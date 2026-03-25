"தேஜஸ் ரயிலில் கடப்பாரை இட்லியும் பிக்க முடியாத வடையும்" - ரயில்வே நிர்வாகம் மீது எஸ்.வி.சேகர் விமர்சனம்

ரயில்வே நிர்வாகத்தின் உணவின் தரம் குறைந்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டியுள்ள நடிகர் எஸ்.வி சேகர், இதுகுறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவு ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

தேஜஸ் ரயிலில் வழங்கப்பட்ட உணவு (@SVESHEKHER)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 25, 2026 at 7:44 PM IST

சென்னை: தேஜஸ் ரயிலில் வழங்கப்படும் இட்லியை கடப்பாரை கொண்டுதான் பிளக்க வேண்டும் எனவும், அதில் வழங்கப்படும் வடையும் பிய்க்கவே முடியாத நிலை உள்ளதென்றும் விமர்சித்துள்ள நடிகரும், முன்னாள் எம்.எல்.ஏவுமான எஸ்.வி சேகர், மத்திய அரசின் நிர்வாகத்திற்கு இதுவொரு உதாரணம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிநவீன குளிரூட்டப்பட்ட தேஜஸ் விரைவு ரயில் சென்னை எழும்பூர் - மதுரை இடையே செவ்வாய்க்கிழமை தவிர்த்து அனைத்து நாட்களிலும் இயக்கப்படுகிறது. இதில், இணையதளம் வாயிலாக முன்பதிவு செய்து, நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கானோர் பயணித்து வருகின்றனர்.

இந்த ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிகள் தங்களுக்கு தேவையான உணவை ஐஆர்சிடிசி செயலி மூலம் ஆர்டர் செய்து வாங்கிக் கொள்ளலாம். மேலும், தேஜஸ் விரைவு ரயில் (Tejas Express) பயணிகளுக்கு சுவையான மற்றும் தரமான சைவ மற்றும் அசைவ உணவுகள் வழங்கப்படுகிறது. அதற்கான உணவுக் கட்டணத்தை டிக்கெட் முன்பதிவின் போதே தேர்வு செய்யலாம்.

ரயில் கட்டணத்துடன் உணவு சேவை இணைக்கப்பட்டிருந்தால், அவர்களுக்கு காலை உணவு, மதிய உணவு, மாலை நேர சிற்றுண்டி மற்றும் இரவு உணவு என்று தோசை, சப்பாத்தி, இட்லி, வெரைட்டி ரைஸ், குடிநீர், டீ, காபி, நொறுக்கு தீனிகள் போன்ற முன்னணி உணவு நிறுவனங்களின் உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஒருவேளை பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவின் தரத்தில் குறைபாடு இருந்தால், புகார் தெரிவிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அப்படி புகார் தெரிவித்தால், ரயில்வே நிர்வாகம் சார்பில் மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை ரயில்வே நிர்வாகம் சார்பில் தரமான உணவே வழங்கப்படுவதாக பயணிகள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் நடிகரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான எஸ்.வி சேகர் திண்டுக்கல் செல்வதற்காக தேஜஸ் விரைவு ரயிலில் இன்று (மார்ச் 25) பயணித்துள்ளார். அந்த பயணத்தின்போது, ரயில்வே நிர்வாகம் சார்பில் வழங்கப்படும் உணவையும் அவர் வாங்கி உண்டுள்ளார். அதில், அவருக்கு இட்லி, கேசரி, வடை மற்றும் சாப்பார் ஆகியவை வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், தமக்கு வழங்கப்பட்ட இட்லி தரமற்று இருந்ததாக கூறியுள்ள எஸ்.வி சேகர், இதனை சுட்டிக்காட்டும் விதமாக சமூக வலைத்தளத்தில் கருத்து ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தமது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "தேஜஸ் ரயிலில் மிக மட்டமான, கடப்பாரை கொண்டு பிளக்கக்கூடிய இட்டிலியும், பிய்க்கவே முடியாத வடையும் மத்திய அரசின் நிர்வாகத்திற்கு ஒரு சாம்பிள்” என விமர்சித்து, அந்த உணவின் புகைப்படத்தையும் எஸ்.வி சேகர் பகிர்ந்துள்ளார்.

