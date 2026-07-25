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அமோனியா கசிவை ஏற்படுத்திய தொழிற்சாலைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: அமைச்சர் குமார்

மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர், மின்சாரம், பட்டா ஆகியவை மக்களுக்கு சரியாக வழங்கப்பட வேண்டும் என அமைச்சர் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்
திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 6:25 PM IST

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திருவள்ளூர்: அமோனியா கசிவை ஏற்படுத்திய தொழிற்சாலைகள் மீது கடும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று அமைச்சர் குமார் இன்று (ஜூலை 25) தெரிவித்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக பல்நோக்கு கூட்டரங்கில் இன்று (ஜூலை 25) செயற்கை நுண்ணறிவு தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை அமைச்சர் குமார் தலைமையில், திருவள்ளூர் மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலரும், தமிழ்நாடு மின்னணுவியல் கழக நிர்வாக இயக்குநருமான கே.கார்த்திகேயன் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கவிதா ஆகியோர் முன்னிலையில் அனைத்து துறை அலுவலர்களுடனான ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் 5 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நவீன செயற்கை கால், சக்கர நாற்காலி, காதொலி கருவி மற்றும் உபகரணங்கள் ஆகியவை ரூ.1.60 லட்சம் மதிப்பீட்டிலும், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை சார்பில் 2 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளும் வழங்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து, சமூகநலம்- மகளிர் உரிமைத் துறை சார்பில் “சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் நினைவு விலையில்லா தையல் இயந்திரம் வழங்கும் திட்டத்தில்” 280 பயனாளிகளுக்கு ரூ.14.14 லட்சம் மதிப்பிட்டில் தையல் இயந்திரங்களையும், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் சார்பில் 65 மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு ரூ.15 கோடி கடன் உதவிகளையும் அமைச்சர் குமார் வழங்கினார்.

இதுகுறித்து அமைச்சர் குமார் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தலின்படி, 2026-27 முதல் 2030-2031 ஆம் ஆண்டிற்கான சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தினை செயல்படுத்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர், மின்சாரம், பட்டா ஆகியவை மக்களுக்கு சரியாக வழங்கப்பட வேண்டும். தவறுகள் நடந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பெண்களின் பாதுகாப்பினை மேம்படுத்த அனைத்து இடங்களிலும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் வைக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சார்பில் அனைவருக்கும் குடியிருப்பு வசதிகளை செய்து கொடுக்க கூறியுள்ளோம்.

இந்த ஆய்வில், தொழிற்துறைகளில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நிர்வாக சீர்திருத்தங்களையும் சரிசெய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இல்லையெனில் அலுவலகத்தை பூட்டி சீல் வைப்பது மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை ரீதியான நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

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அரசு மருத்துவமனைகளில் அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ளப்படும். திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமணையில் தேவையான வசதிகள் இல்லாததால் சென்னைக்கு பல நோயாளிகள் மாற்றப்படுகிறார்கள். இதை தவிர்பதற்காக என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், ஆரம்ப சுகாதார மையத்தினை எவ்வாறு மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றியும் இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

குப்பைப்பொருள்களை கவனமாக கையாள வேண்டும். கழிவு பொருட்களிலிருந்து மட்காத குப்பை மட்டும் தனியாக பிரித்து அவற்றை மறுசுழற்சி முறையில் மாற்று ஆற்றலாக மாற்றுவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

பருவமழை காலங்களில் எந்தெந்த பகுதிகள் அதிகம் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகும் என்பதை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

அமோனியா வாயு கசிவை ஏற்படுத்திய தொழிற்சாலைகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் விரைவில் மேற்கொள்ளப்படும். முதலமைச்சர் விஜய்யின் அறிவுறுத்தலின்படி, அனைத்து வளர்ச்சி பணிகனையும் சீரிய முறையில் நடத்தி உரிய வளர்ச்சி பாதையில் தமிழ்நாட்டை எடுத்துச் செல்வோம்" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MINISTER KUMAR
AMMONIA LEAK
TIRUVALLUR COLLECTOR OFFICE
அமோனியா வாயு கசிவு
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