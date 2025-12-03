சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் - நடிகர் மன்சூர் அலிகான் 'திடீர்' போராட்டம்
Published : December 3, 2025 at 6:00 PM IST
சென்னை: நடிகரும், இந்திய ஜனநாயக புலிகள் கட்சி தலைவருமான மன்சூர் அலிகான் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்து சாகும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளார்.
தமிழகத்தின் உரிமைகளை படுகுழியில் தள்ளும் தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் ஒன்றிய அரசை கண்டித்தும், மாநில அரசின் அனுமதி இல்லாமல் வேறு மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் வாக்குரிமை வழங்கக் கூடாது என்பதை வலியுறுத்தியும், நடிகரும், இந்திய ஜனநாயக புலிகள் கட்சி தலைவருமான மன்சூர் அலிகான் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே சாகும் வரையில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் மேற்கொண்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக நடிகர் மன்சூர் அலிகான் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ''தமிழகத்தை மிகப் பெரிய ஆபத்து சூழ்ந்திருக்கிறது. தமிழகத்தை கபளீகரம் செய்யும் வகையில் மத்திய அரசு தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது. முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவை தீர்த்துகட்டி விட்டு லேடியா? மோடியா? என்று இருந்ததை மாற்றி அவர்கள் ஆண்டார்கள்.
வட மாநிலத்தவர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள்? என்கிற கணக்கு கிடையாது. நாங்கள் அவர்களுக்கு எதிரியும் கிடையாது. தமிழ்நாட்டிற்கு வேலை தேடிப் பிழைக்க வந்தவர்கள் நன்றாக இருக்கட்டும். ஆனால் ஓட்டுரிமை கொடுக்க கூடாது.
கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பாக பீகாரிகள் தமிழ்நாட்டில் ஓட்டு போடலாம் என்று ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்திருந்தார். இது தவறு. ஜனநாயகரீதியாக போராட்டம் நடத்துவோம். தமிழகத்தை காக்க ஜனநாயகரீதியாக அனைத்து தமிழ் தேசியமும் ஓரணியில் திரள வேண்டும். தேர்தல் ஆணையரை தமிழ்நாட்டிற்குள்ளே வர விட மாட்டோம். ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் சொன்னதை வாபஸ் வாங்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமான வெளி மாநிலத்தவர்கள் வேலைக்காக வந்துள்ளனர். வேலைக்கான அனுமதி (Work permit) மாதிரி தமிழ்நாடு அரசு ஏதாவது செய்யலாம்.
மும்பையில் மட்டுமல்ல, பெங்களூரிலும் தமிழர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். ஆந்திரா, கேரளாவிலும் இருக்கிறார்கள். அங்கு சென்று தமிழர்கள் ஓட்டு போட முடியுமா? தமிழகம் வந்தாரை வாழ வைக்கும். இங்கு அரசியலை தீர்மானிக்க அதிகாரம் கிடையாது. இந்தி எதிர்ப்புக்கு எத்தனையோ பேர் உயிரை கொடுத்திருக்கின்றனர். எவ்வளவு போராட்டம்? பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் சிறை சென்றிருக்கின்றனர்.
மத்தியில் ஆளும் மோடி அரசு, மிகப் பெரிய மோசடியான ஆட்சியை நடத்தி 11 வருடமாக ஈவிஎம் என்ற மோசடி மிஷினை வைத்து பதவியை அனுபவித்து வருகிறது. திருடன் கையில் சாவி இருப்பது போல் இந்த ஜனநாயகம் படாதபாடுபடுகிறது. அதனால் தமிழக முதலமைச்சர் வெளிமாநிலத்தவர்களுக்கு ஓட்டுரிமை வழங்கக் கூடாது என்ற தீர்மானத்தை கொண்டு வர வேண்டும்.
நான் ஏன் இவ்வளவு காலமாக விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுத்தேன். நான் 30 வருடமாக திமுக பக்கமே போகாதவன். இப்போது அடிப்படையை புரிந்து கொண்டேன்.
வெளிமாநில மக்கள் தாராளமாக தமிழகத்தில் வேலை செய்யட்டும். ஆனால் ஓட்டு போட சொந்த ஊர்களுக்கு மாநிலங்களுக்கு செல்லட்டும். சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் என்றால் அப்படியெல்லாம் நான் சாகமாட்டேன். ஆனால் நான் அறிவித்தது உண்மை தான். சங்கரலிங்கனார் 76 நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிரிழந்தார். அவர் கால் தூசிக்கு கூட என் உண்ணாவிரதம் இருக்காது. போராட்டம் நடந்தால் தான் இதற்கு தீர்வு கிடைக்கும்'' என நடிகர் மன்சூர் அலிகான் கூறினார்.