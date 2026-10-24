விஜய்யை தொடர்ந்து அரசியல் களத்தில் தனுஷ்? - ரசிகர் மன்றம் முதல் டெல்லி சந்திப்பு வரை; தமிழ்நாடு அரசியலில் எழும் புதிய விவாதம்!
அரசியல் வருகை குறித்த விவாதங்களுக்கு மத்தியில் நடிகர் தனுஷ், டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருந்ததாகவும், அங்கு பாஜகவின் முக்கிய தலைவர்களை சந்தித்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
Published : October 24, 2026 at 9:16 PM IST
By - ஹுசைன்
சென்னை: நடிகர் தனுஷ் ரசிகர் மன்றம், தற்போது நற்பணி இயக்கமாக மாற்றப்பட்டுள்ளதால் விஜய்யை தொடர்ந்து தனுஷும் அரசியலுக்கு வருவாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
"நடிகரும், முதலமைச்சருமான விஜய்யின் அரசியல் வருகையை தொடர்ந்து நடிகர் தனுஷ் அரசியலுக்கு வருவாரா?" என்ற விவாதம் தற்போது பேசுப்பொருளாகியுள்ளது. குறிப்பாக ரசிகர் மன்றத்தின் மூலம் நலத்திட்ட உதவிகள், ரசிகர்களுடனான சந்திப்பு, ரசிகர் மன்றத்தை நற்பணி இயக்கமாக மாற்றியதால் இந்த விவாதம் தற்போது மேலும் கூர்மையடைந்துள்ளது.
விஜய்யை தொடர்ந்து எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தும் நடிகர் தனுஷ்
தமிழ்நாடு அரசியலில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பல்வேறு மாற்றங்களும், விவாதங்களும் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 02-ஆம் தேதி விஜய், தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெயரில் கட்சித் தொடங்கியிருந்தார். அதைத் தொடர்ந்து, 2026-இல் நடந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிட்ட தவெக அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று காங்கிரஸ், விசிக உள்ளிட்டக் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்து அசத்தியுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து, திரைத்துறையை சேர்ந்த மேலும் சிலர் அரசியலுக்கு வருவார்களா? என்ற எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
இந்தச் சூழலில், நடிகர் தனுஷின் ரசிகர் மன்ற செயல்பாடுகளும், மக்கள் நலப்பணிகளும் கவனம் பெற்றுள்ளன. ரசிகர்கள் மூலம் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குவது, ரசிகர்களை ஒருங்கிணைப்பது போன்ற நடவடிக்கைகள் காரணமாக, தனுஷும் எதிர்காலத்தில் அரசியலில் ஈடுபடுவாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
சமீபத்தில் திருவள்ளூரில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் அகில இந்திய தனுஷ் நற்பணி மன்றம் சார்பில் அவரது பிறந்தநாள் விழா நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற தனுஷ், பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். இந்த நிகழ்ச்சியும், அவரது ரசிகர் மன்றச் செயல்பாடுகளும், அரசியல் வருகை குறித்த விவாதத்துக்கு மேலும் வலுசேர்த்துள்ளது.
நற்பணி இயக்கமாக மாறிய தனுஷ் ரசிகர் மன்றம்
தனுஷின் அரசியல் வருகை குறித்த பேச்சுகள் ஒருபுறம் எழுந்துள்ள நிலையில், அவரது அதிகாரப்பூர்வ ரசிகர் மன்றங்கள் அனைத்தும் தனுஷ் நற்பணி இயக்கமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதனால், விஜய் தனது ரசிகர் மன்றத்தின் செயல்பாடுகளை அரசியல் கட்சியாக மாற்றியதைப் போல், தனுஷும் தனது நற்பணி இயக்கத்தை விரிவுபடுத்துகிறாரா? என்ற ஒப்பீடுகள் எழுந்துள்ளன.
இதற்கிடையே, 'தமிழக எழுச்சி கழகம்' என்ற பெயரில் தனுஷ் புதிய அரசியல் கட்சியைத் தொடங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், இதனை அகில இந்திய தனுஷ் நற்பணி மன்றத்தின் தலைவர் சுப்பிரமணிய சிவா மறுத்திருந்தார்.
