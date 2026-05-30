தரமற்ற உணவுகளை விநியோகிக்கும் ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது நடவடிக்கை - அமைச்சர் வன்னியரசு பேட்டி
கோயம்புத்தூர் வந்த அமைச்சர் வன்னியரசுக்கு விமான நிலையத்தில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் மாலை அணிவித்தும், பொன்னாடை அணிவித்தும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
Published : May 30, 2026 at 5:31 PM IST
கோயம்புத்தூர்: சமூகநீதி விடுதிகளுக்கு தரமற்ற உணவுகளை விநியோகிக்கும் ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் வன்னியரசு திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், ஒண்டிப்புதூர் மகளிர் சமூகநீதி விடுதியில் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னியரசு இன்று (மே 30) திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது மாணவிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவுகளை ருசித்து அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார். மேலும், விடுதி மாணவிகளிடம் கலந்துரையாடிய அமைச்சர் வன்னியரசு, சமூகநீதி விடுதியில் உள்ள வசதிகள் குறித்தும், தேவைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.
இந்த ஆய்வின்போது கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் கிரியப்பனவர், சிங்காநல்லூர் தொகுதியின் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கிரிபிரசாத் மற்றும் துறைச் சார்ந்த அரசு உயரதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் வன்னியரசு, "இன்று கோயம்புத்தூரில் உள்ள சமூகநீதி விடுதிகளை ஆய்வுச் செய்கின்றோம். இந்த சமூகநீதி விடுதியில் உணவின் தரம் குறைவாக இருந்ததாக புகார் வந்தது. விடுதி மாணவிகளை நேரில் சந்தித்துக் குறைகளைக் கேட்டறிந்துள்ளேன். மாணவிகள் விடுதியில் இருந்து கல்லூரிக்கு செல்வதற்கு பேருந்து வசதிகளைக் கேட்டுள்ளனர். அதேபோல், விடுதிக்கு அருகில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வேண்டும் எனக் கேட்டுள்ளனர்.
மாணவிகளின் கோரிக்கைகள் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளை அறிவுறுத்தியுள்ளோம். மாணவிகளின் நலனில் அக்கறை உள்ள அரசு தவெக அரசு. சமூகநீதி விடுதியில் தங்கிப் பயிலும் மாணவிகளுக்கான வசதிகளைத் தீவிரப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தரமற்ற உணவுகளை விநியோகிக்கும் ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மாணவிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவு சூடாகவே இருக்கின்றது.
அனைத்து விடுதிகளுக்கும் ஒரே மாதிரியான உணவு வழங்கும் முயற்சி தான் ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலம் உணவு வழங்குவது. உணவின் தரத்தை உயர்த்த அதைக் கண்காணிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். விடுதிகளில் ஏதேனும் குறைகள் அல்லது பிரச்சனைகள் இருப்பின் எங்களுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பினால் கூட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். சொல் வேறு; செயல் வேறு அல்ல. சொல்லுக்கு முன்பு செயல் இருக்கும்" என்றார்.
இதைத் தொடர்ந்து கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் மற்ற சமூகநீதி விடுதிகளிலும் அமைச்சர் வன்னியரசு ஆய்வு மேற்கொண்டார். இதனிடையே, அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற பின் முதன்முறையாக கோயம்புத்தூர் வந்த அமைச்சர் வன்னியரசுக்கு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிர்வாகிகள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.