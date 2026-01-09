ETV Bharat / state

ஜன நாயகன் பிரச்சினை: ஜெயலலிதா ஆட்சியில் விஜய் கைகட்டி நின்றதை சுட்டிக் காட்டிய சரத்குமார்

ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸ் ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை தனக்கும் இருப்பதாக சரத்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் சரத்குமார் பேட்டி அளிக்கும்போது எடுக்கப்பட்ட படம்.
நடிகர் சரத்குமார் பேட்டி அளிக்கும்போது எடுக்கப்பட்ட படம். (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 9, 2026 at 5:49 PM IST

கோயம்புத்தூர்: விஜய் அவரது படத்திற்காக ஏற்கனவே ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்திலும் கைகட்டி ரோட்டில் நின்றதாக நடிகரும், பாஜக நிர்வாகியுமான சரத்குமார் தெரிவித்தார்.

கோவை சாய்பாபா காலனி பகுதியில், தனியார் மகளிர் கல்லூரியில் பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசனின் மக்கள் சேவை மையம் சார்பில், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு வாக்கத்தான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதில் நடிகரும், பாஜக நிர்வாகியுமான சரத்குமார் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவரிடம், ஜனநாயகன் திரைப்படம் தணிக்கைச் சான்று குறித்து சென்சார் போர்டு மேல்முறையீடு செய்துள்ளது குறித்தும், அரசியல் தலைவராக அவருக்கு பல்வேறு நெருக்கடிகள் கொடுக்கப்பட்டு வருவது போன்ற பல்வேறு கருத்துக்கள் பகிரப்பட்டு வருவது தொடர்பாகவும் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த சரத்குமார், “சென்சார் போர்டு தற்போது மட்டும் ஒரு படத்தை நிறுத்தவில்லை. இதற்கு முன்பே பல்வேறு படங்களை நிறுத்தி உள்ளார்கள். தக் லைப் படத்திற்கும் இது நடந்தது. விஜய்-யின் திரைப்படத்திற்கு ஏற்கனவே ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்திலும் இது போன்ற நடந்தது.

நடிகர் சரத்குமார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது, விஜய் கைகட்டி சாலையில் நின்றவர் தானே? இது அரசியல் இல்லை. அனைத்தும் அரசியல்ரீதியாகவே தான் நடைபெறுகிறது என்ற எண்ணங்களை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். தணிக்கைக்குழு அந்த படம் சரியாக இல்லை என்று நினைக்கிறது. அரசியல்வாதிகள் யாரும் தணிக்கைக் குழுவில் இடம் பெறவில்லை.

ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸ் ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை அனைவருக்கும் உள்ளது. அதே போன்று எனக்கும் தான் உள்ளது. திரைப்படம் எடுப்பது மிக கஷ்டமானது. ஆனால் அது சட்டத்திற்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும்” என்று விளக்கம் அளித்தார்.

இது குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியினரும் பேசி வருவது தொடர்பான கேள்விக்கு, “தி.மு.க-வுடன் கூட்டணியில் இருப்பதால் அவர்கள் பேசி தான் ஆக வேண்டும். மேலும், காங்கிரஸ் கட்சி இதன் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்குமா என்று எதிர்பார்க்கலாம்,” என்று சரத்குமார் கூறினார்.

முன்னதாக நடந்த வாக்கத்தான் நிகழ்ச்சியை வானதி சீனிவாசன் மற்றும் நடிகர் சரத்குமார் ஆகியோர் கொடி அசைத்து தொடங்கி வைத்தனர். இதில் கல்லூரி மாணவிகள் 500-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை வலியுறுத்தும் பதாகைகளை ஏந்தி நடைபயணம் மேற்கொண்டனர்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

