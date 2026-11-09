நடிகர் பாலாஜி முருகதாஸ் வீட்டில் போதைப்பொருள் தடுப்பு காவல் துறையினர் சோதனை
நடிகர் பாலாஜி முருகதாஸ் வீட்டில் போதைப்பொருள் வைத்திருப்பதாக காவல்துறையினருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
Published : November 9, 2026 at 1:57 PM IST
சென்னை: நடிகர் பாலாஜி முருகதாஸ் வீட்டில் போதைப்பொருள் தடுப்பு காவல்துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமானவர் நடிகர் பாலாஜி முருகதாஸ். இவர் திரைப்படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். குறிப்பாக ஃபயர் திரைப்படத்தின் கதாநாயகனாகவும் இவர் நடித்துள்ளார். இந்த நிலையில் நடிகர் பாலாஜி முருகதாஸ் வீட்டில் போதைப்பொருள் வைத்திருப்பதாக போதைப்பொருள் தடுப்பு காவல் துறையினருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதன் அடிப்படையில் போதைப்பொருள் தடுப்பு காவல் துறையினர், நேற்று (நவம்பர் 8) அவரது வீட்டிற்குச் சென்று திடீர் சோதனை மேற்கொண்டதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்தச் சோதனையின் போது சுமார் 15 காவல் துறையினர் வீட்டிற்கு வந்ததாகவும், அவர்கள் எதற்காகச் சோதனை நடத்துகிறார்கள் என்பது குறித்து முறையான விளக்கம் அளிக்கவில்லை என்றும் நடிகர் பாலாஜி முருகதாஸ் வீடியோ ஒன்றை சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டு உள்ளார்.
I just want to know who gave the complaint @actorvijay i want to know who gave the complaint and for what ! I asked them n number of times they didn’t disclose . I’m up for blood test. But shame on ur police department ! 15 police came to my house all they found is 3 cats and one dog ! But i wanna know on what basis they came! There’s no search warrant since I’m clean i invited them home. But i need an explanation for this act of police.— Balaji Murugadoss (@OfficialBalaji) November 9, 2026
அதில். "காவல் துறையினர் சோதனைக்கான காரணம் என்ன? எந்த அடிப்படையில் எனது வீட்டில் சோதனை நடத்தப்படுகிறது? எனது வீட்டில் போதைப்பொருள் இருப்பதாகச் சந்தேகம் இருந்தால், அதனை நிரூபிப்பதற்காகத் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம். எனக்கு ரத்தப் பரிசோதனை நடத்தினாலும் அதற்குத் தயாராக இருக்கிறேன்" என்றும் அந்த வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார்.
அதே போல் "முறையான காரணத்தை தெரிவிக்காமல் 15 காவல் துறையினர் வந்து வீட்டில் சோதனை நடத்துவது ஏன்? எந்த விதமான தேடுதல் ஆணையும் இல்லாமல் காவல் துறையினர் எவ்வாறு சோதனைக்கு வந்தார்கள்? எனது வீட்டில் சோதனை நடத்துவதற்கான காரணம் என்ன? எந்தத் தகவலின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டனர்? இதற்கான உரிய விளக்கத்தை காவல் துறையினர் எனக்கு அளிக்க வேண்டும்" என்றும் அந்த வீடியோவில் பாலாஜி முருகதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளத்தில் வைரல் ஆகி பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
பிக் பாஸ் புகழ் நடிகர் பாலாஜி முருகதாஸ் வீட்டில் போதைப்பொருள் தடுப்பு காவல்துறையினர் நடத்திய திடீர் சோதனையும், அதனைத் தொடர்ந்து அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவும் தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.