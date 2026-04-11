'ஜனநாயகன்' கசிவு - மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் விளக்கம்
திரைப்படத்தின் கடவுச்சொல் அப்படத்தின் இயக்குநர் அல்லது திரைப்பட தயாரிப்பாளரிடம் மட்டுமே இருக்கும் என மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் தனது விளக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
Published : April 11, 2026 at 10:15 PM IST
சென்னை: தங்கள் தரப்பில் இருந்து 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் கசியவில்லை என்று மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு சென்சார் வாரியம் இன்னும் தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கவில்லை. தேர்தலுக்கு பிறகு மே மாதம் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஏப்ரல் 09-ஆம் தேதி இணையத்தில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் ஒட்டுமொத்த தமிழ் திரையுலகினரும் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். 'ஜனநாயகன்' படத்தின் கசிவுக்கு சென்சார் வாரியம் காரணம் என்று ஒரு தரப்பினர் குற்றம்சாட்டினர்.
இதையடுத்து மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்தது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதில், "மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியத்தில் இருந்து 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் கசிந்ததாகக் கூறப்படும் செய்திகள் தவறானவை மற்றும் ஆதாரமற்றவை. சான்றிதழுகாக சமர்ப்பிக்கப்படும் அனைத்து திரையரங்கு திரைப்படங்களுக்கும் 'Key Delivery Message' முறை பின்பற்றப்படுகிறது.
அதாவது கடவுச்சொல் மூலம் படம் பாதுகாப்படுகிறது. சரியான கடவுச்சொல் இல்லாமல் திரைப்படத்தை பார்க்கவோ மற்றும் அணுகவோ முடியாது. திரைப்படத்தின் கடவுச்சொல் அப்படத்தின் இயக்குநர் (அல்லது) திரைப்பட தயாரிப்பாளரிடம் மட்டுமே இருக்கும். அந்த வகையில், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் டிஜிட்டல் சினிமா பேக்கேஜ், கடந்த மார்ச் 17- ஆம் தேதி அன்று மும்பையில் விண்ணப்பத்தாரரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுவிட்டது; அது அன்று முதல் அவர்களிடமே உள்ளது" என விளக்கமளித்துள்ளது.
Reports claiming that the Tamil film “Jana Nayagan” was leaked from the Central Board of Film Certification (CBFC) are baseless and misleading.— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) April 11, 2026
CBFC has clarified that it follows a secure KDM (Key Delivery Message) system for all theatrical films submitted for certification.… pic.twitter.com/V8qwL7GotP
'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் ஹெச்.டி தரத்தில் முழுத் திரைப்படமாக இணையத்தில் வெளியான நிலையில், அதற்கு நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், சிவகார்த்திகேயன் உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். தமிழ் திரையுலகமே 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் குறித்து விவாதித்து வருகிறது.
இதனிடையே, கே.வி.என் புரொடக்ஷன் நிறுவனம் அளித்த புகாரின் பேரில் தமிழ்நாடு சைபர் க்ரைம் காவல்துறையினர் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர். எந்த ஊரில் இருந்து 'ஜனநாயகன்' படம் இணையத்தில் வெளியானது? 'ஜனநாயகன்' படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையத்தில் வெளியிட்டது யார்? உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.