சென்னையில் ரசிகர்களைச் சந்திக்கும் தனுஷ்?
சென்னை சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நாளை (அக்.25) தனது ரசிகர்களையும், நற்பணி இயக்கத்தின் மாவட்ட நிர்வாகிகளையும் நடிகர் தனுஷ் சந்திக்கத் திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்தச் சந்திப்பில் அரசியல் தொடர்பாக நடிகர் தனுஷ், ஏதேனும் அறிவிப்பை வெளியிடுவாரா? என்று அவரது ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
டெல்லியில் பாஜக தலைவர்களுடன் சந்திப்பு?
அரசியல் வருகை குறித்த விவாதங்களுக்கு மத்தியில் நடிகர் தனுஷ், டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருந்ததாகவும், அங்கு பாஜகவின் முக்கிய தலைவர்களை சந்தித்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
சந்திப்பின்போது, தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு இருக்கும் செல்வாக்கை எதிர்கொள்ளும் வகையில் அரசியல் நகர்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென நடிகர் தனுஷிடம் அறிவுறுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், தனுஷ் தனது மாமனாரும், நடிகருமான ரஜினிகாந்தின் ஆதரவுடன் அரசியலுக்கு வருவது அல்லது அவருடன் இணைந்து செயல்படுவது தொடர்பாகவும் ஆலோசனைகள் முன்வைக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம்
நடிகர் தனுஷின் அரசியல் வருகை குறித்த விவாதம் தொடர்பாக விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளார். அதில், "ஜனநாயகத்தில் யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம்; தனுஷ் இதுவரை வெளிப்படையாக அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவிக்காத நிலையில், இதுகுறித்து மேற்கொண்டு பேசுவது சரியாக இருக்காது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தனுஷுக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்த மாணிக்கம் தாகூர்
நடிகர் தனுஷின் அரசியல் வருகை குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி., "எம்ஜிஆரைப் பார்த்து பல சினிமா நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வந்துள்ளனர். அரசியலுக்கு வருபவர்கள் மக்களாட்சியைத் தொடர்ந்து நிலைநாட்ட வேண்டும். நடிகர் தனுஷுக்கு வாழ்த்துகள்" என்றார்.
என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் தனுஷ்
தமிழ்நாடு நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் கூறுகையில், "அவர் அரசியலுக்கு வரட்டும், நல்லதுதான். இது ஜனநாயக நாடு. யார் வேண்டுமானாலும் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம்; யார் வேண்டுமானாலும் தேர்தலில் போட்டியிடலாம்; புதிதாக வருபவரை எப்படி போட்டியாகப் பார்க்க முடியும்? நடிகர் தனுஷை எனக்கு நன்றாக தெரியும். அவர் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர். அவர் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறார். வரப்போகும் நாட்களில்தான் அவருடைய முடிவு சரியா, தவறா என்பது தெரியவரும்" எனக் கூறினார்.
யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரட்டும்
தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறுகையில், "இந்தியாவின் வெற்றி தமிழ்நாட்டில் இருந்து உருவாக்கப்படும். இதை உடைப்பதற்காக தான் புதிய புதிய நடிகர்கள் டெல்லியில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது; எல்லாத்தையும் பார்த்து விட்டோம்; யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரட்டும்; எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரட்டும்" என்றார்.
தவெகவுக்கு பயம் வந்துவிட்டது
நடிகர் தனுஷின் அரசியல் வருகை தொடர்பாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள் பதிலளிக்கத் தொடங்கியிருப்பதையே சுட்டிக்காட்டிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு, அவர்கள் பதில் சொல்ல ஆரம்பித்துவிட்டார்கள் என்றாலே பயம் வந்துவிட்டது என்று அர்த்தம் எனக் கூறினார்.
எதிர்பார்ப்பில் தனுஷின் ரசிகர்கள்
நற்பணி இயக்கத்தின் நிர்வாகிகளுடனான சந்திப்பின்போது நடிகர் தனுஷ், தனது அரசியல் பயணம் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிடுவாரா? அல்லது அரசியல் பயணம் குறித்த விவாதத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பாரா? என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். தனுஷின் அறிவிப்பிற்காக அவரது ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.