தெருநாய்களை பிடிக்க எதிர்ப்பு - உயர் நீதிமன்றம் முன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விலங்கின ஆர்வலர்கள்

நீதிமன்ற பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவலர்கள் தெரிவித்தும், அங்கிருந்து போகாமல் நுழைவு வாயிலில் அமர்ந்து விலங்கின ஆர்வலர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

உயர் நீதிமன்றம் முன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விலங்கின ஆர்வலர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 31, 2025 at 3:33 PM IST

சென்னை: பாரம்பரியமிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் சுற்றி திரியும் தெரு நாய்களை பிடிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து விலங்கின ஆர்வலர்கள் திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.

நாடு முழுவதும், பள்ளிக்குச் செல்லும் குழந்தைகள், சாலைகளில் செல்லும் பெரியவர்கள் என அனைவரையும் தெரு நாய்கள் கடித்து குதறுவதால் பலத்த காயங்களுடன் பலர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். சிலர் ரேபிஸ் நோயால் தாக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழக்கின்றனர்.

இந்த சம்பவங்கள் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், அரசு கட்டடங்கள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் நாய்கள் நுழையாதவாறு சுற்று சுவர் அமைக்க வேண்டும்.

சாலைகளில் சுற்றி திரியும் தெரு நாய்களை பிடித்து கருத்தடை செய்ய வேண்டும். கருத்தடைக்கு பின் பிடிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து வேறு இடத்தில் நாய்களை விட வேண்டும். கால்நடைகளை கண்காணிப்பதற்கு மாநில அரசுகள் சிறப்பு அதிகாரி கொண்ட குழுவை அமைக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவையடுத்து ஒவ்வொரு மாநில அரசுகளும் தெரு நாய்களை பிடிப்பதற்கான பணிகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றன. மாநில அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு விலங்கின ஆர்வலர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும், தொடர்ந்து பணிகளை அரசு மேற்கொண்டு வருகின்றன.

இந்த நிலையில், பாரம்பரியம் கொண்ட சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் நூற்றுக்கணக்கான நாய்கள் சுற்றி திரிவதால் நீதிபதிகள், நீதிமன்ற ஊழியர்கள், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என அனைவரும் ஒருவித பயத்துடனே வளாகத்தில் கடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.

இதையடுத்து, நாய்களை பிடிக்கும் பணியில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். வழக்கம் போல இன்று (டிச 31) அதிகாலை நாய்களை பிடிக்க வண்டியுடன் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் நீதிமன்றத்துக்கு செல்ல முயன்றனர். அப்போது, விலங்கின ஆர்வலர்கள் சிலர் நாய்களை பிடிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

உடனடியாக அவர்களை அங்கிருந்து போக வேண்டும் என நீதிமன்ற பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவலர்கள் தெரிவித்தும், அங்கிருந்து போகாமல் நுழைவு வாயிலில் அமர்ந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிலர், நாய்களை பிடிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்துடன், பல வழக்குகளில் அக்கறை காட்டாத அரசு தெரு நாய்களை பிடிப்பதில் மட்டும் ஏன் இவ்வளவு தீவிரம் காட்டுகிறது? என தெரியவில்லை. ஒரு சில சம்பவங்களை வைத்து நாய்களை அப்புறப்படுத்துவிதை ஏற்க முடியாது எனவும் அப்போது தெரிவித்தனர்.

நீண்ட நேர பேச்சுவார்த்தைக்கு பின், அனைவரையும் சமாதானம் செய்து காவல் துறையினர் அங்கிருந்து அவர்களை அனுப்பி வைத்தனர்.

