நடிகர் ராஜ்கிரண் முன் ஜாமீன் கோரி மனு - காரணம் என்ன?
திரைப்பட தயாரிப்பு தொடர்பான ஒப்பந்தம் மற்றும் சிவில் வழக்காகும். இதற்கு கிரிமினல் சாயம் பூசப்பட்டுள்ளது என ராஜ்கிரண் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : September 7, 2026 at 9:08 PM IST
சென்னை: திரைப்படம் தயாரிக்க முன்பணமாக வாங்கிய 50 லட்சம் ரூபாயை திருப்பி தராத விவகாரத்தில் முன் ஜாமீன் கோரி நடிகர் ராஜ்கிரண் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
திரைப்பட நடிகரும், இயக்குநருமான ராஜ்கிரண் (இயற்பெயர் முகைதீன் அப்துல் காதர்) சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், "எனது இயற்பெயரான முகைதீன் அப்துல் காதர் என்பது "என் ராசாவின் மனசிலே" திரைப்படத்தில் நடித்த பிறகு திரைத்துறையில் ராஜ்கிரண் என்று மாறியது. திரைத்துறையில் பல ஆண்டுகளாக நடிகராகவும், தயாரிப்பாளராகவும், இயக்குநராகவும், திரைப்பட வினியோகஸ்தராகவும் இருந்து வருகிறேன்.
இந்த நிலையில், கடந்த 2022 ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி மீஞ்சூரில் சினிமா தயாரிப்பு நிறுவனம் வைத்திருக்கும் சரவணன் என்பவர் என்னை அணுகி திரைப்படத்தை தயாரிக்க எனக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் முன்பணமாக தந்தார். ஆனால், திட்டமிட்டபடி படத்தின் தயாரிப்பு பணிகளை அவர் தொடங்கவில்லை.
ஒரு கட்டத்தில் படத்தின் தயாரிப்புக்காக தந்த 50 லட்சம் ரூபாயை திரும்பத் தருமாறு என்னிடம் கேட்டார். அதற்கு கால அவகாசம் கோரினேன். இந்த நிலையில், திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை அணுகிய சரவணன் என் மீது புகார் அளித்தார். அங்கு நடந்த பேச்சுவார்த்தையின் அடிப்படையில் 10 லட்சத்தை சரவணனுக்கு 2025 ஆகஸ்ட் மாதம் கொடுத்தேன்.
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இந்நிலையில், நான் அவரிடம் ரூ.40 லட்சத்தை மோசடி செய்து விட்டதாக என் மீது மீஞ்சூர் காவல் நிலையத்தில் கடந்த 2025 செப்டம்பரில் சரவணன் புகார் அளித்தார். அந்த புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்காததால் வழக்கு பதிவு செய்யக் கோரி பொன்னேரி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அந்த மனு மீது பொன்னேரி மாஜிஸ்திரேட் அளித்த உத்தரவின் அடிப்படையில் கடந்த ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி என் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இருவருக்கும் இடையே படம் தயாரிப்பு தொடர்பாக 2022-ல் ஒப்பந்தம் போடப்பட்ட நிலையில், 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது திரைப்பட தயாரிப்பு தொடர்பான ஒப்பந்தம் மற்றும் சிவில் வழக்காகும். இதற்கு கிரிமினல் சாயம் பூசப்பட்டுள்ளது. இரு தரப்பிற்கும் இடையே தொழில்ரீதியான ஒப்பந்த பிரச்சனையை உரிய ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தான் இது முடிவுக்கு வரும்.
தமிழக திரைப்பட ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பரிச்சயமான நடிகராக இருப்பதால் எங்கும் தப்பி விட மாட்டேன் என்பதால் இந்த வழக்கின் முன் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.