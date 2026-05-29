ETV Bharat / state

திமுக வேண்டாம் என்று தான் மக்கள் விஜய்க்கு வாக்களித்துள்ளனர் - நடிகர் சிவக்குமார் பேச்சு

நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட நடிகர் சத்யராஜ், இனி தமிழ்நாட்டில் நடைபெறக்கூடிய எந்த விழாவாக இருந்தாலும், முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை பாடுங்கள் என்று வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

நடிகர் சிவக்குமார்
நடிகர் சிவக்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 29, 2026 at 8:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: திமுக வேண்டாம் என்று தான் மக்கள் விஜய்க்கு வாக்களித்துள்ளனர். அடுத்த தலைமுறை, தங்களுக்கு ஒரு சரியான தலைவன் வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கும்போது அதனை தவறு என்று கூறுவதற்கு நீங்கள் யார்? என நடிகர் சிவக்குமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

ரேஸ்கோர்ஸ் பகுதியில் நடைபெற்ற தனியார் நிறுவன நிகழ்ச்சியில் நடிகர் சிவக்குமார் மற்றும் சத்யராஜ் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய நடிகர் சத்யராஜ், “சிவக்குமார் இருந்த தைரியத்தில் தான் நான் சென்னைக்கு சென்றேன். அங்கு சென்றதிலிருந்து தற்போது வரை நான் ஓரளவு ஒழுக்கமானவனாக இருக்க காரணமும் அவர் தான். என்னை பொறுத்தவரை பெரியாரின் தொண்டன், எம்ஜிஆரின் ரசிகன் என்ற இரண்டு விஷயமும் எனது ஆரோக்கியத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. எந்தவிதமான மூட நம்பிக்கையும் இல்லாமல் இருந்தாலே மனம் தெளிவாக இருக்கும்.

அதேபோல் இன்று வரை உறங்குவதற்கு முன்பு கடவுள் வாழ்த்து பாட மாட்டேன். எம்ஜிஆரின் பாடல்களை தான் கேட்பேன். அந்த வகையில், ‘உலகம் பிறந்தது எனக்காக’ என்ற பாடலை கேட்டுவிட்டு படுத்தால் தெம்பாக இருக்கும்” என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து, அரசு நிகழ்ச்சியில் வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு பிறகு, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது குறித்து பேசிய சத்யராஜ், “இனி தமிழ்நாட்டில் நடைபெறக்கூடிய எந்த விழாவாக இருந்தாலும், முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை பாடுங்கள். அதன்பிறகு எந்த பாடலை வேண்டுமானாலும் பாடுங்கள் என்று தமிழ் மண்ணை சாப்பிட்டு வளர்ந்தவன் என்ற முறையில் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்று தெரிவித்தார்.

அடுத்து பேசிய நடிகர் சிவகுமார், “இன்னொரு பிறவி எடுத்தாலும், ஒரு கலைஞனாகவே வாழ ஆசைப்படுகிறேன். விஜய்யை சேர்த்து நான் நான்கு முதலமைச்சர்களுடன் நடித்துள்ளேன். விஜய்யுடன் நான் நடித்த ‘காதலுக்கு மரியாதை’ திரைப்படம் 200 நாட்கள் ஓடியது” என்றார்.

தனியார் நிகழ்ச்சியில் நடிகர் சத்யராஜ் மற்றும் சிவக்குமார்
தனியார் நிகழ்ச்சியில் நடிகர் சத்யராஜ் மற்றும் சிவக்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சிவக்குமார், “உடல் உறுப்பு தானம் செய்வதற்கு முன்பு நமது உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். உடலை நல்லபடியாக வைத்துக்கொண்டாலே தானம் பெறவேண்டிய நிலைக்கு செல்ல தேவையில்லை” என்று கூறி, பல்வேறு யோகா பயிற்சிகளையும் செய்து காட்டினார்.

தொடர்ந்து சத்யராஜ் குறித்து பேசிய அவர், “காபி, டீ போன்றவற்றை குடித்து 65 வருடங்கள் மேல் ஆகிறது. தினமும் யோகா செய்கிறேன். சத்யராஜ் எம்.ஜி.ஆர் சிஷ்யன். அவர் கரலாக்கட்டையை சுத்தி கொண்டு இன்னும் உடலை கட்டுமஸ்தாக வைத்துள்ளார். நெருக்கமான நண்பர்களை உடன் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நானும் சத்யராஜும் அனைத்தையும் பகிர்ந்து கொள்வோம்” என்றார்.

விஜய் முதலமைச்சரானது குறித்து பேசிய சிவக்குமார், “விஜய்யை நினைத்து மகிழ்ச்சியடைய வேண்டும். அவர் ஏதாவது வித்தியாசமாக செய்வார் என்று தான் மக்கள் அவருக்கு வாக்களித்துள்ளனர். மாற்றம் என்பது உலகத்தில் தவிர்க்க முடியாத விஷயம். காமராஜரை போல ஒரு தலைவரை எங்காவது பார்க்க முடியுமா? அவர் இருக்கும் போது, அவருக்கு சொத்து என்பது 140 ரூபாய் பணம், 4, 5 துணிமணிகள், புத்தகங்கள் தான். அப்படிப்பட்ட காமராஜர் வேண்டாம், மாற்றம் வேண்டும் என்று அப்போது மக்கள் அவரை தோற்கடித்தனர். திமுகவும் 50 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தது, தற்போது அதுவும் வேண்டாம் என்று தான் மக்கள் விஜய்க்கு வாக்களித்துள்ளனர்.

யார் வேண்டும் என்பதை மக்கள் தான் முடிவு செய்கிறார்கள். மக்கள் தான் எப்போதும் நீதிபதிகள். மக்கள் என்ன முடிவு செய்தாலும் அதனை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்த தலைமுறை, எங்களுக்கு ஒரு சரியான தலைவன் வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கும்போது அதனை தவறு என்று கூறுவதற்கு நீங்கள் யார்?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

இதையும் படிங்க: லெஜண்ட் சரவணன் நடித்துள்ள ‘லீடர்’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

அவரிடம் சினிமாத்துறையை சார்ந்தவர்கள் மட்டுமே அரசியலில் அதிகம் இருந்துள்ளது குறித்து கேட்டதற்கு, “காந்தி காலத்திற்கு முன்பு அரசியல் தலைவர்களின் தாக்கம் அதிகம் இருந்தது. ஆனால் இப்போது மக்களை அதிகம் கவர்வது சினிமா தான். திரைப்படம் மூலம் கூறப்படும் கருத்துகள் மக்களுக்கு நெருக்கமாகிறது” என்றார்.

சினிமாத்துறையை சார்ந்த அரசியல் கேரளாவில் எடுபடவில்லை என்று கேட்டதற்கு, ”அங்கு அனைவரும் படித்தவர்களாக உள்ளனர். மக்களுக்கு அறியாமை உள்ளவரை அரசியல்வாதிகளும், சினிமாத்துறையினரும் பிழைத்துக் கொள்வார்கள். மக்களுக்கு அறிவு வந்தால் எதற்கு படம் பார்க்கிறார்கள்?” என்று சர்ச்சைக்குரிய விதத்தில் பதிலளித்தார்.

TAGGED:

ACTOR SATHYARAJ
SIVAKUMAR ABOUT DMK GOVT
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து
நடிகர் சிவக்குமார்
ACTOR SIVAKUMAR ABOUT VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.