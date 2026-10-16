சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தகுதி நீக்க மனுக்கள் மீது விரைவில் நடவடிக்கை - சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தகவல்
சட்டப்பேரவை தலைவர் என்ற முறையில் யாருக்கும் அச்சம் இல்லாமல் எனது நடவடிக்கை இருக்கும் என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 16, 2026 at 3:51 PM IST
சென்னை: சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தகுதி நீக்க மனுக்கள் மீது காலதாமதம் இல்லாமல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் விடுதி வளாகத்தில் சட்டமன்ற பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தலைமையில் பேரவை நூலகக் குழுவின் கூட்டம் நடைபெற்றது.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "சட்டப்பேரவை நேரலை நிகழ்வுகளை பொதுமக்கள் நேரடியாக பார்க்கும் வகையில் தற்போது அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது.
நாம் வாக்களித்தவர்கள் எப்படி செயல்படுகின்றனர் என்பதை மக்கள் பார்க்கின்றனர். மேலும் இளையத் தலைமுறையினர் அரசியலில் ஆர்வம் காட்டத் துவங்கிவிட்டனர். அரசியல் தனக்கு வேண்டாம் என ஒதுங்கி இருந்த மக்களும் அரசியலில் என்ன நடக்கிறது என்பதை கவனிக்க தொடங்கிவிட்டனர்" என்றார்.
அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் விவகாரம் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜினமா குறித்து புகார் அளித்த அன்று முதல் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அதிமுகவை சேர்ந்தவர்கள் புகார் கொடுத்துள்ளனர். அது அவர்களின் உரிமை. இருப்பதை காட்டிக்கொள்ள புகார் காெடுக்கிறார்கள்.
சட்டப்பேரவை தலைவர் என்ற முறையில் யாருக்கும் அச்சம் இல்லாமல் எனது நடவடிக்கை இருக்கும். சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தகுதி நீக்க மனுக்கள் மீது எந்தவித காலதாமதமும் இல்லாமல் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி இரண்டு மாதத்திற்குள் விசாரணை முடிந்து முடிவு எடுக்கப்படும். உரிமை மீறல் தொடர்பாக 6 மனுக்கள் வரப்பெற்றுள்ளது. மனுக்கள் அனைத்தும் என்னுடைய ஆய்வில் உள்ளது. மனுக்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு எந்த மனுவை உரிமை குழுவுக்கு அனுப்புவது என்று முடிவு எடுக்கப்படும்.
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குளிர்கால கூட்டத் தொடரை நடத்துவது தொடர்பாக இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை. அவசர அவசியம் கருதி சட்டப்பேரவை கூட்ட வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டால் கூட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கொளத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் நான் தொலைபேசியில் இரண்டு முறை பேசினேன். நலமடைந்து வருகிறார், மிகவும் உற்சாகமாக இருக்கிறார் நன்றாக இருக்கிறார். கவலைப்பட தேவையில்லை" என்றார்.
அதிமுக சட்டமன்ற மன்ற உறுப்பினர்களின் ராஜினாமாவை ஏற்ற சபாநாயகரின் முடிவுக்கு எதிராக அதிமுகவால் தொடரப்பட்ட வழக்கில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தீர்ப்பளித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், சபாநாயகரின் முடிவு சரியானது எனத் தீர்ப்பளித்தது. மேலும், அவர்கள் மீதான தகுதி நீக்க மனு மீது இரண்டு மாதங்களில் தீர்ப்பளிக்கவும் சபாநாயகருக்கு உத்தரவிட்டது.