ரசிகர்களை சந்தித்து தீபாவளி வாழ்த்து சொன்ன நடிகர் ரஜினிகாந்த்!

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி நடிகர் ரஜினிகாந்த் தன்னை பார்க்க வந்த ரசிகர்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்.

நடிகர் ரஜினிகாநத்
நடிகர் ரஜினிகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 20, 2025 at 3:37 PM IST

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு போயஸ் கார்டனில் உள்ள தனது வீட்டின் முன் திரண்டிருந்த ரசிகர்களை சந்தித்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகையான தீபாவளி பண்டிகை இன்று (அக்.20) நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அனைவரும் காலையிலேயே எழுந்து எண்ணெய் தேய்த்து குளித்துவிட்டு, புத்தாடை அணிந்து பூஜைகள் செய்து, குடும்பத்தினருடன் இனிப்பு பலகாரங்கள் உண்டு கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். பண்டிகையையொட்டி பிரதமர், குடியரசு தலைவர் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்களும், திரை பிரபலங்கள் பலரும் மக்களுக்கு தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: தீபாவளியை முன்னிட்டு சிவகாசியில் ரூ. 7,000 கோடிக்கு பட்டாசு விற்பனை! உற்பத்தியாளர்கள் மகிழ்ச்சி!

ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளி போன்ற பண்டிகை தினங்களில், போயஸ் கார்டனில் தன்னை சந்தித்து வாழ்த்த வரும் ரசிகர்களை நடிகர் ரஜினிகாந்த் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவிப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், இன்று (அக்.20) தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்த் வீட்டின் முன்பு இன்று காலை முதலே ரசிகர்கள் கூட்டம் கூடியது. இதனையடுத்து, ரஜினிகாந்த் தனது ரசிகர்களைச் சந்தித்து கை அசைத்து தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்தார். அவரைக் கண்ட ரசிகர்கள் ‘தலைவா, தலைவா’ என ஆரவாரம் செய்தனர்.

ரசிகர்களை சந்தித்து தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், “அனைவருக்கும் எனது தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள். அனைவரும் சந்தோஷமாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க வேண்டும் என கடவுளை வேண்டுகிறேன்” என்றார். தற்போது இதுகுறித்த வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

ரஜினிகாந்த்
ரசிகர்களை சந்தித்த ரஜினிகாந்த்
தீபாவளி பண்டிகை
ACTOR RAJINIKANTH
ACTOR RAJINIKANTH MEETS FANS

