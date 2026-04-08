நடிகர்களின் வாகனங்களுக்கு பின்னால் சென்று இளைஞர்கள் காயமடையாதீர்கள் - ரஜினிகாந்த் அட்வைஸ்

'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியீட்டு பிரச்சனை குறித்து நான் கருத்து சொல்ல விரும்பவில்லை என நடிகர் ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த்
நடிகர் ரஜினிகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 8, 2026 at 1:26 PM IST

சென்னை: நடிகர்களின் வாகனங்களுக்கு பின்னால் சென்று இளைஞர்கள் காயமடையாதீர்கள் என நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

ஹைதராபாதில் நடைபெற்ற ’ஜெயிலர் 2’ படப்பிடிப்பில் கலந்து கொண்ட நடிகர் ரஜினிகாந்த் இன்று சென்னை திரும்பினார். விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், " ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்னும் இரண்டு, மூன்று நாட்கள் நடைபெற உள்ளது. ஜெயிலர் 2 படத்தின் வெளியீட்டு தேதியை பட தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்து விரைவில் அறிவிக்கும். நானும், கமலஹாசனும் இணைந்து நடிக்கவுள்ள திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் தொடங்கும்” என்றார்.

ஜனநாயகன் வெளியீட்டு பிரச்சனை குறித்து கேட்ட போது, “ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியீட்டிற்கு சென்சார் போர்ட் அனுமதி வழங்காதது குறித்து நான் கருத்து சொல்ல விரும்பவில்லை” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “இந்தக் காலத்தில் இளைஞர்கள் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். நடிகர்களை பார்ப்பதற்கு சென்று அடிபட்டால், அவர்கள்தான் காயமடைவார்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டும். அந்த நேரத்தை தவற விட்டார்கள் என்றால், வாழ்க்கையில் மிகவும் கஷ்டப்படுவார்கள். இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு செயல்பட வேண்டும்.

இளைஞர்கள் குடிப்பழக்கம், கஞ்சா பழக்கத்திற்கு அடிமையாக கூடாது. இந்த பழக்கத்தினால் வாழ்க்கையே கெட்டுப் போய்விடும். அவர்கள் வாழ்க்கை மட்டும் இல்லாமல் அவரது தாய், தந்தை, குடும்பத்தினர் வாழ்க்கையும் நரகமாகி விடும். கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் உடைய நண்பர்களிடம் சேராமல் அவர்களை விட்டு தூரமாக இருக்க வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.

