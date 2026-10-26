'தமிழகத்தின் எதிர்காலமே...'- தனுஷ் நடத்திய மகளிர் அணி கூட்டத்தில் நடந்தது என்ன? முழுவிவரம்
நிகழ்ச்சியில் இருந்து கிளம்பிய தனுஷிடம் செய்தியாளர்கள் அரசியல் வருகை குறித்து கேட்ட போது, 'இன்றைய நாள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக அமைந்தது. அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்' என்று கூறி விட்டுச் சென்றார்.
Published : October 26, 2026 at 6:56 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 7:05 PM IST
சென்னை: தனுஷ் அரசியலுக்கு வருகிறாரா? தனிக்கட்சி தொடங்கப் போகிறாரா? வேறு ஒரு கட்சியில் சேரப் போகிறாரா? இது தான் தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய 'ஹாட் டாபிக்'களில் ஒன்று.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியின் மூலம் நடிகர் விஜய் தீவிர அரசியலில் தடம் பதித்து, அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ளார். தற்போது நடிகர் தனுஷின் ரசிகர் மன்ற மறுசீரமைப்பு மற்றும் பிரம்மாண்ட மகளிர் அணி கூட்டமும் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகப் பெரிய விவாதத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளது.
நடிகர் தனுஷ் நேரடியாக தனது அரசியல் வருகையை இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. எனினும், அவரது அண்மைக்கால நடவடிக்கைகள் நடிகர் விஜய் தனது அரசியல் கட்சி அறிவிப்புக்கு முன் மேற்கொண்ட அதே பாணியை போல் இருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.
அக்டோபர் மாத தொடக்கத்தில் 'அகில இந்திய தனுஷ் ரசிகர் மன்றம்' என்பது 'தனுஷ் நற்பணி இயக்கம்' என பெயர் மாற்றப்பட்டு, அதற்கான கொடி மற்றும் லோகோ அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து அக்டோபர் 25 அன்று சென்னையில் 3,000-க்கும் மேற்பட்ட பெண் நிர்வாகிகளை திரட்டி பிரம்மாண்ட கூட்டம் நடத்தினார்.
பிரமாண்டமாக நடைபெற்ற மகளிர் அணி கூட்டம்
சென்னையை அடுத்த செம்மஞ்சேரி தனியார் கல்லூரியில் தனுஷ் நற்பணி மன்றத்தின் மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது. காலை 11 மணிக்கு நிகழ்ச்சி தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும், பெய்து வந்த கனமழையையும் பொருட்படுத்தாமல் சுமார் 3,000 முதல் 5,000 வரையிலான பெண் நிர்வாகிகள் வந்து கலந்து கொண்டனர்.
கல்லூரி வளாகத்திற்குள் 3,000-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் அமரும் வகையில் பிரம்மாண்டமான குளிரூட்டப்பட்ட அரங்கம் தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது. அரங்கின் உள்ளே நடக்கும் விஷயங்கள் எதுவும் வெளியே கசிந்து விடக் கூடாது மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவரின் மொபைல் போன்களும் நுழைவாயிலிலேயே வாங்கப்பட்டு டோக்கன்கள் வழங்கப்பட்டன. கூட்டத்தில் பேசப்படும் விஷயங்களோ, புகைப்படங்களோ வெளியே கசியக் கூடாது என்பதில் தனுஷ் தரப்பு மிக உறுதியாக இருந்தது.
'அன்புத் தலைவரே...', 'தமிழகத்தின் எதிர்காலமே...', 'தமிழகத்தின் செல்ல மகனே...' மற்றும் 'எங்கள் அன்பின் அண்ணன் தனுஷ், எங்கள் தலைவரே!' ஆகிய வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகள் சுமார் 1 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன.
