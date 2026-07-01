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தவெக அரசு மதவாத சக்திகளுக்கு இணக்கமாக செல்கிறதா? நடிகர் கருணாஸ் கேள்வி

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலையிட்டு ’திருப்பரங்குன்றம் ஃபைல்ஸ்’ ஆவணப்படம் வெளியிடுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என தமிமுன் அன்சாரி எம்.எல்.ஏ கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

நடிகர் கருணாஸ்
நடிகர் கருணாஸ் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 12:37 PM IST

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சென்னை: ’திருப்பரங்குன்றம் ஃபைல்ஸ்’ ஆவணப்படம் திரையிடலுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தவெக அரசு மதவாத சக்திகளுக்கு இணக்கமாக செல்கிறதா? என நடிகரும், முக்குலத்தோர் புலிப்படை கட்சியின் தலைவருமான கருணாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ’Le magic lantern’ என்ற திரையிடல் மையத்தில், ’திருப்பரங்குன்றம் ஃபைல்ஸ்’ ஆவணப்படம் திரையிடப்பட இருந்தது. இந்நிலையில் அதனை திரையிடல் மைய நிர்வாகம் திரையிட கடைசி நேரத்தில் மறுப்பு தெரிவித்துவிட்டது. இதனால் திரையிடலுக்கு வந்த ஏராளமானோர் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.

இது தொடர்பாக முக்குலத்தோர் புலிப்படைத் தலைவர் கருணாஸ், மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான தமிமுன் அன்சாரி உள்ளிட்டோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

தமிமுன் அன்சாரி எம்எல்ஏ

அப்போது எம்.எல்.ஏ தமிமுன் அன்சாரி பேசுகையில், ”அமைதி, மதநல்லிணக்கம் ஆகியவை நாட்டிற்கு முக்கியம். அதனை மையப்படுத்தி எடுக்கப்படும் படங்களுக்கு ஆதரவாக நாங்கள் குரல் கொடுக்கிறோம். இந்த ஆவணப்படத்திற்கு ஏன் இவ்வளவு எதிர்ப்பு என்பது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

’காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்’, ’கேரள ஃபைல்ஸ்’ என்று உண்மைக்கு புறம்பான ஆவணப்படத்திற்கு அனுமதி கிடைக்கும் போது, தமிழ்நாட்டில் மத நல்லிணக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் இது போன்ற ஆவணப் படத்தை தடுப்பது சரியில்லை. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலையிட்டு இந்த ஆவணப்படத்தை வெளியிடுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்” என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

கருணாஸ் கேள்வி

தொடர்ந்து நடிகரும், முக்குலத்தோர் புலிப்படைத் தலைவருமான கருணாஸ் பேசுகையில், “ஆளுநர் உரையில் சமத்துவமான அரசாக செயல்படும் என அறிவித்த நிலையில், இவ்வாறு செயல்படுவது சரியல்ல. இது தொடர்பாக செய்தித் துறை அமைச்சரிடம் பேசியுள்ளோம். இந்த ஆவணப்படத்தை பல லட்சம் பார்வையாளர்கள் பார்த்த நிலையில், திரையிட மறுப்பது சரியல்ல.

இது மத நல்லிணக்கத்தை பிரதிபலிக்கும் படம். அரசு கூறும் இடத்தில் இதனை திரையிட தயாராக உள்ளோம். மாற்றத்தை நோக்கி வாக்களித்துள்ளனர் என ஆளுநர், உரையில் சொன்னது பல நூற்றாண்டுகள் இருக்கக் கூடிய குறிப்புகள். ஆகையால் சொன்னதை மீறமாட்டார்கள் என நம்புகிறோம்.

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நானே முருக பக்தர் தான், தமிழ்க் கடவுள் என்றால் முருகன் தான். கடவுள் மீது நம்பிக்கை வைப்பது சரி, ஆனால் கடவுளின் பெயரால் சிலர் செய்யும் தவறுகளை மக்கள் நம்பக் கூடாது.

அயோத்தி ராமர் கோயிலில், 300 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு காணிக்கை மற்றும் நன்கொடையில் முறைகேடு நடந்துள்ளது. ஆவணப்படத்திற்கு எதிராக இங்கு போராடுபவர்கள், அது குறித்தும் கேள்வி எழுப்புங்கள்” என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

தொடர்ந்து ஆவணப்படத்தின் இயக்குநர் தவம் பேசுகையில், ”இந்துத்துவா இயக்கங்களின் கருத்தும் இந்த ஆவணப்படத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதே போல் இரு சமுதாய மக்களும் இணக்கமாக உள்ளனர் என்பதை பதிவு செய்த இப்படத்திற்கு ஏன் தடை விதிக்க வேண்டும்” என கேள்வி எழுப்பினார்.

TAGGED:

திருப்பரங்குன்றம் ஃபைல்ஸ்
நடிகர் கருணாஸ்
AYODHYA TEMPLE SCAM
THIRUPARANKUNDRAM FILES
ACTOR KARUNAS

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