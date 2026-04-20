வானதி சீனிவாசனுக்கு ஆதரவாக மலையாளத்தில் வாக்கு சேகரித்த சுரேஷ் கோபி
மத்திய இணை அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி, வானதி சீனிவாசனை ஆதரித்து கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதியில் 3 இடங்களில் வாக்கு சேகரித்தார்.
Published : April 20, 2026 at 8:52 AM IST
கோயம்புத்தூர்: கோவை வடக்கு தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசனுக்கு ஆதரவாக மத்திய இணையமைச்சரும், நடிகருமான சுரேஷ் கோபில் மலையாளத்தில் பேசி வாக்கு சேகரித்தார்.
கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் வானதி சீனிவாசன் சூறாவளி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அவரை ஆதரித்து பாஜக தலைவர்கள் மற்றும் அதிமுக தலைவர்கள் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். வானதி சீனிவாசன் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் இருந்த நிலையில், அவருக்கு ஆதரவாக பலரும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். அண்மையில் டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா, கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதியில் வானதி சீனிவாசனுக்கு ஆதரவாக தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
இந்நிலையில், பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசனை ஆதரித்து, மத்திய இணை அமைச்சரும், நடிகருமான சுரேஷ் கோபி வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். மலையாளம் பேசும் மக்கள் அடர்த்தியாக வசிக்கும் வடவள்ளி பகுதியில் அவர் பரப்பரை செய்தார். முதலில் வடவள்ளி பகுதியில் அமைந்துள்ள முத்தப்பசாமி கோயிலுக்குச் சென்ற சுரேஷ் கோபி, வானதி சீனிவாசன் ஆகியோர் அங்குச் சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர்
பின்னர் அந்த கோயிலில் திரண்டிருந்த மக்களிடம் மலையாளத்தில் உரையாற்றிய சுரேஷ் கோபி, வானதி சீனிவாசன் தனது சகோதரி எனவும், அவரை மீண்டும் சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் எனவும் கூறினார். அதனைத்தொடர்ந்து, வடவள்ளி மகாராணி அவென்யூ, காட்டு விநாயகர் கோயில், டாட்டா நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுரேஷ் கோபி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது மக்கள் மத்தியில் பேசிய சுரேஷ் கோபி, ”வானதி சீனிவாசன் கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் கோவை தெற்கு தொகுதிக்கு ஏராளமான நன்மைகளை செய்துள்ளார். பல்வேறு மக்கள் பிரச்சனைகளுக்காக சட்டமன்றத்தில் குரல் கொடுத்திருக்கிறார்.
அந்த வகையில், தற்போது கோவை வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் அவரை தேர்வு செய்து சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்ப வேண்டியது இங்குள்ள மக்களின் கடமை. அவரை போன்ற பல நல்லவர்கள் சட்டமன்றத்திற்கு வர வேண்டும். சட்டமன்றத்தின் சிம்மக் குரல் வானதி அக்கா. அவருக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கள்” என்றார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், கடந்த ஒரு மாதமாக நடைபெற்று வந்த பிரச்சாரம் நாளை மாலையுடன் முடிவடைகிறது. இதனால் மாநிலம் முழுவதும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் முதல் தொண்டர்கள் வரை இறுதிகட்ட வாக்கு சேகரிப்பில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.