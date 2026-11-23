நடிகர் அர்ஜுன் மகள் குறித்து அவதூறு கருத்து - பயில்வான் ரங்கநாதனிடம் விசாரணை
இந்த விவகாரத்தில் பயில்வான் ரங்கநாதனை தவிர வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது என்பது குறித்தும் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : November 23, 2026 at 7:58 PM IST
சென்னை: நடிகர் அர்ஜுன் மகள் ஐஸ்வர்யா குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறு பரப்பியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் நடிகர் பயில்வான் ரங்கநாதனிடம் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் க்ரைம் காவல்துறையினர், இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணை நடத்தினர்.
தமிழ் திரையுலகில் 'ஆக்ஷன் கிங்' என்று அழைக்கப்படுபவர் அர்ஜுன். இவருக்கு ஐஸ்வர்யா, சஞ்சனா என இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர். இதில் இளைய மகள் சஞ்சனாவின் திருமணம் சமீபத்தில் நடைபெற்றது. இந்த திருமண நிகழ்ச்சியில் அர்ஜுனின் மூத்த மகளான ஐஸ்வர்யா மற்றும் அவரது கணவரின் குடும்பத்தினர் பங்கேற்காதது குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பல்வேறு கருத்துகளும், விவாதங்களும் எழுந்தன.
இதைத் தொடர்ந்து, ஐஸ்வர்யாவின் தனிப்பட்ட வாழக்கை குறித்து சிலர் சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு யூகங்களையும், ஆதாரமற்ற தகவல்களையும் பரப்பி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஐஸ்வர்யா மீது இழிவான கருத்துகளும், அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்தும், அவதூறான தகவல்களும் பரப்பப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், தனது மூத்த மகள் ஐஸ்வர்யாவின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி கடந்த நவ.19- ஆம் தேதி சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு சென்று காவல் ஆணையர் அமல்ராஜை நேரில் சந்தித்து நடிகர் அர்ஜுன் புகார் மனு அளித்துள்ளார்.
அந்த புகார் மனுவில், 'எனது மகளின் தனியுரிமைக்கு மதிப்பளித்து இந்த விவகாரம் குறித்து இதுவரை பொதுவெளியில் எந்தக் கருத்தும் தெரிவிக்காமல் அமைதி காத்து வந்தேன். ஆனால் தற்போது ஆதாரமற்ற தகவல்களைத் தொடர்ந்து பரப்பி மகளின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் ஏற்படுத்தி வருவதால் காவல்துறையை அணுக வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், பொதுவாழ்க்கையில் இருப்பவர்களின் குடும்பத்தினரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து உண்மைத்தன்மையை ஆராயாமல் யார் வேண்டுமானாலும் தகவல்களைப் புனைந்து பரப்புவதற்கு உரிமை கிடையாது. பெண்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையைப் பொதுவெளியில் இழிவுபடுத்தும் வகையில் கருத்துகளைப் பரப்புவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத செயல். இது தனது மகளுக்கு மட்டுமான பிரச்சனை அல்ல; பெண்களின் தனியுரிமை மற்றும் கண்ணியத்துடன் தொடர்புடைய விவகாரம். ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளைப் பரப்புவோர் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' எனக் கோரியிருந்தார்.
இந்த புகார் மனு மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நடிகர் அர்ஜுனுக்கு காவல்துறை தரப்பில் உறுதியளிக்கப்பட்டிருந்தது. அதைத் தொடர்ந்து, நடிகர் அர்ஜுன் அளித்த புகார் மனு மீது சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு கருத்துகளைப் பரப்பியதாகக் கூறப்படும் நபர்கள் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்ட காவல்துறையினர், அவர்கள் மீது பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கின் முதற்கட்ட விசாரணையை தொடர்ந்து நடிகரும், யூடியூபருமான பயில்வான் ரங்கநாதனுக்கு காவல்துறை சார்பில் விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகக் கோரி சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. இன்று (நவ.23) சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் செயல்பட்டு வரும் மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் பிரிவில் பயில்வான் ரங்கநாதன் நேரில் ஆஜரானார்.
அவரிடம் சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர், சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாகத் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். அதில், ஐஸ்வர்யாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்பட்ட கருத்துகள், அவற்றுக்கான ஆதாரங்கள் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மேலும் இந்த விவகாரத்தில் பயில்வான் ரங்கநாதனை தவிர வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது என்பது குறித்தும் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். விசாரணையில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்களைக் கண்டறிந்து அவர்களுக்கும் சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்தப்படும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.