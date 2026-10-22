முதல்வர் விஜய்யை எம்.ஜி.ஆருடன் ஒப்பிடுவதா? - நடிகர் தம்பி ராமையா பதில்
தவெக முதன்முறையாக ஆட்சிக்கு வந்துள்ள நிலையில், அதிகாரிகளை எப்படி கையாள்வது என்பதை கற்று வருகின்றனர் என நடிகர் தம்பி ராமையா கூறியுள்ளார்.
Published : October 22, 2026 at 3:03 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்யை எம்.ஜி.ஆருடன் ஒப்பிடுவது குறித்து நடிகர் தம்பி ராமையா பதிலளித்துள்ளார்.
நடிகர் தம்பி ராமையா சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "நாட்டில் சிறந்த மனிதர்களை எண்ணி விடலாம். அதில் ஒருவர் தான் தேவா. அவர் உடை மட்டும் வெள்ளை அல்ல. பொதுவாக ஒருவர் உயர்த்த இடத்திற்கு வந்தபின் தன் உடன் பிறந்தவர்களை கவனிக்கமாட்டார்கள். ஆனால் தன் சகோதர்கள் இல்லை என்றால், நான் இல்லை என்று கூறியவர் தேவா” என இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவு குறித்து தம்பி ராமையா பேசினார்.
தவெக ஆட்சி குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, “தவெக முதன்முறையாக ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்து உள்ளனர். 4 மாதங்கள் முடிந்துள்ளன. அமைச்சரவையில் செங்கோட்டையன் தவிர மற்றவர்கள் புது முகங்கள். அதிகாரிகளை எப்படி கையாள்வது என்பதில் தான் நிர்வாகம் உள்ளது. அதுகுறித்து கற்று வருகின்றனர். போகப் போக சரியாகிவிடும்.
முதலமைச்சர் விஜய்யை எம்.ஜி.ஆருடன் ஒப்பிடுவது குறித்து பேசிய தம்பி ராமையா, “தனது வெற்றிடத்தை காற்று நிரப்பி கொள்ளும் என்பார்கள். கருணாநிதி, ஜெயலலிதா சாதனையாளர்கள். கலைஞர் விமர்சனங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட மனிதர். அதேபோல் ஜெயலலிதா இலக்கணமாக இருந்தவர். விஜய் தற்போது தான் நுழைந்துள்ளார்.
அவரை எம்.ஜி.ஆருக்கு இணையாக ஒப்பிடுவதை காலம் கவனித்து கொண்டு இருக்கிறது. ஒப்பிடுவது விஜய் மீது அன்பு கொண்டவர்களின் வேலையாக இருக்கலாம். அதற்கு தகுதியானவர்களா என்பதை காலம் கவனித்து கொண்டுள்ளது. அதற்கான சூழலை அவர் வகுத்து கொள்வார்கள்” என கூறினார்.
நடிகரும், இயக்குநருமான தம்பி ராமையா, கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு முதல் பல்வேறு தமிழ் படங்களில் நடித்து மக்கள் மனதில் இடம்பிடித்துள்ளார். மலபார் போலீஸ் படத்தில் நடிகராக திரைத்துறையில் காலடி வைத்த தம்பி ராமையா, மனுநீதி திரைப்படம் மூலம் இயக்குநர் ஆனார். தொடர்ந்து வாத்தியார், சில்லுனு ஒரு காதல், ஆறு, கோவை பிரதர்ஸ் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார். தொடர்ந்து விஜய், அஜித் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்துள்ளார். விஜய்யுடன் ஜில்லா, புலி, பைரவா ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார்.