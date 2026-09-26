பழனி முருகன் கோயிலில் குடும்பத்துடன் சுவாமி தரிசனம் செய்த நடிகர் தனுஷ்
தனுஷ் பழனி கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்த புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
Published : September 26, 2026 at 6:38 PM IST
திண்டுக்கல்: பழனி முருகன் கோயிலில் நடிகர் தனுஷ் இன்று (செப்டம்பர் 26) தனது குடும்பத்தினருடன் தரிசனம் செய்தார்.
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான தனுஷ், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள உலக புகழ்பெற்ற பழனி தண்டாயுதபாணி சாமி கோயிலில் தனது குடும்பத்தினருடன் தரிசனம் செய்தார்.
ரோப் கார் மூலம் பயணம்
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீடான பிரசித்தி பெற்ற பழனிமலை முருகன் கோயிலுக்கு நடிகர் தனுஷ் தனது மகன் யாத்திரா மற்றும் குடும்பத்தினருடன் வருகைத் தந்தார். அப்போது, மலைகோயிலுக்கு செல்வதற்காக நடிகர் தனுஷ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் ரோப் கார் சேவையை பயன்படுத்தினார். பழனி மலை அடிவாரத்தில் இருந்து ரோப் கார் மூலமாக மலைக்கோயிலுக்கு சென்ற நடிகர் தனுஷிற்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
சிறப்பு பூஜையில் பங்கேற்பு
பழனி தண்டாயுதபாணி கோயிலில் நடைபெற்ற முக்கிய வழிபாட்டு நிகழ்வான கால பூஜையில் நடிகர் தனுஷ் தனது குடும்பத்தினருடன் கலந்துகொண்டார். வழிபாட்டிற்கு பிறகு பழனி கோயில் தேவஸ்தானம் சார்பில் நடிகர் தனுஷிற்கு மாலை அணிவித்து, பிரசாதங்கள் வழங்கி மரியாதை செய்யப்பட்டது.
நடிகர் தனுஷ் பழனி கோயிலுக்கு வருகை தந்துள்ள செய்தி அறிந்ததும், அங்கு திரண்டிருந்த ஏராளமான பக்தர்களும், ரசிகர்களும் அவரை காண்பதற்காக அடிவாரம் மற்றும் கோயில் வளாகப் பகுதிகளில் கூடினர். பக்தர்களுக்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படாத வண்ணம், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன் தனுஷ் சாமி தரிசனம் செய்து முடித்தார்.
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சமீப காலமாக ஆன்மீகப் பயணங்களில் ஆர்வம் காட்டி வரும் நடிகர் தனுஷ், பழனி தண்டாயுதபாணி சாமி கோயிலில் தரிசனம் செய்துள்ள புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
இதற்கு முன்னதாக, நேற்று ‘லப்பர் பந்து’ பட இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கும் புதிய படத்திற்கான பூஜை மாரநாடு கருப்பணசாமி கோயிலில் நடைபெற்றது. இதில் நடிகர் தனுஷ், வடிவேலு, எஸ்.ஜே.சூர்யா, ப்ரீத்தி முகுந்தன் மற்றும் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து, இன்று தனுஷ் பழனி முருகன் கோயிலில் தரிசனம் செய்துள்ளார்.