அதற்கு நாங்களும் பதில் கூறுகிறோம். மக்களும் பதில் கூறுவார்கள். என்னைப் பொருத்தவரை இதை பெரிய விஷயமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம். அவர் அவருடைய பிழைப்பிற்காக செய்கிறார்” என்றார்.