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திமுகவின் ஜென்-சி இளைஞர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர் - நடிகர் சத்யராஜ் பாராட்டு

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தம்பிகளும், தங்கைமார்களும் தங்களது தலைவர் காட்டிய வழியில் பெரியார் மற்றும் அம்பேத்கரின் சிந்தனைகளைப் படித்துத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என நடிகர் சத்யராஜ் கூறியுள்ளார்.

நடிகர் சத்யராஜ்
நடிகர் சத்யராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 4, 2026 at 1:18 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: திமுகவின் ஜென்-சி (Gen Z) இளைஞர்கள், டிஜிட்டல் தளங்கள் மூலம் கட்சிக் கொள்கைகளை மிகச் சிறப்பாக கொண்டு சேர்த்து வருகின்றனர் என நடிகர் சத்யராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

அன்னூர் அருகே உள்ள நல்லிசெட்டிபாளையம் கிராமத்தில், தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகம் சார்பில் தந்தை பெரியார், அம்பேத்கர் ஆகியோரின் சிலைகள் மற்றும் படிப்பகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை திமுக எம்.பி ஆ.ராசா மற்றும் திரைப்பட நடிகர் சத்யராஜ் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர்.

இதனை தொடர்ந்து நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் திமுக எம்.பி ஆ.ராசா பேசுகையில், “தமிழ்நாட்டிலோ அல்லது இந்தியாவிலோ வேறு எங்கும் காணமுடியாத ஒரு தனித்துவமான பெருமையை இந்த நல்லிசெட்டிபாளையம் கிராமம் பெற்றுள்ளது. உத்தர பிரதேசத்தில் மாயாவதி முதலமைச்சராக இருந்தபோது பெரியாருக்குச் சிலை வைத்தார்.

தமிழ்நாட்டில் அம்பேத்கருக்குப் பல இடங்களில் சிலைகள் உள்ளன. ஆனால், பெரியார் மற்றும் அம்பேத்கர் ஆகிய இருவருக்கும் ஒரே இடத்தில் சிலை அமைந்திருப்பது இந்த கிராமத்தில் தான். பெரியார் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காகப் போராடினார் என்று பேசுவதைப் போல, பிற்படுத்தப்பட்ட சமூக மக்களுக்காக அம்பேத்கர் ஆற்றிய பணிகளையும் நாம் அதிகம் பேச வேண்டும். இன்று கல்வி கற்று, அரசு உயர் பதவிகளில் இருக்கும் அனைத்துப் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தினரும் அம்பேத்கருக்கு நன்றிக்கடன் பட்டுள்ளனர்.

அம்பேத்கர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக மட்டுமல்லாமல், ஒட்டுமொத்த மனித குலத்திற்காகவும், பெண்களின் உரிமைக்காகவும் போராடினார். பாசிச மற்றும் சாதிய சக்திகள் தலைதூக்கும் இந்நேரத்தில், நாட்டின் மதச்சார்பற்ற மற்றும் ஜனநாயக கட்டமைப்பை காக்க அம்பேத்கரின் அரசியலமைப்புச் சட்டம் நமக்குக் கேடயமாக விளங்குகிறது” என்று பேசினார்.

அவரை தொடர்ந்து நடிகர் சத்யராஜ் பேசுகையில், “பெரியாரைப் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தின் தலைவராகவும், அம்பேத்கரை ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தின் தலைவராகவும் சித்தரித்து, இருவருக்கும் இடையே மோதலை உருவாக்க சிலர் முயற்சிக்கின்றனர். ஆனால், அவர்கள் இருவருமே ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்தின் இரு கண்கள். பெரியார் மகாராஷ்டிராவில் பிறந்திருந்தால் அம்பேத்கராகவும், அம்பேத்கர் ஈரோட்டில் பிறந்திருந்தால் பெரியாராகவும் இருந்திருப்பார்கள். அவ்வளவு ஏன், இவர்கள் ஜெர்மனியில் பிறந்திருந்தால் கார்ல் மார்க்ஸாக கூட இருந்திருப்பார்கள்.

நடிகர் சத்யராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆர், தனது திரைப்படங்கள் மூலம் பெரியார், அண்ணா மற்றும் கம்யூனிச கொள்கைகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்தார். அவர் 1967-இல் ஆட்சிக்கு வந்தபிறகு, அடுத்த தலைமுறைக்கு கொள்கைகளைக் கொண்டு சேர்ப்பதில் தொய்வு ஏற்பட்டது உண்மைதான். ஆனால், இன்று திமுகவின் 'ஜென் சி' (Gen Z) இளைஞர்கள் டிஜிட்டல் தளங்கள் மூலம் கொள்கைகளை மிகச் சிறப்பாக கொண்டு சேர்த்து வருகின்றனர்.

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தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தம்பிகளும், தங்கைமார்களும் தங்களது தலைவர் காட்டிய வழியில் பெரியார் மற்றும் அம்பேத்கரின் சிந்தனைகளைப் படித்துத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். எதிர்காலத்தில் எங்கு பெரியார், அம்பேத்கர் சிலைகள் அமைக்கப்பட்டாலும் அதற்கு நான் நிதி உதவி வழங்க தயாராக இருக்கிறேன். திரைப்படங்கள் மூலம் கிடைக்கும் பணத்தை விட, இதுபோன்ற கொள்கை நிகழ்வுகளில் பங்கேற்பது தான் எனக்குப் பேரமைதியைத் தருகிறது.

அதேபோல், பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக மண்டல் கமிஷன் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்திய முன்னாள் பிரதமர் வி.பி.சிங்கிற்கும் தமிழ்நாட்டில் சிலைகள் அமைக்கப்பட்ட வேண்டும்” என்று கூறினார்.

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DMK GENZ
நடிகர் சத்யராஜ்
கோவை
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