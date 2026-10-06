எஸ்.ஐ.ஆர் விவகாரத்தில் மக்கள் வீதிக்கு வந்தால் தான் வெற்றி கிடைக்கும் - நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் ஆவேசம்
ஒரு நாட்டில் தங்கள் பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை அனைவருக்கும் இருக்க வேண்டும் என்று தான் அனைவருக்கும் வாக்குரிமை கொடுக்கப்பட்டது என்று பிரகாஷ் ராஜ் பேசினார்.
Published : October 6, 2026 at 11:04 PM IST
சென்னை: தேர்தலில் வாக்களிக்கும் உரிமைகள் இருந்து, எஸ்ஐஆர் என்ற பெயரில் 13 கோடி பேரை நீக்கப்பட்டுள்ளதை விட்டுவிடலாமா? என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ள நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ், இந்த விவகாரத்தில் மக்கள் வீதிக்கு வந்தால் தான் வெற்றி கிடைக்கும் என்று வலியுறுத்தி உள்ளார்.
இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் மற்றும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்த முறை தொடர்பான முக்கியப் பிரச்சினைகள் மற்றும் அதற்கான ஆதாரங்களை முன்வைத்து திரைப்பட நடிகரும் சமூக ஆர்வலருமான பிரகாஷ் ராஜ் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
முன்னதாக, சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில், 'பாதுகாப்புக்கான மக்கள் கூட்டணி' (Anti-SIR Alliance Citizens Vote Protection Committee) தயாரித்துள்ள SIR விசாரணை அறிக்கையை நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் வெளியிட்டார்.
இந்த நிகழ்வில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி அரிபரந்தாமன், முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ.பி.ஜே.அப்துல் கலாமின் அறிவியல் ஆலோசகர் வி. பொன்ராஜ் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
நிகழ்வில் முன்னாள் நீதிபதி அரிபரந்தாமன் பேசுகையில், "எஸ்.ஐ.ஆரில் மோசடி நடந்துள்ளதாக பத்திரிகையாளர் ஒருவர் சொன்ன பிறகு, இந்த விவகாரம் மிகப்பெரிய பேசுபொருளாகியுள்ளது. எஸ்ஐஆர் மூலம் நாடு முழுவதும் மொத்தம் 13 கோடி வாக்காளர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக ஒரு சில இடங்களில் குறிவைத்து செய்துள்ளார்கள். அதில் முதன்மையானது மேற்குவங்கம்" என்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ், "இங்குள்ளவர்கள் அரசியல் கட்சியினை சாராதவர்கள். ஆனால் ஏன் இதனை பேசுகிறார்கள் என்றால் இது முக்கிய பிரச்சனை. வாக்குரிமை நமது குடியுரிமை.
ஒரு நாட்டில் தங்கள் பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை அனைவருக்கும் இருக்க வேண்டும் என்று தான் அனைவருக்கும் வாக்குரிமை கொடுக்கப்பட்டது. இந்தியாவின் வரலாற்றில் தேர்தல் ஆணைய விண்ணப்பங்களை மக்கள் நிரப்பியதில்லை. இதுவே முதல்முறை.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரியில் வாக்காளர் பட்டியல் புதுப்பித்து பிப்ரவரியில் இணையதளத்தில் பதிவிடுவார்கள். ஆனால் 2025ல் ஜனவரியில் அவ்வாறு புதுப்பித்தபின் ஆறு மாதத்திற்குள் எஸ்.ஐ.ஆர் ஏன் செய்கிறீர்கள்? என்ன அவசியம் வந்தது? எனக் கேட்டால், வெளிநாடுகளிலிருந்து நுழைந்துள்ளார்கள் என்கிறார்கள். 13 கோடி பேர் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்களா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்கட்சியிலிருந்து ஒரு தலைவர், உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என மூன்று பேர் கொண்ட குழு தான் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ஆனால் மோடி அதனை மாற்றி, பிரதமர், ஆளும் கட்சி அமைச்சர், எதிர்கட்சி தலைவர் என மூவர் சேர்ந்து தலைமை தேர்தல் ஆணையரை தேர்ந்தெடுக்கும் வகையில் இந்த நடைமுறையை மாற்றினார். அவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஞானேஷ் குமார் தலைமையிலான தேர்தல் ஆணையம், மோடியின் பிரச்சார திட்டத்திற்கு ஏற்ப தேர்தல் தேதியை அறிவித்தார்கள்.
எஸ்ஐஆர் மூலம் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயர் நீக்கம் செய்யப்பட்ட 13 கோடி பேர் என்பது எண்ணிக்கை அல்ல; மனிதர்கள். தேர்தலுக்கு சற்று முன்னர் எஸ்.ஐ.ஆரை எடுத்து வருகிறார்கள். ஓட்டுரிமை இருந்தால் தான் ஒன்றிய, மாநில அரசின் திட்டங்கள் கிடைக்கும் என்றும் பேசுகிறார்கள்" என்றும் பிரகாஷ் ராஜ் கூறினார்.
"இது தேர்தலுடன் தொடர்புடையதல்ல; தன்மானம் தொடர்புடையது. பெயர் நீக்கம் செய்யப்பட்ட 13 கோடி பேர்களில் ஏழைகள், ஆதிவாசிகள, பழங்குடியினர் என குறிப்பிட்ட பிரிவினரே அதிகம்.
ஓட்டுரிமை உள்ளவர்கள்; ஓட்டுரிமை இல்லாதவர்கள் என நாட்டை இரண்டாக பிரிக்க பார்க்கிறார்கள். மக்கள் தெருவிற்கு வந்தால் தான் இதில் வெற்றி கிடைக்கும். சுதந்திரத்திற்காக போராடியதை போல் வாக்குரிமையை நாம் காக்க போராட வேண்டும். ‘போராட்டம் என்றால் என்னவென்று இந்தியாவிற்கு காட்டியது தமிழ்நாடு. பாஜக இங்கு வருகிறதோ, இல்லையோ அவர்களை போல் இன்னொரு கட்சி வரக்கூடாது. ஞானேஷ்குமாரை பதவியில் இருந்து நீக்கிவிட்டு மட்டும் விட்டுவிடக்கூடாது. இதுகுறித்து உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்று பிரகாஷ் ராஜ் வலியுறுத்தினார்.
முதல்வர் விஜய்க்கு கேள்வி
மேலும்."தமிழ்நாட்டில் போராட்டங்களுக்கு அனுமதி முறையாக கொடுக்கப்படுவதில்லை என்றால் கேள்வி கேளுங்கள். மோடி, அமித் ஷாவை மட்டுமல்ல. தமிழ்நாடு முதல்வரையும் சேர்த்து தான் கேட்கிறேன். ஏன் ஊடகங்களை சந்திப்பதை தவிர்க்கிறீர்கள்? எஸ்.ஐ.ஆர் நமக்கு எதிரான ஆயுதம் என்பதை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு புரியவில்லை என்பதால் நான் பேசுகிறேன்" என்றார்.
தமிழக முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்து எஸ்.ஐ.ஆர் குறித்து பேசுவீர்களா? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "நான் எந்த அரசியல் கட்சியும் இல்லை. ஆனால் மக்களோடு இருப்பேன்; அரசியல் செய்வேன்" என்று பிரகாஷ் ராஜ் பதிலளித்தார்.