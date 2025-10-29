''போதைப்பொருள் விவகாரம்'' - நடிகர் கிருஷ்ணா அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜர்; 3 மணி நேரம் விசாரணை!
காவல்துறை கைப்பற்றிய ஆவணங்கள் அடிப்படையில் வேறு யாருடனாவது அவருக்கு தொடர்பு உள்ளதா? சட்ட விரோத பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டாரா? என பல்வேறு கோணங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.
Published : October 29, 2025 at 7:31 PM IST
சென்னை: போதைப்பொருள் வழக்கு விவகாரம் தொடர்பாக நடிகர் கிருஷ்ணா சென்னையில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜரானார். அவரிடம் சுமார் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் துருவி துருவி விசாரணை நடத்தினர்.
சென்னை காவல் துறையின் போதைப்பொருள் தடுப்பு புலனாய்வுப் பிரிவின் (ANIU) சிறப்புப் படையினர் கடந்த ஜூன் 18 ஆம் தேதி சென்னையை சேர்ந்த பிரதீப் குமாருக்கு போதைப் பொருள் வழங்கியதாக கூறப்படும் கானா நாட்டை சேர்ந்த ஜான் என்பவரை கைது செய்தனர். இதன் பின்னர், சென்னை போலீசார் போதைப் பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
பின்னர், இந்த வழக்கின் விசாரணையில் பல்வேறு நபர்கள் தொடர்பில் இருப்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து இந்த வழக்கில் அதிமுக முன்னாள் நிர்வாகி பிரசாத் மற்றும் பிரசாந்த், நடிகர் ஸ்ரீகாந்த், ஜவஹர், நடிகர் கிருஷ்ணா மற்றும் பயாஸ் அகமது உள்பட 10க்கும் மேற்பட்டோரை சென்னை போலீசார் அடுத்தடுத்து கைது செய்தனர். பின்னர், விசாரணையில் மொத்தம் 11.5 கிராம் கொகைன் 10.3 கிராம் மெத்தப்பட்டமைன், 2.75 கிராம் MDMA, 2.4 கிராம் OG கஞ்சா மற்றும் 30 கிராம் கஞ்சா ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இந்நிலையில் இந்த போதைப் பொருள் வழக்கு விவகாரம் தொடர்பாக அமலாக்கத் துறை கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை நடைபெற்றுள்ளதாக கூறி விசாரணையை ஆரம்பித்தது. கைதானவர்களிடம் இருந்து ஜூன் 18 அன்று கைப்பற்றப்பட்ட 40000 ரூபாய் சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றத்தின் மூலம் கிடைத்த பணம் என்ற அடிப்படையில் அமலாக்கத் துறை விசாரணையை நடத்தி வருகிறது.
இந்த போதைப் பொருள் வழக்கில் தொடர்புடைய நபர்கள் ஹவாலா பரிவர்த்தனை மூலம் போதைப் பொருள் வாங்கி இருக்கலாம் என அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஜான் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். நடிகர்கள் ஸ்ரீகாந்த், கிருஷ்ணா ஆகியோரும் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டு உள்ளனர். இருப்பினும் பிரதீப், ஜவஹர் மற்றும் பிரசாந்த் ஆகியோர் இன்னும் சிறையில் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில் அமலாக்கத் துறை சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் அனுமதியை பெற்று, புழல் சிறையில் உள்ள பிரசாந்த், ஜவஹர் மற்றும் பிரதீப் குமார் ஆகியோரிடமும் விசாரணை நடத்தியுள்ளது.
அடுத்த கட்டமாக நடிகர் ஸ்ரீகாந்திடம் நேற்று (அக்.28 ஆம் தேதி) விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி சம்மன் அனுப்பியது. இதே போன்று நடிகர் கிருஷ்ணா இன்று ஆஜராக வேண்டும் என்று அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பி இருந்தது.
இந்த நிலையில் நேற்று நடிகர் ஸ்ரீகாந்த் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகளின் விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகாமல் தனிப்பட்ட காரணத்தை கூறி தவிர்த்துள்ளார். மேலும், வேறொரு நாளில் ஆஜராவதாகவும் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகளுக்கு நடிகர் ஸ்ரீகாந்த் தெரிவித்துள்ளதாகக் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்நிலையில் இன்று நடிகர் கிருஷ்ணா சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜரானார். அவரிடம் சுமார் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் துருவி துருவி விசாரணை நடத்தினர்.
மேலும் ஏற்கனவே அவருக்கு தொடர்புடைய இல்லத்தில் காவல் துறை அதிகாரிகள் கைப்பற்றிய ஆவணங்கள் அடிப்படையில் போதைப்பொருள் வாங்குவதற்கு பணப்பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதா? எதற்காக பணப் பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றது? வேறு யாருடனாவது அவருக்குத் தொடர்பு உள்ளதா? சட்ட விரோத பண பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டாரா? என பல்வேறு கோணங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.