நிகழ்ச்சியில் தனுஷ் என்ன பேசப்போகிறார்? என்பதை கேட்க வெளியே பெய்து கொண்டிருந்த மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் ரசிகைகள் ஆவலோடு காத்திருந்தனர். காலை 11 மணிக்கு நிகழ்ச்சி தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், பிற்பகல் 3 மணிக்கு தான் தனுஷ் விழா அரங்கிற்கு வந்தார். வெள்ளை நிற வேட்டி மற்றும் சட்டையில் வந்த தனுஷை பார்த்தவுடன் அரங்கில் கூடியிருந்த ரசிகைகள் உற்சாக குரல் எழுப்பினர்.
தனுஷ் பேசியது என்ன?
மேடையில் சில நிமிடங்கள் மட்டுமே சுருக்கமாக பேசினார் தனுஷ். அப்போது அவர், 'நமது நற்பணி இயக்கத்தின் வருங்கால திட்டங்களுக்கு பலம் சேர்க்கும் வகையில், பெண்களை அதிகளவில் உறுப்பினர்களாக சேர்க்க வேண்டும். நாம் யாருக்கும் எதிரி இல்லை. களப்பணிகளையும், ஏழை எளியோருக்கான நற்பணி திட்ட உதவிகளையும் நாம் தொடர்ந்து தொய்வின்றி செய்ய வேண்டும்' என்று அறிவுறுத்தியதாக நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பெண்கள் வெளியே வந்த பின்னர் தெரிவித்தனர்.
மேலும், 'பெண் ரசிகர்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும். உங்கள் குடும்பத்தை முதலில் பார்த்து கொள்ளுங்கள். பெண்கள் முன்னேறினால் தான் நாடு முன்னேறும். பெண்கள் கல்வி மட்டுமின்றி, கலைத் துறைகளிலும் சாதிக்க வேண்டும். சமூக வலைதளங்களில் வரும் தவறான செய்திகளை நம்ப வேண்டாம். நல்லதே நடக்கும்” என அவர் பேசியதாகவும் பெண் நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.
கூட்டம் முடிந்த பிறகு, வந்திருந்த அனைத்து பெண் நிர்வாகிகளுடனும் தனுஷ் தனித்தனியாக பொறுமையுடன் புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொண்டார்.
தனுஷ் வழங்கிய தீபாவளி பரிசு
தொடர்ந்து, பங்கேற்ற 3,000-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு தீபாவளி சிறப்புப் பரிசாக 'வெள்ளி காமாட்சி விளக்கு' வழங்கப்பட்டது. அதன் பிறகு, வந்திருந்த அனைவருக்கும் சிக்கன் பிரியாணி, முட்டை, மற்றும் பிரெட் அல்வாவுடன் கூடிய தடல்புடல் அசைவ விருந்து உபசரிக்கப்பட்டது.
தனுஷ் வழங்கிய வெள்ளி காமாட்சி விளக்கின் அடிப்பகுதியில் 'தாமரைச் சின்னம்' பொறிக்கப்பட்டிருந்தது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியது. இது தொடர்பாக கூட்டத்தில் பங்கேற்றவர்களிடம் கேட்ட போது, 'தனுஷிற்கு நாங்கள் ஆதரவு அளிப்போம். அரசியலில் விஜய் சாரை போன்று தனுஷிற்கும் ஆதரவு அளிப்போம்' என்றனர்.
தொடர்ந்து தனுஷ் பேசியது குறித்து மற்றொரு ரசிகையிடம் கேட்ட போது, 'நிகழ்ச்சியில் தனுஷ் ’எத்தன சாமி’ என்ற பாடல் பாடினார். அவர் தான் எங்களுக்கு சாமி' என்று கூறினர்.
தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் இருந்து கிளம்பிய தனுஷிடம் செய்தியாளர்கள், அரசியல் வருகை குறித்து கேட்டதற்கு, 'இன்றைய நாள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக அமைந்தது. அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்' என்று கூறி விட்டுச் சென்றார்.
