ஜோடியாக வந்து வாக்களித்த சூர்யா, ஜோதிகா தம்பதி

அரசியல் கட்சிகளுக்கு என் வேண்டுகோள் என்வென்றால் யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் டாஸ்மாக்கை மூட வேண்டும் என நடிகர் சிவக்குமார் கேட்டுக் கொண்டார்.

Published : April 23, 2026 at 1:04 PM IST

சென்னை: நடிகர் சூர்யா தனது குடும்பத்தினருடன் சென்னை தியாகராய நகர் இந்தி பிரச்சார சபாவில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தார்.

தமிழ்நாட்டில் 234 தொகுதிகளுக்கான சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் அரசியல் தலைவர்கள், திரை நட்சத்திரங்கள் என அனைத்து துறை சார்ந்த பிரபலங்களும் தங்களது பகுதியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் நீண்ட வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர்.

அதன்படி, நடிகர் சூர்யா, தனது தந்தை சிவக்குமார், சகோதரர் கார்த்தி, மனைவி ஜோதிகா உள்ளிட்ட குடும்பத்தினருடன் சென்னை தியாகராய நகர் இந்தி பிரச்சார சபாவில் உள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களித்தார். பின்னர் சூர்யா மற்றும் ஜோதிகா இருவரும் வாக்களித்த பின்பு தங்களது கையில் மையுடன் செய்தியாளர்களுக்கு போஸ் கொடுத்தனர்.

நடிகர் சிவகுமார் வாக்கு செலுத்திய பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ”குடும்பங்களுக்கு கோடி கோடியாக சொத்துக்களை சேர்க்கக் கூடாது. அரசியல் கட்சிகளுக்கு என் வேண்டுகோள் என்வென்றால் யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் டாஸ்மாக்கை மூட வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.

நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான கங்குவா திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. இந்நிலையில் ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்துள்ள ’கருப்பு’ திரைப்படம் வரும் மே 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. சூர்யா நடிப்பில் படம் வெளியாகி வருடக்கணக்கில் ஆன நிலையில், எப்போது வெளியாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் இருந்தனர்.

அந்த எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றும் வகையில் அடுத்தடுத்து படம் வெளியாகிறது. கருப்பு படம் கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு வெளியாகும் நிலையில், தொடர்ந்து வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா, மமிதா பைஜூ உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘விஸ்வநாதன் & சன்ஸ்’ திரைப்படம் வரும் ஜூலை மாதம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திரைப்படத்தின் டீசர் ஏற்கனவே வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இன்று சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு சென்னையில் இன்று காலை முதலே திரை பிரபலங்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், சிவகார்த்திகேயன், பிரதீப் ரங்கநாதன், பரத் உள்ளிட்ட பலர் தங்களது வாக்குச்சாவடியில் தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்தனர்.

