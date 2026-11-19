மகள் ஐஸ்வர்யா குறித்து அவதூறு: சென்னை காவல் ஆணையரிடம் நடிகர் அர்ஜுன் பரபரப்பு புகார்
ஒரு தந்தையாக எனது மகளின் கண்ணியம், சுதந்திரம் மற்றும் சுயமரியாதையை பாதுகாப்பதில் எப்போதும் துணையாக இருப்பேன் என்று நடிகர் அர்ஜூன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : November 19, 2026 at 6:08 PM IST
சென்னை: தனது மூத்த மகள் ஐஸ்வர்யாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து சமூக வலைதளங்களில் ஆதாரமற்ற அவதூறு கருத்துகளைப் பரப்புவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி நடிகர் அர்ஜுன் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
தமிழ் திரையுலகில் பிரபல நடிகராக இருந்தவர் அர்ஜுன். இவருக்கு ஐஸ்வர்யா, சஞ்சனா என இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர். இவர்களில் இளைய மகள் சஞ்சனாவின் திருமண நிகழ்வு அண்மையில் நடைபெற்றது. இந்த திருமண நிகழ்வு புகைப்படங்களில் மூத்த மகள் ஐஸ்வர்யா மட்டும் இடம்பெற்றிருந்தார். ஆனால், அவரது கணவர் உமாபதி குடும்பத்தினர் பங்கேற்காதது சமூக வலைதளங்களில் விவாதமாக இருந்தது.
இந்த நிலையில், சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜை, நடிகர் அர்ஜூன் இன்று நேரில் சந்தித்தார். அப்போது அவர் தனது மகளுக்கு எதிராக சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு கருத்துகளைப் பரப்பும் நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி புகார் அளித்தார்.
அந்த புகாரில் "இதுவரை எனது மகளின் தனியுரிமைக்கு மதிப்பளித்து இந்த விவகாரம் குறித்து பொதுவெளியில் எந்தக் கருத்தும் தெரிவிக்காமல் அமைதி காத்து வந்தேன். ஆனால் தற்போது எனது மகளின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் தொடர்ந்து ஆதாரமற்ற தகவல்கள் பரப்பப்படுவதால் காவல் துறையை அணுக வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
பொது வாழ்க்கையில் இருப்பவர்கள் என்பதற்காக அவர்களது குடும்பத்தினரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து உண்மைத்தன்மையை ஆராயாமல் யார் வேண்டுமானாலும் கதைகளைப் புனைந்து பரப்புவதற்கு உரிமை கிடையாது. ஒருவரது நற்பெயருக்குக் களங்கம் ஏற்படுத்தும் நோக்கில் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது.
மேலும் பெண்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையைப் பொதுவெளியில் இழிவுபடுத்தும் வகையில் விமர்சிப்பது முற்றிலும் தவறான செயல். இது எனது மகளுக்கு மட்டுமான பிரச்சினை அல்ல. ஒட்டு மொத்த பெண் சமுதாயத்தின் தனியுரிமை மற்றும் கண்ணியத்துடன் தொடர்புடைய விவகாரம். ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ந்து பரப்புவோர் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என அந்த புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.
புகாரைப் பெற்றுக் கொண்ட காவல் துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்துள்ளனர். பின்னர் நடிகர் அர்ஜுன் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார்.
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நடிகர் அர்ஜூன் அறிக்கை
இதனிடையே, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நடிகர் அர்ஜூன் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தனது வாழ்க்கையை தனக்குப் பிடித்தபடி தேர்ந்தெடுத்து வாழ்வதற்கான உரிமையும் சுதந்திரமும் உள்ளது. எனது மகள் விரும்பினால் சரியான நேரத்தில் அவர் தரப்பு விளக்கத்தை அவரே தெரிவிப்பார்.
மேலும், எனது மகளின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை குறி வைத்து ஆதாரமற்ற மற்றும் இழிவான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுவதை பார்த்துக் கொண்டு ஒரு தந்தையாக என்னால் அமைதியாக இருக்க முடியாது.
நடிகர்கள் பொது வாழ்க்கையில் இருப்பதால் விமர்சனங்களையும் யூகங்களையும் எதிர்கொள்வது இயல்பானது தான் என்றாலும், அடிப்படை ஆதாரமின்றி குற்றச்சாட்டுகளைப் பரப்புவதற்கும் ஒருவரின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவிப்பதற்கும் அது உரிமம் அளிக்காது.
அவதூறான தகவல்களைப் பரப்புவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் முறையான புகார் அளித்துள்ளோம். இனி வரும் காலங்களில் இத்தகைய செயல்கள் தொடர்ந்தால் சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
ஒரு தந்தையாக எனது மகளின் கண்ணியம், சுதந்திரம் மற்றும் சுயமரியாதையை பாதுகாப்பதில் எப்போதும் துணையாக இருப்பேன். எந்தப் பெண்ணும் தனது வாழ்க்கையை தனக்கு பிடித்தபடி வாழ்வதற்காக மற்றவர்களிடம் தன்னை நியாயப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை" என்று நடிகர் அர்ஜுன் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.