முன்னதாக சில மாதங்களாகவே தனுஷ் அரசியல் கட்சி தொடங்கப் போகிறார் என்ற செய்தி பரவலாக பேசப்பட்டு வந்தது. தனுஷ் பெயரில் அரசியல் கட்சி ஒன்று தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டது. ஆனால் அதனை தனுஷ் ரசிகர் மன்ற தலைவர் சுப்ரமணிய சிவா மறுத்தார்.
மவுனம் காக்கும் தனுஷ் - அரசியல் கட்சியினர் கருத்து
அரசியல் வருகை குறித்து நடிகர் தனுஷ் எதுவும் பேசாமல் 'சைலண்ட் மோடு'வில் இருக்கும் நிலையில், ஆளும் கட்சியினரும், எதிர்க் கட்சியினரும் கருத்து தெரிவிக்க தொடங்கி விட்டனர்.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் தனுஷ் குறித்து பேசிய தமிழக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், 'இந்த ஜனநாயக நாட்டில் யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம். தேர்தலில் போட்டியிடலாம். ஆனால் முதலமைச்சர் விஜய் மட்டும் தான். எங்களுக்கு திமுக, அதிமுகவினரே போட்டி இல்லை. அப்படி இருக்க புதிதாக வருபவர் எப்படி போட்டியாக இருப்பார்?' என கேள்வி எழுப்பினார்.
மற்றொரு புறம் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனாவோ, 'மதச்சார்பற்ற கொள்கையின் வெற்றி தமிழ்நாட்டில் இருந்து உருவாக்கப்படும். இதனை உடைப்பதற்கு, புதிய கட்சி தொடங்க ஒரு நடிகர் டெல்லியில் சென்று உட்கார்ந்துள்ளார். திமுகவை பார்த்து போர் அடித்து விட்டது. புதிதாக டெல்லியில் இருந்து வருவார்கள். யார் வந்தாலும் எங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது' என்றார்.
ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் ’ஆபரேஷன் டி’ தனுஷ்
மேலும் காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மாநிலத் தலைவரும் எம்.பியுமான மாணிக்கம் தாகூர், தனுஷின் ரசிகர் மன்றம், நற்பணி மன்றமாக மாற்றப்பட்டது குறித்து மறைமுகமாக சாடினார். இது குறித்து அவர், 'பிரபல நடிகரின் திடீர் அமைப்பு மாற்றம் மற்றும் அதன் வேகம் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் ’ஆபரேஷன் டி’ மற்றும் 'பிளான் சி' என்ற மறைமுக திட்டத்தின் ஒரு பகுதி' என குறிப்பிட்டார்.
தனுஷை பார்த்து தவெகவிற்கு பயம் - சேகர்பாபு
அதே நேரத்தில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு தனுஷ் அரசியல் வருகையை பார்த்து தவெக பயப்படுவதாக தெரிவித்தார். அவர் பேசுகையில், 'விஜய் அரசியல் வருகையின் போது அது குறித்து நாங்கள் எதுவும் பேசவில்லை. ஏனென்றால் எங்களுக்கு பயம் இல்லை. ஆனால் தனுஷ் அரசியலுக்கு வருகிறார் என தகவல் வெளியான நிலையில் அது குறித்து தவெக அமைச்சர்கள் பேசத் தொடங்கிவிட்டனர்.
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அப்போது அவர்களுக்கு பயம் வந்துவிட்டது என்று தான் அர்த்தம்' என்றார்.
இந்த நிலையில், மதுரையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், அக் கட்சியின் பொருளாருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசன், 'நடிகர் தனுஷின் ரசிகர் மன்ற எழுச்சி மற்றும் சென்னை மகளிர் அணி கூட்டத்தை பார்த்து ஆளும் கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகம் பதற்றமடைந்து விட்டது. தனுஷிடம் ஆட்சியை பறி கொடுத்து விடுவோமோ என்று அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள்' என்றார்.