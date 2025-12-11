ETV Bharat / state

ரஜினி படங்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட பிறந்த நாள் கேக்: பவள விழாவை கொண்டாடிய 'முரட்டு பக்தர்'!

ரஜினியின் தீவிர பக்தரான கார்த்திக், அவருடைய பிறந்தநாளை சிறப்பாக கொண்டாடியது குறித்த ஒரு சிறு தொகுப்பு.

ரஜினி பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்
ரஜினி பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 11, 2025 at 4:18 PM IST

- BY இரா. சிவக்குமார்

மதுரை: நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 75-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவர் நடித்த திரைப்படங்களின் புகைப்படங்களைக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட பிரத்யேக கேக்கை வெட்டி கொண்டாடியுள்ளார் மதுரையைச் சேர்ந்த ரஜினி பக்தரான கார்த்திக்.

ரஜினி திருக்கோயில்

மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலத்தில் 'ஸ்ரீ ரஜினிகாந்த் திருக்கோயில்' என்ற பெயரில் தமிழ் திரைப்பட நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு கோயில் கட்டி வழிபட்டு வருகிறார் முன்னாள் ராணுவ வீரரான கார்த்திக். நவராத்திரி மற்றும் ரஜினி பிறந்தநாள் போன்ற விசேஷ நாட்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் செய்து ரஜினியை வணங்கி வருகிறார்.

மேலும், தன்னுடைய வீட்டின் மாடியிலேயே ரஜினிக்கு கன்று கோயில் என்ற பெயரிலும் கோயில் அமைத்து, அங்கும் மூலவர், உற்சவர் என சிலைகள் அமைத்து தினந்தோறும் காலை, மாலை இருவேளையும் ரஜினியை வணங்கி வழிபாடு செய்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார். இந்த கோயிலுக்குள் எங்கு திரும்பினாலும் ரஜினியின் படங்கள் மட்டும் தான் இருக்கும்.

ரஜினி சிலைக்கு பூஜை
ரஜினி சிலைக்கு பூஜை (ETV Bharat Tamil Nadu)

ரஜினிகாந்த் நடித்த திரைப்படங்களின் கதாபாத்திரங்களை கொண்ட 7,500 புகைப்படங்கள் இந்த கோயில் முழுவதும் ஒட்டப்பட்டுள்ளன. மேலும் 75 மொழிகளில் ரஜினிக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து கூறும் சுவரொட்டியும் ஒட்டப்பட்டுள்ளது. ரஜினியின் 75வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அவர் நடித்த திரைப்படங்களைக் கொண்டு கருப்பு - வெள்ளை படங்களால் 75 என வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ரஜினிக்கு பவள விழா

நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு 75 வயதை குறிக்கும் பவள விழா பிறந்த நாள் டிசம்பர் 12 ஆம் தேதியான நாளை அவருடைய ரசிகர்களால் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடவுள்ளது. அதனை முன்னிட்டு ரஜினிகாந்த் நடித்த திரைப்படங்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட 1.5 அடி உயரமும் மூன்று கிலோ எடையும் கொண்ட ஐஸ்கிரீம் கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாடினார் அவருடைய தீவிர பக்தரான கார்த்திக்.

ரஜினி சிலைக்கு பால் அபிஷேகம்
ரஜினி சிலைக்கு பால் அபிஷேகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவர் வீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ரஜினியின் உற்சவர் சிலைக்கு கிரீடம் வைக்கப்பட்டது. மேலும் மூலவர் மற்றும் உற்சவர் ரஜினி சிலைக்கு உத்தரகோசமங்கையில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட காசு மாலை சாற்றப்பட்டது. பிறகு, பால், தயிர், இளநீர், பன்னீர், சந்தனம், பூந்தி உள்ளிட்ட ஆறு விதமான பொருட்களால் அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டன.

ரஜினி பிறந்தநாளை கேக் வெட்டி கொண்டாடிய கார்த்திக் மற்றும் குடும்பத்தார்
ரஜினி பிறந்தநாளை கேக் வெட்டி கொண்டாடிய கார்த்திக் மற்றும் குடும்பத்தார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த விழா குறித்து, ரஜினியின் தீவிர பக்தரான முன்னாள் ராணுவ வீரர் கார்த்திக் கூறுகையில், "ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரஜினியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, நாங்கள் கட்டியுள்ள ஸ்ரீ ரஜினி திருக்கோயிலில் கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாடுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளோம். இந்த ஆண்டு ‘ரஜினியின் பவள விழா’ ஆண்டு என்பதால் மிகச் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில், ரஜினி நடித்த படங்களைக் கொண்டு சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஐஸ்கிரீம் கேக் வெட்டி கொண்டாடி மகிழ்ந்தோம்.

ரஜினி ரசிகர் கார்த்திக் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த ஆண்டு ஜனவரி 2 ஆம் தேதி சென்னையிலுள்ள தனது வீட்டிற்கு ரஜினிகாந்த் எங்களை குடும்பமாக அழைத்து மரியாதை செய்து மகிழ்வித்தார். ஏறக்குறைய அவரது வீட்டில் அவரோடு 45 நிமிடங்கள் அமர்ந்து உரையாடியதை எங்களுக்கு கிடைத்த பெரும் பாக்கியமாக நாங்கள் கருதுகிறோம். அதற்கு முன்பு வாடகை வீட்டில் ரஜினிக்கு கோயில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது அந்த கோயிலை காலி செய்து எங்களது சொந்த வீட்டிலேயே ரஜினியின் பிறந்த நாளை முதன்முதலாக கொண்டாடுவது எங்களது மிகவும் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.

ரஜினி மீதான எங்களது பற்றும் வழிபாடும் தலைமுறை தலைமுறையாக தொடரும். அவரும் நீண்ட காலம் நலமாக வாழ வேண்டும் என்பது தான் இந்த நேரத்தில் எங்களது பிரார்த்தனை” என்றார்.

